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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2444244524462447

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 96
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
33
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 09:14

В целом по миру пандемия установила вчера очередное достижение + 717 000 новых случая за сутки, и второй антирекорд - 13 500 умерших за сутки.
Думаю, миллион новых случаев в день в январе-феврале при такой динамике мы увидим.
Впрочем львиный вклад в эти цифры дали всего две страны - США и Бразилия - давшие в совокупности 47 % новых зарегистрированных случая в мире и ровно треть - 33,3 % от общего числа умерших.
Неважно выглядит Германия, впрочем только на своём же образцово-показательном фоне борьбы с пандемией весной этого года - количество умерших в последние дни по 750-800 человек, четвертый показатель в мире.

Украина хотя бы на бумаге не обновила никаких своих рекордов в этой пандемии, впрочем по показателю госпитализированных так и ходим возле 3000 в день.
Хотя в истории коронавируса в Украине день всё-таки знаковый :
Мэр Харькова Кернес скончался, последствия коронавируса дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов, сообщил его друг Фукс. По отзывам харьковчан, один из лучших мэров страны. Что ж опять на выборы.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 09:31

  ЛАД написав:
К тестам на коронавирус нужно относиться скептически. Во время явного коронавируса ПЦР в 30% случаев показывает отрицательный результат, а количество людей, которые просто продают тесты с любыми необходимыми вам результатами — очень велико. Об этом заявил врач Евгений Комаровский во время интервью на своем канале в YouTube.

"Теоретически я хочу знать, какой государственный орган проверяет, контролирует лаборатории. Кто это и почему мы с вами не имеем регулярных отчетов. И вообще, какой процент результатов — ложный. Я знаю, что в США этим занимаются постоянно. У нас исследований на эту тему не вижу и не слышу", — сказал Комаровский.

По словам врача, его знакомые получали тест с очень высоким уровнем антител, но "искренне удивлялись, так как никаких симптомов у них не было". Тогда они обратились в другую лабораторию, где получили наоборот результат с нулевым показателем антител.

https://youtu.be/Tuh6jhcdmws
Советую послушать с 21 мин до 24.40

я и многие форумчане уже раз 10 написали подобное еще месяцы и месяцы назад , но "нет пророка в своем отечестве ". Приятно что Комар хоть и с опозданием в грубо два месяца озвучил публично
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 09:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кернес
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:03

  freeze написав:Twitter объявил, что будет удалять дезинформацию о вакцинах от коронавируса.

Это коснется провокационных утверждений, что вакцинация используется "для намеренного вреда или контроля над населением", "ложные и широко опровергнутые заявления о негативных последствиях вакцинации" и "ложные заявления, что COVID-19 не существует или несерьезен, а потому вакцинации не нужны".

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года, в которой содержится статья 10 о праве на свободу выражения взглядов, распространяется на 47 государств, которые являются членами Совета Европы, и которые признали юрисдикцию Европейского суда по правам человека, в том числе, и Украина.

В частности, Европейский суд по правам человека продолжает рассмотрение жалобы шести чешских граждан об ограничении прав на уважение их частной жизни и образование их детей, свободу их взглядов всвязи с обязательной вакцинацией: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157728

Что касается Twitter (от английского слова to tweet — чирикать, щебетать, болтать), то владельцем этой социальной сети является компания Twitter Inc., главный офис которой находится в городе Сан-Франциско (штат Калифорния, США), на которую не распространяется Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года и юрисдикция Европейского суда по правам человека.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:28

Напомню юристу:
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ
человека и гражданина
(принята депутатами Генеральных штатов 24 августа 1789 года)
...
Статья 4

Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть определены только законом.

http://www.agitclub.ru/museum/revolutio ... ration.htm

Ну ладно, это касалось только одной страны, а вот это уже обязанность 193-х стран, подписавших эту Декларацию, в т.ч. и
47 государств, которые являются членами Совета Европы

но юрист почему-то об этом скромно умалчивает:
Всеобщая декларация прав человека
Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года
...
Статья 29

1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности.

2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.

https://www.un.org/ru/documents/decl_co ... clhr.shtml

И открою юристу доселе неизвестное ему - рассмотрение жалобы (даже ЕСПЧ) не означает автоматическое удовлетворение этой жалобы.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:00

По оценке ЦРУ Украина по коэффициенту смертности (от всех причин) на середину 2020-го занимает 5-е место в мире, пропустив впереди себя лишь Лесото, Литву, Болгарию и Латвию - https://www.cia.gov/library/publication ... 6rank.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:По отзывам харьковчан, один из лучших мэров страны.

Каких харьковчан? Тех что за границей лечатся или тех кому ликарни пока без надобности?
Вместо финансирования коммунальных учреждений здравоохранения - фонтаны с абизянками и миллиарды на зоопарк. Парк "горького" - за кредиты которые еще выплачивать и выплачивать - ухайдоканная зелёная зона.
Переложенный по пять раз асфальт в центре с соответствующими откатами и полное отсутствие подъездов к больницам - колдобина на колдобине, посмотри на онкодиспансер...
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:16

  yanyura написав:Напомню юристу:

Я давно обратил на Вас внимание, в том числе, и на Ваше раннее упоминание Бакунина, но не имел времени ответить, и вот сегодня тоже только частично отвечу.

