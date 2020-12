Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2442244324442445 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 96 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 33 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 40 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 96 Додано: Сер 16 гру, 2020 13:58 Заменить одноразовые маски на многоразовые призывают британцев власти, пишет Sky News. Дело в том, что еженедельно больше 100 млн одноразовых масок, состоящих из пластика и не поддающихся переработке, оказываются в мусорном ведре, а также на улицах городов.

https://kurs.com.ua/novost/255960-pravitelstvo-britanii-prizivaet-otkazatsja-ot-odnorazovih-masok ЛАД 2 Повідомлень: 17972 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4628 раз. Подякували: 4330 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 14:08 Ученые Мичиганского университета раскрыли, что в первые полторы недели после выписки из больницы пациенты, перенесшие COVID-19, рискуют быть снова госпитализированными или умереть от осложнений. О самом опасном времени после кажущегося выздоровления от коронавируса сообщается в статье Journal of the American Medical Association.

https://kurs.com.ua/novost/255832-samoe-opasnoe-vremja-posle-vizdorovlenija-ot-koronavirusa ЛАД 2 Повідомлень: 17972 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4628 раз. Подякували: 4330 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 14:30 freeze написав: А между тем за вчера у нас рекордное количество госпитализированных - 3242 человека.

Как-то я надеялся, что январский локдаун чудесным образом проскочим, в смысле его отменят, к этому собственно и тянули тормозя количество новых случаев уменьшением тестирования.

Но похоже тут уже надо надеяться, чтобы не попали раньше под локдаун, а не то, чтобы январьский отменили. А между тем за вчера у нас рекордное количество госпитализированных - 3242 человека.Как-то я надеялся, что январский локдаун чудесным образом проскочим, в смысле его отменят, к этому собственно и тянули тормозя количество новых случаев уменьшением тестирования.Но похоже тут уже надо надеяться, чтобы не попали раньше под локдаун, а не то, чтобы январьский отменили.



Это ваше частное мнение. А государственная позиция следующая: вирус мы успешно побеждаем. Какой-такой локдаун? Зачем? Все хорошо ж



https://lb.ua/society/2020/12/16/473149 ... s_nam.html Это ваше частное мнение. А государственная позиция следующая: вирус мы успешно побеждаем. Какой-такой локдаун? Зачем? Все хорошо ж It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3682 З нами з: 14.03.06 Подякував: 264 раз. Подякували: 623 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 14:49 ЛАД написав: После выписки отправили на реабилитацию в санаторий практически бесплатно. После выписки отправили на реабилитацию в санаторий практически бесплатно.



Оно есть, хотя возможно, что в разных регионах все по разному



Практически бесплатная путевка в санаторий дается не больницей, а Фондом социального страхования

И положена только тем, кто официально работает, и чей работодатель исправно платит взносы в ФСС, ну и еще нужно с директором и/или главбухом предприятия быть на короткой ноге, а то практически бесплатная путевка достанется кому-то другому.



Ну, я не знаю, такое бесплатное лечение это так себе. Слишком много нюансов.



p.s. Жена в прошлом году была в санатории. Не бесплатно, а за полную стоимость.

Врачи тамошние узнав это, носились как с писаной торбой....

Мы были удивлены, ибо пациентов, которые за 20% лечились обслуживали, как бы это сказать, ну похуже.

А ведь это неправильно.



p.p.s. У отца на поле микроинсульт случился.

Так скорая приехала аж на место, забрали, отвезли в районную, потом в областную (практически на телеге, трясли жутко). Но МРТ делали уже там за деньги.

Типа бесплатно можно, но по записи, на следующий месяц

Отак от.



p.p.p.s. Сестра руку сломала, серьезно. Гипс и сложная операция.

Гипс бесплатно. Бесплатная операция? Ну, сказали можете к нам в больницу, через неделю, если получится прооперируем. Или через две.

На слабое возражение, что неделю-две оно уже срастаться будет, ответили "да не беспокойтесь сломаем, делов-то"

В итоге пошли в частную, прооперировали в тот же день.



Так что да, бесплатная у нас есть.

С оговорками



Все описанное выше - это 2019-й год (Январь - Сентябрь)

О КОВИДе еще не слыхали Оно есть, хотя возможно, что в разных регионах все по разномуПрактически бесплатная путевка в санаторий дается не больницей, а Фондом социального страхованияИ положена только тем, кто официально работает, и чей работодатель исправно платит взносы в ФСС, ну и еще нужно с директором и/или главбухом предприятия быть на короткой ноге, а то практически бесплатная путевка достанется кому-то другому.Ну, я не знаю, такое бесплатное лечение это так себе. Слишком много нюансов.p.s. Жена в прошлом году была в санатории. Не бесплатно, а за полную стоимость.Врачи тамошние узнав это, носились как с писаной торбой....Мы были удивлены, ибо пациентов, которые за 20% лечились обслуживали, как бы это сказать, ну похуже.А ведь это неправильно.p.p.s. У отца на поле микроинсульт случился.Так скорая приехала аж на место, забрали, отвезли в районную, потом в областную (практически на телеге, трясли жутко). Но МРТ делали уже там за деньги.Типа бесплатно можно, но по записи, на следующий месяцОтак от.p.p.p.s. Сестра руку сломала, серьезно. Гипс и сложная операция.Гипс бесплатно. Бесплатная операция? Ну, сказали можете к нам в больницу, через неделю, если получится прооперируем. Или через две.На слабое возражение, что неделю-две оно уже срастаться будет, ответили "да не беспокойтесь сломаем, делов-то"В итоге пошли в частную, прооперировали в тот же день.Так что да, бесплатная у нас есть.С оговоркамиВсе описанное выше - это 2019-й год (Январь - Сентябрь)О КОВИДе еще не слыхали justit Повідомлень: 4939 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1537 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2442244324442445 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: osafly Zebra і 8 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 731 , 732 , 733

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7324 1698506

ЛОБ Сер 16 гру, 2020 15:57