Додано: Сер 16 гру, 2020 14:30

freeze написав: А между тем за вчера у нас рекордное количество госпитализированных - 3242 человека.

Как-то я надеялся, что январский локдаун чудесным образом проскочим, в смысле его отменят, к этому собственно и тянули тормозя количество новых случаев уменьшением тестирования.

Но похоже тут уже надо надеяться, чтобы не попали раньше под локдаун, а не то, чтобы январьский отменили. А между тем за вчера у нас рекордное количество госпитализированных - 3242 человека.Как-то я надеялся, что январский локдаун чудесным образом проскочим, в смысле его отменят, к этому собственно и тянули тормозя количество новых случаев уменьшением тестирования.Но похоже тут уже надо надеяться, чтобы не попали раньше под локдаун, а не то, чтобы январьский отменили.



Это ваше частное мнение. А государственная позиция следующая: вирус мы успешно побеждаем. Какой-такой локдаун? Зачем? Все хорошо ж



https://lb.ua/society/2020/12/16/473149 ... s_nam.html Это ваше частное мнение. А государственная позиция следующая: вирус мы успешно побеждаем. Какой-такой локдаун? Зачем? Все хорошо ж

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California