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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2443244424452446>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 96
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
33
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:58

Заменить одноразовые маски на многоразовые призывают британцев власти, пишет Sky News. Дело в том, что еженедельно больше 100 млн одноразовых масок, состоящих из пластика и не поддающихся переработке, оказываются в мусорном ведре, а также на улицах городов.

https://kurs.com.ua/novost/255960-pravitelstvo-britanii-prizivaet-otkazatsja-ot-odnorazovih-masok
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:08

Ученые Мичиганского университета раскрыли, что в первые полторы недели после выписки из больницы пациенты, перенесшие COVID-19, рискуют быть снова госпитализированными или умереть от осложнений. О самом опасном времени после кажущегося выздоровления от коронавируса сообщается в статье Journal of the American Medical Association.

https://kurs.com.ua/novost/255832-samoe-opasnoe-vremja-posle-vizdorovlenija-ot-koronavirusa
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:30

  freeze написав:А между тем за вчера у нас рекордное количество госпитализированных - 3242 человека.
Как-то я надеялся, что январский локдаун чудесным образом проскочим, в смысле его отменят, к этому собственно и тянули тормозя количество новых случаев уменьшением тестирования.
Но похоже тут уже надо надеяться, чтобы не попали раньше под локдаун, а не то, чтобы январьский отменили.


Это ваше частное мнение. А государственная позиция следующая: вирус мы успешно побеждаем. Какой-такой локдаун? Зачем? Все хорошо ж

https://lb.ua/society/2020/12/16/473149 ... s_nam.html
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:49

  ЛАД написав:После выписки отправили на реабилитацию в санаторий практически бесплатно.


Оно есть, хотя возможно, что в разных регионах все по разному

Практически бесплатная путевка в санаторий дается не больницей, а Фондом социального страхования
И положена только тем, кто официально работает, и чей работодатель исправно платит взносы в ФСС, ну и еще нужно с директором и/или главбухом предприятия быть на короткой ноге, а то практически бесплатная путевка достанется кому-то другому.

Ну, я не знаю, такое бесплатное лечение это так себе. Слишком много нюансов.

p.s. Жена в прошлом году была в санатории. Не бесплатно, а за полную стоимость.
Врачи тамошние узнав это, носились как с писаной торбой....
Мы были удивлены, ибо пациентов, которые за 20% лечились обслуживали, как бы это сказать, ну похуже.
А ведь это неправильно.

p.p.s. У отца на поле микроинсульт случился.
Так скорая приехала аж на место, забрали, отвезли в районную, потом в областную (практически на телеге, трясли жутко). Но МРТ делали уже там за деньги.
Типа бесплатно можно, но по записи, на следующий месяц :(
Отак от.

p.p.p.s. Сестра руку сломала, серьезно. Гипс и сложная операция.
Гипс бесплатно. Бесплатная операция? Ну, сказали можете к нам в больницу, через неделю, если получится прооперируем. Или через две.
На слабое возражение, что неделю-две оно уже срастаться будет, ответили "да не беспокойтесь сломаем, делов-то"
В итоге пошли в частную, прооперировали в тот же день.

Так что да, бесплатная у нас есть.
С оговорками

Все описанное выше - это 2019-й год (Январь - Сентябрь)
О КОВИДе еще не слыхали
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:08

  ЛАД написав:
  yama написав:
.....
P.S. всем кто переживает по поводу КОВИД, особенно 60+ рекомендую вакцинироваться от всего что доступно ( ну окромя экзотических заболеваний стран куда вы не собираетесь ехать и пожалуй бешенства ...

Всё же вероятность подхватить бешенство или, к примеру, малярию, у нас значительно ниже, чем ковид.

вы даже процитировали и согласились с цитатой :) окромя = кроме = не надо делать .
Менингокок, пневмокок, дифтерия, столбняк, корь и так далее вакарта.ком в помощь
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:25

  vitaliy_berdinskikh написав:Про всё остальное не рассказывают каждый день в новостях.

К слову как-то на волне коронои сошла на нет хайп-волна дефибрялизации всей страны.

И что бы это значило? :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Министерстве здравоохранения планируют в феврале 2021 начать вакцинации населения от коронавирусной болезни.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Капитан 1 ранга, начальник отделения управления морской охраны Владислав Козачук скончался на 45-м году жизни от осложнений, вызванных COVID-19.

Что-то на слуху уже много умерших в диапазоне 40-50, имхо.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:51

  freeze написав:В Министерстве здравоохранения планируют в феврале 2021 начать вакцинации населения от коронавирусной болезни.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

ну зачем вы постите\ публикуете новостную ленту сюда ? оно и так всплывает на всех сайтах куда не зайдешь :) Мало чего они там планируют, по факту же все знают как оно будет . Просто пост ради поста ?
кому мало министра я сдерживался не публиковал ссылку но получите
https://www.youtube.com/watch?v=7TNwGq2GXvM
хотя Комаровского тут больше :)
Востаннє редагувалось yama в Сер 16 гру, 2020 16:54, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  freeze написав:В Министерстве здравоохранения планируют в феврале 2021 начать вакцинации населения от коронавирусной болезни.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

ну зачем вы постите\ публикуете новостную ленту сюда ? оно и так всплывает на всех сайтах куда не зайдешь :) Мало чего они там планируют, по факту же все знают как оно будет . Просто пост ради поста ?


Не читайте, вас никто не заставляет.

У 2 161 украинца повторно подтверждено заболевание коронавирусом.

Такие данные приводит пресс-служба Центра общественного здоровья.
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