"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Тут много переживаний по поводу гриппа. О нём тоже не забывают.
Ученые из Лаборатории супрамолекулярных наноматериалов и интерфейсов EPFL (SuNMIL) в школе инженерии, работая в сотрудничестве с командой, возглавляемой Кэролайн Таппарель, профессором кафедры микробиологии и молекулярной медицины Женевского университета, синтезировали соединение, которое может убить вирус, вызывающий грипп. ..... Исследователи считают, что этот метод может привести к созданию новых противовирусных препаратов, эффективных против широкого спектра различных вирусов гриппа.
Это помогло бы решить одну из главных проблем лечения болезни: как быстро она мутирует каждый год, требуя обновленных вакцин, которые часто имеют разные показатели успеха.