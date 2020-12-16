Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2444244524462447 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 96 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 33 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 40 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 17 Всього голосів : 96 Додано: Чет 17 гру, 2020 09:14 В целом по миру пандемия установила вчера очередное достижение + 717 000 новых случая за сутки, и второй антирекорд - 13 500 умерших за сутки.

Думаю, миллион новых случаев в день в январе-феврале при такой динамике мы увидим.

Впрочем львиный вклад в эти цифры дали всего две страны - США и Бразилия - давшие в совокупности 47 % новых зарегистрированных случая в мире и ровно треть - 33,3 % от общего числа умерших.

Неважно выглядит Германия, впрочем только на своём же образцово-показательном фоне борьбы с пандемией весной этого года - количество умерших в последние дни по 750-800 человек, четвертый показатель в мире.



Украина хотя бы на бумаге не обновила никаких своих рекордов в этой пандемии, впрочем по показателю госпитализированных так и ходим возле 3000 в день.

Хотя в истории коронавируса в Украине день всё-таки знаковый :

Мэр Харькова Кернес скончался, последствия коронавируса дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов, сообщил его друг Фукс. По отзывам харьковчан, один из лучших мэров страны. Что ж опять на выборы. freeze 4 Повідомлень: 19488 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4660 раз. Подякували: 7401 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 гру, 2020 09:31 ЛАД написав: К тестам на коронавирус нужно относиться скептически. Во время явного коронавируса ПЦР в 30% случаев показывает отрицательный результат, а количество людей, которые просто продают тесты с любыми необходимыми вам результатами — очень велико. Об этом заявил врач Евгений Комаровский во время интервью на своем канале в YouTube.



"Теоретически я хочу знать, какой государственный орган проверяет, контролирует лаборатории. Кто это и почему мы с вами не имеем регулярных отчетов. И вообще, какой процент результатов — ложный. Я знаю, что в США этим занимаются постоянно. У нас исследований на эту тему не вижу и не слышу", — сказал Комаровский.



По словам врача, его знакомые получали тест с очень высоким уровнем антител, но "искренне удивлялись, так как никаких симптомов у них не было". Тогда они обратились в другую лабораторию, где получили наоборот результат с нулевым показателем антител.

https://youtu.be/Tuh6jhcdmws

Советую послушать с 21 мин до 24.40 Советую послушать с 21 мин до 24.40

я и многие форумчане уже раз 10 написали подобное еще месяцы и месяцы назад , но "нет пророка в своем отечестве ". Приятно что Комар хоть и с опозданием в грубо два месяца озвучил публично я и многие форумчане уже раз 10 написали подобное еще месяцы и месяцы назад , но "нет пророка в своем отечестве ". Приятно что Комар хоть и с опозданием в грубо два месяца озвучил публично "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3123 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6185 раз. Подякували: 651 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 гру, 2020 09:39 Re: Эпидемия коронавируса в мире Кернес antey1969 1

Повідомлень: 10267 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1257 раз. Подякували: 2905 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2444244524462447 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7326 1699604

prodigy Чет 17 гру, 2020 08:26