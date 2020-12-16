Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 гру, 2020 15:11
yama написав:
а Литву и Латвию то за что ?
Это ещё хороший результат.
По данным отсюда -
https://knoema.ru/atlas/ranks/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8?mode=amp
- в 2019 Украина на 2 месте.
Литва и Латвия в первой пятерке, думаю, благодаря массовому выезду молодёжи на Запад.
Коэффициент смертности - количество смертей на 1000 населения.
В ссылке
yanyura
дана "оценка 2020". Результат Украины резко отличается от предыдущих. В предыдущие годы было 15+, сейчас 14,00. Слишком заметное падение, сомнительно. Подозреваю, что это связано с закрытием информации по смертности, о чём Вы неоднократно писали.
Кстати, если по ссылке
yanyura
посмотреть "Люди и общество" Украины, становится грустно.
Например, коэффициент материнской смертности - 19 смертей / 100 000 живорождений - 128 место в мире.
Востаннє редагувалось
ЛАД
в Чет 17 гру, 2020 15:39, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
Повідомлень: 17979
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4629 раз.
Подякували: 4330 раз.
Профіль
2
2
5
Додано: Чет 17 гру, 2020 15:28
Только что приехал с подачи документов на апостилирование.
Пока суть да дело, разговорился с тамошними специалистами. Говорят, основная масса подающих сейчас на апостиль в Киеве: медики, юристы и немного технарей еще есть. То есть, четко прослеживается миграция за рубеж специалистов определенных специальностей
antey1969
1
Повідомлень: 10269
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1257 раз.
Подякували: 2907 раз.
Профіль
2
2
1
Додано: Чет 17 гру, 2020 15:40
antey1969
Вы уже тоже собрались?
ЛАД
2
Повідомлень: 17979
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4629 раз.
Подякували: 4330 раз.
Профіль
2
2
5
Додано: Чет 17 гру, 2020 15:49
ЛАД написав: antey1969
Вы уже тоже собрались?
Мне уже поздно. Сын готовится
antey1969
1
Повідомлень: 10269
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1257 раз.
Подякували: 2907 раз.
Профіль
2
2
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
7326
1699864