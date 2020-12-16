Додано: Чет 17 гру, 2020 04:48

улучшила качество наружного воздуха

долгосрочные неблагоприятные последствия для окружающей среды.

"... Пластиковые средства индивидуальной защиты, упаковка и одноразовая посуда должна были спасать людей от распространения COVID-19, но вызвали наводнение пластикового мусора по всему миру.... Во время пандемии приоритет здоровья человека получил приоритет над здоровьем окружающей среды, запреты на пластик были отменены или временно отложены. «Пандемия COVID-19 подчеркнула зависимость мира от одноразового пластика и хрупкость системы управления отходами и сокращения пластика», - отмечают в исследовании ученые.Пандемия резко увеличила потребление медицинского пластика. От Ухани до Киева и Нью-Йорка резко вырос спрос на защитные маски и респираторы, перчатки, контейнеры и пищевая пленка для упаковки еды на вынос, пузырчатую и пластиковую пленку для покупок в Интернете, а также на влажные салфетки.В журналев сентябре 2020 было опубликовано исследование об увеличении загрязнения пластиком из-за использования. Так, производство одноразовых масок только в Китае выросло в 12 раз. США увеличили объем медицинских отходов в 6 раз. Более 50 стран потребовали использования масок в общественных местах и ​​в транспорте.«Если население мира будет придерживаться стандарта одной одноразовой маски для лица в день после окончания карантина, пандемия может привести к ежемесячному глобальному потреблению и потере 129 миллиардов лицевых масок и 65 миллиардов перчаток», - делают вывод авторы.Подсчитано, что упакованные блюда на вынос и продукты с доставкой на дом привели к дополнительным 1400 тоннам пластиковых отходов во время 8-недельной изоляции в Сингапуре. Прогнозируется, что размер мирового рынка пластиковой упаковки вырастет с 909,2 млрд долларов США в 2019 году до 1012,6 млрд долларов США к 2021 году при совокупном годовом темпе роста 5,5%, в основном за счет ответных мер на пандемию.Экологи отмечают, что