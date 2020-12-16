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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2444244524462447

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 96
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
33
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 09:14

В целом по миру пандемия установила вчера очередное достижение + 717 000 новых случая за сутки, и второй антирекорд - 13 500 умерших за сутки.
Думаю, миллион новых случаев в день в январе-феврале при такой динамике мы увидим.
Впрочем львиный вклад в эти цифры дали всего две страны - США и Бразилия - давшие в совокупности 47 % новых зарегистрированных случая в мире и ровно треть - 33,3 % от общего числа умерших.
Неважно выглядит Германия, впрочем только на своём же образцово-показательном фоне борьбы с пандемией весной этого года - количество умерших в последние дни по 750-800 человек, четвертый показатель в мире.

Украина хотя бы на бумаге не обновила никаких своих рекордов в этой пандемии, впрочем по показателю госпитализированных так и ходим возле 3000 в день.
Хотя в истории коронавируса в Украине день всё-таки знаковый :
Мэр Харькова Кернес скончался, последствия коронавируса дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов, сообщил его друг Фукс. По отзывам харьковчан, один из лучших мэров страны. Что ж опять на выборы.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 09:31

  ЛАД написав:
К тестам на коронавирус нужно относиться скептически. Во время явного коронавируса ПЦР в 30% случаев показывает отрицательный результат, а количество людей, которые просто продают тесты с любыми необходимыми вам результатами — очень велико. Об этом заявил врач Евгений Комаровский во время интервью на своем канале в YouTube.

"Теоретически я хочу знать, какой государственный орган проверяет, контролирует лаборатории. Кто это и почему мы с вами не имеем регулярных отчетов. И вообще, какой процент результатов — ложный. Я знаю, что в США этим занимаются постоянно. У нас исследований на эту тему не вижу и не слышу", — сказал Комаровский.

По словам врача, его знакомые получали тест с очень высоким уровнем антител, но "искренне удивлялись, так как никаких симптомов у них не было". Тогда они обратились в другую лабораторию, где получили наоборот результат с нулевым показателем антител.

https://youtu.be/Tuh6jhcdmws
Советую послушать с 21 мин до 24.40

я и многие форумчане уже раз 10 написали подобное еще месяцы и месяцы назад , но "нет пророка в своем отечестве ". Приятно что Комар хоть и с опозданием в грубо два месяца озвучил публично
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 09:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кернес
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