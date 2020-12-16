Додано: Чет 17 гру, 2020 14:16

yanyura написав: Напомню юристу: Напомню

yanyura написав: И открою юристу доселе неизвестное ему - рассмотрение жалобы (даже ЕСПЧ) не означает автоматическое удовлетворение этой жалобы. И открою юристу доселе неизвестное ему - рассмотрение жалобы (даже ЕСПЧ) не означает автоматическое удовлетворение этой жалобы.

Я давно обратил на Вас внимание, в том числе, и на Ваше раннее упоминание, но не имел времени ответить, и вот сегодня тоже только частично отвечу.Вы выделили жирным шрифтом слово "юрист", но не делаете выделения словаВо-первых, Декларация прав человека и гражданина была принята депутатами Генеральных штатови является обязательной лишь для ФРАНЦИИ. При этом по ее статье 4 ограничение пределов свободы осуществляется, что Вами не было поднято жирным шрифтом.Во-вторых, в статье 29 Всеобщей декларации прав человека вновь идет речь об ограничении прав, что снова не поднято Вами жирным шрифтом.В-третьих, Евросуд руководствуется не Декларацией прав человека и гражданина Франции и не Всеобщей декларации прав человека ООН, а, в которую, согласно ее Преамбуле, были имплементированы лишь НЕКОТОРЫЕ права и свободы из Всеобщей декларации прав человека ООН.В-четвертых, если в жалобе в Евросуд Вы, вместо ссылок на Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 года, будете ссылаться на Декларацию прав человека и гражданина Франции и на Всеобщую декларацию прав человека ООН, Ваша жалоба будет отклонена единоличным судьей этого суда на первом же этапе ее рассмотрения.В-пятых, Евросуд проверяет вмешательство государства в права человека по, в которомявляется лишь одним из критериев, а еще естьЬ ивмешательства, и бывает, что государство, доказав ЗАКОННОСТЬ вмешательства, проигрывает, не доведя ЗАКОННОЙ ЦЕЛИ или ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ.В-шестых, когда речь идет о ограничении права, то имеется ввиду акт, членов которого избирают граждане государства, а не об акте КАБИНЕТА МИНИСТРОВ, членов которого граждане не выбирают. Теперь Вы должны понять, а почему в декларациях ФРАНЦИИ и ООН речь идет именно оНаконец, в-седьмых, если хотите цитировать, то не забывайте, что еслихотел устранить неравенство в обществе изъятием у граждан, то, соглашаясь с Марксом в вопросе борьбы с неравенством, предлагал сохранить частную собственность, понимая, что иначе упадет производительность труда, но считал необходимым отменить,чтобы с момента рождения у каждого человека были равные стартовые условия в жизни.Вы согласны по Бакунину отказаться от права наследодателя своим детям, чтобы заработанное Вами имущество досталось государству?Ответьте сначала на этот вопрос, а потом, если захотите, можем продолжить дискуссиюПоскольку это давно не является для меня "ТАЙНОЙ", "доселе неизвестной мне", то Вам не нужно открывать ее мнеВ свою очередь, я напомню Вам лишь статистику: если на первоначальном этапе единоличные судьи Евросуда по представлениям его фильтрующей секции отклоняют около 90% жалоб, то из оставшихся 10% жалоб, которые прошли единоличного судью, ГОСУДАРСТВА проигрывают также 90%Жалоба шести чешских граждан не только прошла единоличного судью и была коммуницирована правительству Чехии, но уже рассматривается Евросудом по сути, где у правительства есть лишь 10%-ый шанс отбиться от требований своих граждан