Вы выделили жирным шрифтом слово "юрист", но не делаете выделения слова ЗАКОН.

Во-первых, Декларация прав человека и гражданина была принята депутатами Генеральных штатов ФРАНЦИИ и является обязательной лишь для ФРАНЦИИ. При этом по ее статье 4 ограничение пределов свободы осуществляется ЗАКОНОМ, что Вами не было поднято жирным шрифтом.

Во-вторых, в статье 29 Всеобщей декларации прав человека вновь идет речь об ограничении прав ЗАКОНОМ, что снова не поднято Вами жирным шрифтом.

В-третьих, Евросуд руководствуется не Декларацией прав человека и гражданина Франции и не Всеобщей декларации прав человека ООН, а Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950, в которую, согласно ее Преамбуле, были имплементированы лишь НЕКОТОРЫЕ права и свободы из Всеобщей декларации прав человека ООН.

В-четвертых, если в жалобе в Евросуд Вы, вместо ссылок на Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 года, будете ссылаться на Декларацию прав человека и гражданина Франции и на Всеобщую декларацию прав человека ООН, Ваша жалоба будет отклонена единоличным судьей этого суда на первом же этапе ее рассмотрения.

В-пятых, Евросуд проверяет вмешательство государства в права человека по ТРЕХСОСТАВНОМУ ТЕСТУ, в котором ЗАКОННОСТЬ является лишь одним из критериев, а еще есть ЗАКОННАЯ ЦЕЛЬ и ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ вмешательства, и бывает, что государство, доказав ЗАКОННОСТЬ вмешательства, проигрывает, не доведя ЗАКОННОЙ ЦЕЛИ или ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ.

В-шестых, когда речь идет о ограничении права ЗАКОНОМ, то имеется ввиду акт ПАРЛАМЕНТА, членов которого избирают граждане государства, а не об акте КАБИНЕТА МИНИСТРОВ, членов которого граждане не выбирают. Теперь Вы должны понять, а почему в декларациях ФРАНЦИИ и ООН речь идет именно о ЗАКОНЕ.

Наконец, в-седьмых, если хотите цитировать Бакунина, то не забывайте, что если Маркс хотел устранить неравенство в обществе изъятием у граждан права на частную собственность, то Бакунин, соглашаясь с Марксом в вопросе борьбы с неравенством, предлагал сохранить частную собственность, понимая, что иначе упадет производительность труда, но считал необходимым отменить ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ,чтобы с момента рождения у каждого человека были равные стартовые условия в жизни.

Вопрос: Вы согласны по Бакунину отказаться от права наследодателя своим детям, чтобы заработанное Вами имущество досталось государству? :wink:
Ответьте сначала на этот вопрос, а потом, если захотите, можем продолжить дискуссию :wink:

  yanyura написав:И открою юристу доселе неизвестное ему - рассмотрение жалобы (даже ЕСПЧ) не означает автоматическое удовлетворение этой жалобы.

Поскольку это давно не является для меня "ТАЙНОЙ", "доселе неизвестной мне", то Вам не нужно открывать ее мне :)

В свою очередь, я напомню Вам лишь статистику: если на первоначальном этапе единоличные судьи Евросуда по представлениям его фильтрующей секции отклоняют около 90% жалоб, то из оставшихся 10% жалоб, которые прошли единоличного судью, ГОСУДАРСТВА проигрывают также 90% :D
Жалоба шести чешских граждан не только прошла единоличного судью и была коммуницирована правительству Чехии, но уже рассматривается Евросудом по сути, где у правительства есть лишь 10%-ый шанс отбиться от требований своих граждан :D
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:39

  yanyura написав:По оценке ЦРУ Украина по коэффициенту смертности (от всех причин) на середину 2020-го занимает 5-е место в мире, пропустив впереди себя лишь Лесото, Литву, Болгарию и Латвию - https://www.cia.gov/library/publication ... 6rank.html

а Литву и Латвию то за что ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:04

Дания в течение ближайшей недели введет ряд строгих ограничений для борьбы с коронавирусом, а с 25 декабря перейдет в жесткий локдаун.
.....
Ограничения будут внедряться поэтапно в течение 8 дней.

Уже с 17 декабря должны закрыться все торговые центры и магазины площадью более 5 тыс. кв. м.
С 25 декабря и до 3 января к тому же закроются и меньшие магазины - все, кроме продовольственных магазинов и аптек.

С 21 декабря должны будут прекратить работу парикмахерские, массажные салоны и другие подобные сервисы.

Накануне в стране зарегистрировали новый рекорд заражений коронавирусом - почти 3700 случаев в сутки. Населения Дании - около 5,8 млн.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/12/17/7117713/
В пересчёте на население случаев заметно больше, чем у нас, но и тестов делают значительно больше. Боюсь при таком тестировании у нас было бы не меньше.
Юрист может подавать в суд.
ЛАД
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