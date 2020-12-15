ЛАД написав:
После выписки отправили на реабилитацию в санаторий практически бесплатно.
Оно есть, хотя возможно, что в разных регионах все по разномуПрактически бесплатная
путевка в санаторий дается не больницей, а Фондом социального страхования
И положена только тем, кто официально работает, и чей работодатель исправно платит взносы в ФСС
, ну и еще нужно с директором и/или главбухом предприятия быть на короткой ноге, а то практически бесплатная путевка
достанется кому-то другому.
Ну, я не знаю, такое бесплатное
лечение это так себе. Слишком много нюансов.
p.s. Жена в прошлом году была в санатории. Не бесплатно, а за полную стоимость.
Врачи тамошние узнав это, носились как с писаной торбой....
Мы были удивлены, ибо пациентов, которые за 20% лечились обслуживали, как бы это сказать, ну похуже.
А ведь это неправильно.
p.p.s. У отца на поле микроинсульт случился.
Так скорая приехала аж на место, забрали, отвезли в районную, потом в областную (практически на телеге, трясли жутко). Но МРТ делали уже там за деньги.
Типа бесплатно можно, но по записи, на следующий месяц
Отак от.
p.p.p.s. Сестра руку сломала, серьезно. Гипс и сложная операция.
Гипс бесплатно. Бесплатная операция? Ну, сказали можете к нам в больницу, через неделю, если получится прооперируем. Или через две.
На слабое возражение, что неделю-две оно уже срастаться будет, ответили "да не беспокойтесь сломаем, делов-то"
В итоге пошли в частную, прооперировали в тот же день.
Так что да, бесплатная у нас есть.
С оговорками
Все описанное выше - это 2019-й год (Январь - Сентябрь)
О КОВИДе еще не слыхали