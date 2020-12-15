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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2442244324442445> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 96 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 33 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 40 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 96 Додано: Сер 16 гру, 2020 10:08 А между тем за вчера у нас рекордное количество госпитализированных - 3242 человека.

Как-то я надеялся, что январский локдаун чудесным образом проскочим, в смысле его отменят, к этому собственно и тянули тормозя количество новых случаев уменьшением тестирования.

Но похоже тут уже надо надеяться, чтобы не попали раньше под локдаун, а не то, чтобы январьский отменили. freeze 4 Повідомлень: 19482 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4658 раз. Подякували: 7400 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 10:56 vetka написав: Та не важно, хай вакцинируются, скорее бы это коронобесие закончилось Та не важно, хай вакцинируются, скорее бы это коронобесие закончилось

На следующий сезон выпустят обновление, вирус корона-голд например



И будем бояться по-новой



Эта тема с гриппа и, пневмониями, и ковидами уже с нами надолго На следующий сезон выпустят обновление, вирус корона-голд напримерИ будем бояться по-новойЭта тема с гриппа и, пневмониями, и ковидами уже с нами надолго Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Заблокований Повідомлень: 13546 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7434 раз. Подякували: 3562 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 11:04 Вкладчик1234 написав: vetka написав: Та не важно, хай вакцинируются, скорее бы это коронобесие закончилось Та не важно, хай вакцинируются, скорее бы это коронобесие закончилось

На следующий сезон выпустят обновление, вирус корона-голд например



И будем бояться по-новой



Эта тема с гриппа и, пневмониями, и ковидами уже с нами надолго На следующий сезон выпустят обновление, вирус корона-голд напримерИ будем бояться по-новойЭта тема с гриппа и, пневмониями, и ковидами уже с нами надолго

Мда-уж Мда-уж vetka Повідомлень: 6783 З нами з: 04.03.14 Подякував: 422 раз. Подякували: 1169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 11:06

Кто знает шведский, первоисточник https://coronakommissionen.com/wp-conte ... ummary.pdf Шведская комиссия по оценке действий в борьбе с пандемией: правительство страны не справилось с задачей защиты пожилых людей, которая была ключевой при отказе от серьезных ограничений и карантина для сдерживания эпидемии коронавируса. Система ухода за стариками оказалась не готова к пандемии, персонала не хватило, а меры принимали слишком поздноКто знает шведский, первоисточник freeze 4 Повідомлень: 19482 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4658 раз. Подякували: 7400 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 11:15 Вкладчик1234 написав: vetka написав: Та не важно, хай вакцинируются, скорее бы это коронобесие закончилось Та не важно, хай вакцинируются, скорее бы это коронобесие закончилось

На следующий сезон выпустят обновление, вирус корона-голд например



И будем бояться по-новой



Эта тема с гриппа и, пневмониями, и ковидами уже с нами надолго На следующий сезон выпустят обновление, вирус корона-голд напримерИ будем бояться по-новойЭта тема с гриппа и, пневмониями, и ковидами уже с нами надолго



Главное, чтобы не было что-то типа ВИЧ или Эболы, передающихся респираторным путём.

Всё остальное - поборемо Главное, чтобы не было что-то типа ВИЧ или Эболы, передающихся респираторным путём.Всё остальное - поборемо freeze 4 Повідомлень: 19482 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4658 раз. Подякували: 7400 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 11:37 freeze написав: А между тем за вчера у нас рекордное количество госпитализированных - 3242 человека.

Как-то я надеялся, что январский локдаун чудесным образом проскочим, в смысле его отменят, к этому собственно и тянули тормозя количество новых случаев уменьшением тестирования.

Но похоже тут уже надо надеяться, чтобы не попали раньше под локдаун, а не то, чтобы январьский отменили. А между тем за вчера у нас рекордное количество госпитализированных - 3242 человека.Как-то я надеялся, что январский локдаун чудесным образом проскочим, в смысле его отменят, к этому собственно и тянули тормозя количество новых случаев уменьшением тестирования.Но похоже тут уже надо надеяться, чтобы не попали раньше под локдаун, а не то, чтобы январьский отменили.

Вообще, с госпитализацией сейчас в Киеве начинается некоторая напряженка.

Основные больницы на четверть-треть завалены "долгоиграющими" пациентами.

В чем суть.

Они лежат уже 2-3 недели, с Коронавирусом у них в целом справились, пациенты уже не заразные и постепенно идут на поправку. Вот только их легкие поражены на 40-50%, и быстро такое восстановить сложно. Они остаются кислородозависимыми, но особого лечения уже не требуют.

