Додано: Сер 16 гру, 2020 14:49

ЛАД написав: После выписки отправили на реабилитацию в санаторий практически бесплатно. После выписки отправили на реабилитацию в санаторий практически бесплатно.

Оно есть, хотя возможно, что в разных регионах все по разномуПрактически бесплатная путевка в санаторий дается не больницей, а Фондом социального страхованияИ положена только тем, кто официально работает, и чей работодатель исправно платит взносы в ФСС, ну и еще нужно с директором и/или главбухом предприятия быть на короткой ноге, а то практически бесплатная путевка достанется кому-то другому.Ну, я не знаю, такое бесплатное лечение это так себе. Слишком много нюансов.p.s. Жена в прошлом году была в санатории. Не бесплатно, а за полную стоимость.Врачи тамошние узнав это, носились как с писаной торбой....Мы были удивлены, ибо пациентов, которые за 20% лечились обслуживали, как бы это сказать, ну похуже.А ведь это неправильно.p.p.s. У отца на поле микроинсульт случился.Так скорая приехала аж на место, забрали, отвезли в районную, потом в областную (практически на телеге, трясли жутко). Но МРТ делали уже там за деньги.Типа бесплатно можно, но по записи, на следующий месяцОтак от.p.p.p.s. Сестра руку сломала, серьезно. Гипс и сложная операция.Гипс бесплатно. Бесплатная операция? Ну, сказали можете к нам в больницу, через неделю, если получится прооперируем. Или через две.На слабое возражение, что неделю-две оно уже срастаться будет, ответили "да не беспокойтесь сломаем, делов-то"В итоге пошли в частную, прооперировали в тот же день.Так что да, бесплатная у нас есть.С оговоркамиВсе описанное выше - это 2019-й год (Январь - Сентябрь)О КОВИДе еще не слыхали