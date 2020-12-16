"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Тут много переживаний по поводу гриппа. О нём тоже не забывают.
Ученые из Лаборатории супрамолекулярных наноматериалов и интерфейсов EPFL (SuNMIL) в школе инженерии, работая в сотрудничестве с командой, возглавляемой Кэролайн Таппарель, профессором кафедры микробиологии и молекулярной медицины Женевского университета, синтезировали соединение, которое может убить вирус, вызывающий грипп. ..... Исследователи считают, что этот метод может привести к созданию новых противовирусных препаратов, эффективных против широкого спектра различных вирусов гриппа.
Это помогло бы решить одну из главных проблем лечения болезни: как быстро она мутирует каждый год, требуя обновленных вакцин, которые часто имеют разные показатели успеха.
freeze написав:В Министерстве здравоохранения планируют в феврале 2021 начать вакцинации населения от коронавирусной болезни.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
На момент всё сказанное что этим что зелёным полная фигня.у нас всё изменится сто раз. ПС опять очень надеюсь. что когда нибудь будут судить и этих за всё содеянное против укр народа.особенно за ложь и отсутствие профессионализма. приведшее к жертвам.
adeges написав:А государственная позиция следующая: вирус мы успешно побеждаем. Какой-такой локдаун? Зачем? Все хорошо ж
Уже понятно. что верхушка просто не хочет быть опозоренной. т к никакой локдаун никто соблюдать не будет.Пошлют их подальше.да как бы чего большего не разгорелось.Это преступление. но они вынуждены на него идти. чтобы спасти шкуру.