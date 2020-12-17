К тестам на коронавирус нужно относиться скептически. Во время явного коронавируса ПЦР в 30% случаев показывает отрицательный результат, а количество людей, которые просто продают тесты с любыми необходимыми вам результатами — очень велико. Об этом заявил врач Евгений Комаровский во время интервью на своем канале в YouTube.



"Теоретически я хочу знать, какой государственный орган проверяет, контролирует лаборатории. Кто это и почему мы с вами не имеем регулярных отчетов. И вообще, какой процент результатов — ложный. Я знаю, что в США этим занимаются постоянно. У нас исследований на эту тему не вижу и не слышу", — сказал Комаровский.



По словам врача, его знакомые получали тест с очень высоким уровнем антител, но "искренне удивлялись, так как никаких симптомов у них не было". Тогда они обратились в другую лабораторию, где получили наоборот результат с нулевым показателем антител.