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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2443244424452446

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 96
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
33
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://youtu.be/P_qMUfFTLeE
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 19:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В субботу начинается вакцинация в Израиле. Первым вакцинируемым будет Премьер Нетаньяху. В качестве стимула и примера.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:15

Тут много переживаний по поводу гриппа.
О нём тоже не забывают.
Ученые из Лаборатории супрамолекулярных наноматериалов и интерфейсов EPFL (SuNMIL) в школе инженерии, работая в сотрудничестве с командой, возглавляемой Кэролайн Таппарель, профессором кафедры микробиологии и молекулярной медицины Женевского университета, синтезировали соединение, которое может убить вирус, вызывающий грипп.
.....
Исследователи считают, что этот метод может привести к созданию новых противовирусных препаратов, эффективных против широкого спектра различных вирусов гриппа.

Это помогло бы решить одну из главных проблем лечения болезни: как быстро она мутирует каждый год, требуя обновленных вакцин, которые часто имеют разные показатели успеха.

https://focus.ua/technologies/469594-issledovateli-nashli-novyy-sposob-borby-s-grippom
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:46

  freeze написав:В Министерстве здравоохранения планируют в феврале 2021 начать вакцинации населения от коронавирусной болезни.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.


На момент всё сказанное что этим что зелёным полная фигня.у нас всё изменится сто раз.
ПС опять очень надеюсь. что когда нибудь будут судить и этих за всё содеянное против укр народа.особенно за ложь и отсутствие профессионализма. приведшее к жертвам.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:А государственная позиция следующая: вирус мы успешно побеждаем. Какой-такой локдаун? Зачем? Все хорошо ж


Уже понятно. что верхушка просто не хочет быть опозоренной. т к никакой локдаун никто соблюдать не будет.Пошлют их подальше.да как бы чего большего не разгорелось.Это преступление. но они вынуждены на него идти. чтобы спасти шкуру.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Халявних вакцин, для нас, може і не бути:

Глобальная программа по вакцинации от коронавируса жителей бедных стран, разработанная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), может сорваться из-за проблем с контрактами и поставками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы организации.

Речь идет о проекте COVAX, который предполагает к концу 2021 года поставку 2 млрд доз вакцины от COVID-19 в 91 страну для прививки 20% наиболее уязвимых и бедных слоев населения. Прежде всего, имеются в виду жители стран Африки, Азии и Латинской Америки. Реализации проекта могут помешать сложные договорные отношения со странами-получателями препарата, риски поставок и нехватка средств. Срыв COVAX может привести к тому, что население бедных стран останется без прививки до 2024 года.
...
Еще одна угроза для COVAX — срыв поставок препаратов. Программа не подразумевает покупку вакцин от лидеров международного рынка Pfizer/BioNTech и Moderna. COVAX основан на использовании более дешевых препаратов. Операторы проекта уже заключили договора на поставку 400 млн доз вакцины от компаний AstraZeneca, Novavax и Sanofi с возможностью докупить еще несколько сотен миллионов доз.

Однако все три компании столкнулись с задержками в клинических испытаний, что может сдвинуть одобрение их вакцин регуляторами до второй половины 2021 года.

Третья потенциальная причина срыва глобальной вакцинации — финансовые проблемы. Сейчас планы COVAX основаны на средней цене препарата в $5,2 за дозу. Gavi и ВОЗ уже смогли собрать $2,1 млрд на прививочную кампанию, но необходимо еще $4,9 млрд. Эта сумма может вырасти, если цены на вакцины в будущем повысятся.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/16/12/2020/5 ... 3c3d257d44
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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