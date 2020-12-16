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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2445244624472448

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 96
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
33
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:11

  yama написав:
  yanyura написав:По оценке ЦРУ Украина по коэффициенту смертности (от всех причин) на середину 2020-го занимает 5-е место в мире, пропустив впереди себя лишь Лесото, Литву, Болгарию и Латвию - https://www.cia.gov/library/publication ... 6rank.html

а Литву и Латвию то за что ?

Это ещё хороший результат.
По данным отсюда - https://knoema.ru/atlas/ranks/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8?mode=amp - в 2019 Украина на 2 месте.
Литва и Латвия в первой пятерке, думаю, благодаря массовому выезду молодёжи на Запад.
Коэффициент смертности - количество смертей на 1000 населения.
В ссылке yanyura дана "оценка 2020". Результат Украины резко отличается от предыдущих. В предыдущие годы было 15+, сейчас 14,00. Слишком заметное падение, сомнительно. Подозреваю, что это связано с закрытием информации по смертности, о чём Вы неоднократно писали.

Кстати, если по ссылке yanyura посмотреть "Люди и общество" Украины, становится грустно.
Например, коэффициент материнской смертности - 19 смертей / 100 000 живорождений - 128 место в мире.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 17 гру, 2020 15:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:28

Только что приехал с подачи документов на апостилирование.
Пока суть да дело, разговорился с тамошними специалистами.
Говорят, основная масса подающих сейчас на апостиль в Киеве: медики, юристы и немного технарей еще есть. То есть, четко прослеживается миграция за рубеж специалистов определенных специальностей
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:40

antey1969
Вы уже тоже собрались? :(
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:49

  ЛАД написав:antey1969
Вы уже тоже собрались? :(

Мне уже поздно. Сын готовится
antey1969
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