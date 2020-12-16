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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 гру, 2020 17:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Сер 16 гру, 2020 19:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В субботу начинается вакцинация в Израиле. Первым вакцинируемым будет Премьер Нетаньяху. В качестве стимула и примера.
Додано: Сер 16 гру, 2020 20:15
Тут много переживаний по поводу гриппа.
О нём тоже не забывают.
Додано: Сер 16 гру, 2020 20:46
На момент всё сказанное что этим что зелёным полная фигня.у нас всё изменится сто раз.
ПС опять очень надеюсь. что когда нибудь будут судить и этих за всё содеянное против укр народа.особенно за ложь и отсутствие профессионализма. приведшее к жертвам.
Додано: Сер 16 гру, 2020 20:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Уже понятно. что верхушка просто не хочет быть опозоренной. т к никакой локдаун никто соблюдать не будет.Пошлют их подальше.да как бы чего большего не разгорелось.Это преступление. но они вынуждены на него идти. чтобы спасти шкуру.
Додано: Сер 16 гру, 2020 23:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Халявних вакцин, для нас, може і не бути:
Глобальная программа по вакцинации от коронавируса жителей бедных стран, разработанная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), может сорваться из-за проблем с контрактами и поставками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы организации.
Речь идет о проекте COVAX, который предполагает к концу 2021 года поставку 2 млрд доз вакцины от COVID-19 в 91 страну для прививки 20% наиболее уязвимых и бедных слоев населения. Прежде всего, имеются в виду жители стран Африки, Азии и Латинской Америки. Реализации проекта могут помешать сложные договорные отношения со странами-получателями препарата, риски поставок и нехватка средств. Срыв COVAX может привести к тому, что население бедных стран останется без прививки до 2024 года.
...
Еще одна угроза для COVAX — срыв поставок препаратов. Программа не подразумевает покупку вакцин от лидеров международного рынка Pfizer/BioNTech и Moderna. COVAX основан на использовании более дешевых препаратов. Операторы проекта уже заключили договора на поставку 400 млн доз вакцины от компаний AstraZeneca, Novavax и Sanofi с возможностью докупить еще несколько сотен миллионов доз.
Однако все три компании столкнулись с задержками в клинических испытаний, что может сдвинуть одобрение их вакцин регуляторами до второй половины 2021 года.
Третья потенциальная причина срыва глобальной вакцинации — финансовые проблемы. Сейчас планы COVAX основаны на средней цене препарата в $5,2 за дозу. Gavi и ВОЗ уже смогли собрать $2,1 млрд на прививочную кампанию, но необходимо еще $4,9 млрд. Эта сумма может вырасти, если цены на вакцины в будущем повысятся.
Подробнее на РБК:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 17 гру, 2020 01:39
Советую послушать с 21 мин до 24.40
Додано: Чет 17 гру, 2020 01:50
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