Так вот, таких нужно переводить из профильных ковидных отделений на реабилитацию, так как опасность им уже не угрожает, а восстанавливаться они будут еще очень долго. Но отделений реабилитации у нас в стране нет. Можно выписать только на дом.

Некоторые покупают себе кислородные концентраторы и переходят на лечение на дому. Подавляющее большинство предпочитает оставаться на койкоместе в больнице, и выписать их с сатурацией 70-80 никак не представляется возможным.

Вот такая выходит фигня. Вообще, с госпитализацией сейчас в Киеве начинается некоторая напряженка.Основные больницы на четверть-треть завалены "долгоиграющими" пациентами.В чем суть.Они лежат уже 2-3 недели, с Коронавирусом у них в целом справились, пациенты уже не заразные и постепенно идут на поправку. Вот только их легкие поражены на 40-50%, и быстро такое восстановить сложно. Они остаются кислородозависимыми, но особого лечения уже не требуют.Так вот, таких нужно переводить из профильных ковидных отделений на реабилитацию, так как опасность им уже не угрожает, а восстанавливаться они будут еще очень долго. Но отделений реабилитации у нас в стране нет. Можно выписать только на дом.Некоторые покупают себе кислородные концентраторы и переходят на лечение на дому. Подавляющее большинство предпочитает оставаться на койкоместе в больнице, и выписать их с сатурацией 70-80 никак не представляется возможным.Вот такая выходит фигня. antey1969 1

Повідомлень: 10265 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1256 раз. Подякували: 2905 раз. Профіль 2 2 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 11:44 antey1969 написав: ..

Вот такая выходит фигня. ..Вот такая выходит фигня.

Ого. Эту проблему, так понимаю, пока не подымали на уровне начальства.

То, что реабилитации нафиг позакрывали или отдали частникам отдельный разговор Ого. Эту проблему, так понимаю, пока не подымали на уровне начальства.То, что реабилитации нафиг позакрывали или отдали частникам отдельный разговор sequence Повідомлень: 4285 З нами з: 29.12.15 Подякував: 927 раз. Подякували: 1122 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 12:37 sequence написав: antey1969 написав: ..

Вот такая выходит фигня. ..Вот такая выходит фигня.

Ого. Эту проблему, так понимаю, пока не подымали на уровне начальства.

То, что реабилитации нафиг позакрывали или отдали частникам отдельный разговор Ого. Эту проблему, так понимаю, пока не подымали на уровне начальства.То, что реабилитации нафиг позакрывали или отдали частникам отдельный разговор

Вообще челядь страх потеряла, то лечение им бесплатно подавай, то реабилитацию на шару. Не порядок Вообще челядь страх потеряла, то лечение им бесплатно подавай, то реабилитацию на шару. Не порядок vetka Повідомлень: 6783 З нами з: 04.03.14 Подякував: 422 раз. Подякували: 1169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 13:45 justit написав: .......

Нету по факту у нас бесплатной медицины.

И не было.

То, что было - это потуги, таке .......Нету по факту у нас бесплатной медицины.И не было.То, что было - это потуги, таке

Всё же по факту пока ещё есть.



У меня пару лет назад друг попал с инфарктом в больницу.

Да, многие лекарства покупал сам, но кое-что давали и в больнице + за койко-место и всякие процедуры он не платил. После выписки отправили на реабилитацию в санаторий практически бесплатно.



При оплате по расценкам частников или Европы это всё стоило бы приличных денег. Всё же по факту пока ещё есть.У меня пару лет назад друг попал с инфарктом в больницу.Да, многие лекарства покупал сам, но кое-что давали и в больнице + за койко-место и всякие процедуры он не платил. После выписки отправили на реабилитацию в санаторий практически бесплатно.При оплате по расценкам частников или Европы это всё стоило бы приличных денег. ЛАД 2 Повідомлень: 17972 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4628 раз. Подякували: 4330 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 13:49 yama написав:

.....

P.S. всем кто переживает по поводу КОВИД , особенно 60+ рекомендую вакцинироваться от всего что доступно ( ну окромя экзотических заболеваний стран куда вы не собираетесь ехать и пожалуй бешенства ... .....P.S. всем, особенно 60+ рекомендую вакцинироваться от всего что доступно ( ну окромя экзотических заболеваний стран куда вы не собираетесь ехать и пожалуй бешенства ...

Всё же вероятность подхватить бешенство или, к примеру, малярию, у нас значительно ниже, чем ковид. Всё же вероятность подхватить бешенство или, к примеру, малярию, у нас значительно ниже, чем ковид. ЛАД 2 Повідомлень: 17972 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4628 раз. Подякували: 4330 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2442244324442445> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 15 гру, 2020 12:17