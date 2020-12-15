RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2441244224432444

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 96
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
33
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:08

А между тем за вчера у нас рекордное количество госпитализированных - 3242 человека.
Как-то я надеялся, что январский локдаун чудесным образом проскочим, в смысле его отменят, к этому собственно и тянули тормозя количество новых случаев уменьшением тестирования.
Но похоже тут уже надо надеяться, чтобы не попали раньше под локдаун, а не то, чтобы январьский отменили.
freeze
4
 
Повідомлень: 19482
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4658 раз.
Подякували: 7400 раз.
 
Профіль
5
22
5
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:56

  vetka написав:Та не важно, хай вакцинируются, скорее бы это коронобесие закончилось :evil:

На следующий сезон выпустят обновление, вирус корона-голд например :)

И будем бояться по-новой

Эта тема с гриппа и, пневмониями, и ковидами уже с нами надолго :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Заблокований
Повідомлень: 13546
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7434 раз.
Подякували: 3562 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:04

  Вкладчик1234 написав:
  vetka написав:Та не важно, хай вакцинируются, скорее бы это коронобесие закончилось :evil:

На следующий сезон выпустят обновление, вирус корона-голд например :)

И будем бояться по-новой

Эта тема с гриппа и, пневмониями, и ковидами уже с нами надолго :)

Мда-уж :roll:
vetka
 
Повідомлень: 6782
З нами з: 04.03.14
Подякував: 422 раз.
Подякували: 1169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:06

Шведская комиссия по оценке действий в борьбе с пандемией: правительство страны не справилось с задачей защиты пожилых людей, которая была ключевой при отказе от серьезных ограничений и карантина для сдерживания эпидемии коронавируса. Система ухода за стариками оказалась не готова к пандемии, персонала не хватило, а меры принимали слишком поздно
Кто знает шведский, первоисточник https://coronakommissionen.com/wp-conte ... ummary.pdf
freeze
4
 
Повідомлень: 19482
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4658 раз.
Подякували: 7400 раз.
 
Профіль
5
22
5
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:15

  Вкладчик1234 написав:
  vetka написав:Та не важно, хай вакцинируются, скорее бы это коронобесие закончилось :evil:

На следующий сезон выпустят обновление, вирус корона-голд например :)

И будем бояться по-новой

Эта тема с гриппа и, пневмониями, и ковидами уже с нами надолго :)


Главное, чтобы не было что-то типа ВИЧ или Эболы, передающихся респираторным путём.
Всё остальное - поборемо :wink:
freeze
4
 
Повідомлень: 19482
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4658 раз.
Подякували: 7400 раз.
 
Профіль
5
22
5
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:37

  freeze написав:А между тем за вчера у нас рекордное количество госпитализированных - 3242 человека.
Как-то я надеялся, что январский локдаун чудесным образом проскочим, в смысле его отменят, к этому собственно и тянули тормозя количество новых случаев уменьшением тестирования.
Но похоже тут уже надо надеяться, чтобы не попали раньше под локдаун, а не то, чтобы январьский отменили.

Вообще, с госпитализацией сейчас в Киеве начинается некоторая напряженка.
Основные больницы на четверть-треть завалены "долгоиграющими" пациентами.
В чем суть.
Они лежат уже 2-3 недели, с Коронавирусом у них в целом справились, пациенты уже не заразные и постепенно идут на поправку. Вот только их легкие поражены на 40-50%, и быстро такое восстановить сложно. Они остаются кислородозависимыми, но особого лечения уже не требуют.
Так вот, таких нужно переводить из профильных ковидных отделений на реабилитацию, так как опасность им уже не угрожает, а восстанавливаться они будут еще очень долго. Но отделений реабилитации у нас в стране нет. Можно выписать только на дом.
Некоторые покупают себе кислородные концентраторы и переходят на лечение на дому. Подавляющее большинство предпочитает оставаться на койкоместе в больнице, и выписать их с сатурацией 70-80 никак не представляется возможным.
Вот такая выходит фигня.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10265
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1256 раз.
Подякували: 2905 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:44

  antey1969 написав:..
Вот такая выходит фигня.

Ого. Эту проблему, так понимаю, пока не подымали на уровне начальства.
То, что реабилитации нафиг позакрывали или отдали частникам отдельный разговор
sequence
 
Повідомлень: 4285
З нами з: 29.12.15
Подякував: 927 раз.
Подякували: 1122 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:37

  sequence написав:
  antey1969 написав:..
Вот такая выходит фигня.

Ого. Эту проблему, так понимаю, пока не подымали на уровне начальства.
То, что реабилитации нафиг позакрывали или отдали частникам отдельный разговор

Вообще челядь страх потеряла, то лечение им бесплатно подавай, то реабилитацию на шару. Не порядок :mrgreen:
vetka
 
Повідомлень: 6782
З нами з: 04.03.14
Подякував: 422 раз.
Подякували: 1169 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2441244224432444
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kmm3, kwon, Zebra і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 731, 732, 733
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7323 1698366
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 12:17
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (863)
16.12.2020 12:56
ПУМБ (27452)
16.12.2020 12:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.