Додано: Чет 17 гру, 2020 17:39

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

ПРИКАЗ

от 15 июля 1946 г. N 449



ОБ УЛУЧШЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ В ГОРОДАХ

...

Реакции Пирке и Манту провести поголовно всем детям детских садов, школьникам I и II классов, остальным при наличии показаний.

...

Обязать врачей школ и детских садов на основании данных осмотра:

...

в) вакцинировать против туберкулеза, согласно Инструкции НКЗ СССР от 10.11.1945, детей детских садов и школьников I и II классов;

...

Редакция от 19.11.1992

ЗАКОН УКРАЇНИ

Основи законодавства України про охорону здоров'я

...

Стаття 30

...

Щодо окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов'язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи в порядку, встановленому законами України.

...

Редакция от 24.02.1994

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про забезпечення санітарного та епідемічного

благополуччя населення

...

Стаття 7

...

усувати за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби від роботи, навчання, відвідування дошкільних закладів осіб, які є носіями збудників інфекційних захворювань, хворих на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, або осіб, які були в контакті з такими хворими, з виплатою у встановленому порядку допомоги з соціального страхування, а також осіб, які ухиляються від обов'язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій, перелік яких встановлюється Міністерством охорони здоров'я України;

...

Статья 5

Право на свободу и личную неприкосновенность

...

(e) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний, а также законное заключение под стражу душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг;

...

Статья 18

Пределы использования ограничений в отношении прав

Ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в отношении указанных прав и свобод, не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены.

...

Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине

Овьедо, 4 апреля1997 года

...

Статья 26 – Ограничения в осуществлении прав



1 Осуществление прав и положений о защите, содержащихся в настоящей Конвенции, не может быть предметом иных ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах общественной безопасности для предупреждения преступлений, защиты здоровья населения или защиты прав и свобод других.

...

предназначен не юристам

частное мнение частного лица

Ну ладно, это касалось только одной страны ,

Igneus

...

В свою очередь, я напомню Вам лишь статистику: если на первоначальном этапе единоличные судьи Евросуда по представлениям его фильтрующей секции отклоняют около 90% жалоб, то из оставшихся 10% жалоб, которые прошли единоличного судью, ГОСУДАРСТВА проигрывают также 90%

Просьба к модераторам