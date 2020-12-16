Додано: Сер 16 гру, 2020 23:30

Халявних вакцин, для нас, може і не бути:Глобальная программа по вакцинации от коронавируса жителей бедных стран, разработанная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), может сорваться из-за проблем с контрактами и поставками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы организации.Речь идет о проекте COVAX, который предполагает к концу 2021 года поставку 2 млрд доз вакцины от COVID-19 в 91 страну для прививки 20% наиболее уязвимых и бедных слоев населения. Прежде всего, имеются в виду жители стран Африки, Азии и Латинской Америки. Реализации проекта могут помешать сложные договорные отношения со странами-получателями препарата, риски поставок и нехватка средств. Срыв COVAX может привести к тому, что население бедных стран останется без прививки до 2024 года....Еще одна угроза для COVAX — срыв поставок препаратов. Программа не подразумевает покупку вакцин от лидеров международного рынка Pfizer/BioNTech и Moderna. COVAX основан на использовании более дешевых препаратов. Операторы проекта уже заключили договора на поставку 400 млн доз вакцины от компаний AstraZeneca, Novavax и Sanofi с возможностью докупить еще несколько сотен миллионов доз.Однако все три компании столкнулись с задержками в клинических испытаний, что может сдвинуть одобрение их вакцин регуляторами до второй половины 2021 года.Третья потенциальная причина срыва глобальной вакцинации — финансовые проблемы. Сейчас планы COVAX основаны на средней цене препарата в $5,2 за дозу. Gavi и ВОЗ уже смогли собрать $2,1 млрд на прививочную кампанию, но необходимо еще $4,9 млрд. Эта сумма может вырасти, если цены на вакцины в будущем повысятся.Подробнее на РБК: