А между тем за вчера у нас рекордное количество госпитализированных - 3242 человека. Как-то я надеялся, что январский локдаун чудесным образом проскочим, в смысле его отменят, к этому собственно и тянули тормозя количество новых случаев уменьшением тестирования. Но похоже тут уже надо надеяться, чтобы не попали раньше под локдаун, а не то, чтобы январьский отменили.
Шведская комиссия по оценке действий в борьбе с пандемией: правительство страны не справилось с задачей защиты пожилых людей, которая была ключевой при отказе от серьезных ограничений и карантина для сдерживания эпидемии коронавируса. Система ухода за стариками оказалась не готова к пандемии, персонала не хватило, а меры принимали слишком поздно Кто знает шведский, первоисточник https://coronakommissionen.com/wp-conte ... ummary.pdf
freeze написав:А между тем за вчера у нас рекордное количество госпитализированных - 3242 человека. Как-то я надеялся, что январский локдаун чудесным образом проскочим, в смысле его отменят, к этому собственно и тянули тормозя количество новых случаев уменьшением тестирования. Но похоже тут уже надо надеяться, чтобы не попали раньше под локдаун, а не то, чтобы январьский отменили.
Вообще, с госпитализацией сейчас в Киеве начинается некоторая напряженка. Основные больницы на четверть-треть завалены "долгоиграющими" пациентами. В чем суть. Они лежат уже 2-3 недели, с Коронавирусом у них в целом справились, пациенты уже не заразные и постепенно идут на поправку. Вот только их легкие поражены на 40-50%, и быстро такое восстановить сложно. Они остаются кислородозависимыми, но особого лечения уже не требуют. Так вот, таких нужно переводить из профильных ковидных отделений на реабилитацию, так как опасность им уже не угрожает, а восстанавливаться они будут еще очень долго. Но отделений реабилитации у нас в стране нет. Можно выписать только на дом. Некоторые покупают себе кислородные концентраторы и переходят на лечение на дому. Подавляющее большинство предпочитает оставаться на койкоместе в больнице, и выписать их с сатурацией 70-80 никак не представляется возможным. Вот такая выходит фигня.
justit написав:....... Нету по факту у нас бесплатной медицины. И не было. То, что было - это потуги, таке
Всё же по факту пока ещё есть.
У меня пару лет назад друг попал с инфарктом в больницу. Да, многие лекарства покупал сам, но кое-что давали и в больнице + за койко-место и всякие процедуры он не платил. После выписки отправили на реабилитацию в санаторий практически бесплатно.
При оплате по расценкам частников или Европы это всё стоило бы приличных денег.
yama написав: ..... P.S. всем кто переживает по поводу КОВИД, особенно 60+ рекомендую вакцинироваться от всего что доступно ( ну окромя экзотических заболеваний стран куда вы не собираетесь ехать и пожалуй бешенства ...
Всё же вероятность подхватить бешенство или, к примеру, малярию, у нас значительно ниже, чем ковид.