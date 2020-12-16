|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 гру, 2020 17:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Сер 16 гру, 2020 19:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В субботу начинается вакцинация в Израиле. Первым вакцинируемым будет Премьер Нетаньяху. В качестве стимула и примера.
Додано: Сер 16 гру, 2020 20:15
Тут много переживаний по поводу гриппа.
О нём тоже не забывают.
Додано: Сер 16 гру, 2020 20:46
На момент всё сказанное что этим что зелёным полная фигня.у нас всё изменится сто раз.
ПС опять очень надеюсь. что когда нибудь будут судить и этих за всё содеянное против укр народа.особенно за ложь и отсутствие профессионализма. приведшее к жертвам.
Додано: Сер 16 гру, 2020 20:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Уже понятно. что верхушка просто не хочет быть опозоренной. т к никакой локдаун никто соблюдать не будет.Пошлют их подальше.да как бы чего большего не разгорелось.Это преступление. но они вынуждены на него идти. чтобы спасти шкуру.
Додано: Сер 16 гру, 2020 23:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Халявних вакцин, для нас, може і не бути:
Глобальная программа по вакцинации от коронавируса жителей бедных стран, разработанная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), может сорваться из-за проблем с контрактами и поставками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы организации.
Речь идет о проекте COVAX, который предполагает к концу 2021 года поставку 2 млрд доз вакцины от COVID-19 в 91 страну для прививки 20% наиболее уязвимых и бедных слоев населения. Прежде всего, имеются в виду жители стран Африки, Азии и Латинской Америки. Реализации проекта могут помешать сложные договорные отношения со странами-получателями препарата, риски поставок и нехватка средств. Срыв COVAX может привести к тому, что население бедных стран останется без прививки до 2024 года.
...
Еще одна угроза для COVAX — срыв поставок препаратов. Программа не подразумевает покупку вакцин от лидеров международного рынка Pfizer/BioNTech и Moderna. COVAX основан на использовании более дешевых препаратов. Операторы проекта уже заключили договора на поставку 400 млн доз вакцины от компаний AstraZeneca, Novavax и Sanofi с возможностью докупить еще несколько сотен миллионов доз.
Однако все три компании столкнулись с задержками в клинических испытаний, что может сдвинуть одобрение их вакцин регуляторами до второй половины 2021 года.
Третья потенциальная причина срыва глобальной вакцинации — финансовые проблемы. Сейчас планы COVAX основаны на средней цене препарата в $5,2 за дозу. Gavi и ВОЗ уже смогли собрать $2,1 млрд на прививочную кампанию, но необходимо еще $4,9 млрд. Эта сумма может вырасти, если цены на вакцины в будущем повысятся.
Подробнее на РБК:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 17 гру, 2020 01:39
Советую послушать с 21 мин до 24.40
Додано: Чет 17 гру, 2020 01:50
Ещё об успехах медицинской науки:
Додано: Чет 17 гру, 2020 04:48
"... Пластиковые средства индивидуальной защиты, упаковка и одноразовая посуда должна были спасать людей от распространения COVID-19, но вызвали наводнение пластикового мусора по всему миру.
... Во время пандемии приоритет здоровья человека получил приоритет над здоровьем окружающей среды, запреты на пластик были отменены или временно отложены. «Пандемия COVID-19 подчеркнула зависимость мира от одноразового пластика и хрупкость системы управления отходами и сокращения пластика», - отмечают в исследовании ученые.
Пандемия резко увеличила потребление медицинского пластика. От Ухани до Киева и Нью-Йорка резко вырос спрос на защитные маски и респираторы, перчатки, контейнеры и пищевая пленка для упаковки еды на вынос, пузырчатую и пластиковую пленку для покупок в Интернете, а также на влажные салфетки.
В журнале Science в сентябре 2020 было опубликовано исследование об увеличении загрязнения пластиком из-за использования средств индивидуальной защиты (СИЗ). Так, производство одноразовых масок только в Китае выросло в 12 раз. США увеличили объем медицинских отходов в 6 раз. Более 50 стран потребовали использования масок в общественных местах и в транспорте.
«Если население мира будет придерживаться стандарта одной одноразовой маски для лица в день после окончания карантина, пандемия может привести к ежемесячному глобальному потреблению и потере 129 миллиардов лицевых масок и 65 миллиардов перчаток», - делают вывод авторы.
Подсчитано, что упакованные блюда на вынос и продукты с доставкой на дом привели к дополнительным 1400 тоннам пластиковых отходов во время 8-недельной изоляции в Сингапуре. Прогнозируется, что размер мирового рынка пластиковой упаковки вырастет с 909,2 млрд долларов США в 2019 году до 1012,6 млрд долларов США к 2021 году при совокупном годовом темпе роста 5,5%, в основном за счет ответных мер на пандемию.
Экологи отмечают, что хотя в краткосрочном сценарии пандемия COVID-19 улучшила качество наружного воздуха, резкое увеличение использования одноразового пластика вызовет долгосрочные неблагоприятные последствия для окружающей среды. "
Додано: Чет 17 гру, 2020 08:47
Twitter объявил, что будет удалять дезинформацию о вакцинах от коронавируса.
Это коснется провокационных утверждений, что вакцинация используется "для намеренного вреда или контроля над населением", "ложные и широко опровергнутые заявления о негативных последствиях вакцинации" и "ложные заявления, что COVID-19 не существует или несерьезен, а потому вакцинации не нужны".
|