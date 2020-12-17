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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2446244724482449>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 97
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
41%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:11

  yama написав:
  yanyura написав:По оценке ЦРУ Украина по коэффициенту смертности (от всех причин) на середину 2020-го занимает 5-е место в мире, пропустив впереди себя лишь Лесото, Литву, Болгарию и Латвию - https://www.cia.gov/library/publication ... 6rank.html

а Литву и Латвию то за что ?

Это ещё хороший результат.
По данным отсюда - https://knoema.ru/atlas/ranks/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8?mode=amp - в 2019 Украина на 2 месте.
Литва и Латвия в первой пятерке, думаю, благодаря массовому выезду молодёжи на Запад.
Коэффициент смертности - количество смертей на 1000 населения.
В ссылке yanyura дана "оценка 2020". Результат Украины резко отличается от предыдущих. В предыдущие годы было 15+, сейчас 14,00. Слишком заметное падение, сомнительно. Подозреваю, что это связано с закрытием информации по смертности, о чём Вы неоднократно писали.

Кстати, если по ссылке yanyura посмотреть "Люди и общество" Украины, становится грустно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 17 гру, 2020 17:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:28

Только что приехал с подачи документов на апостилирование.
Пока суть да дело, разговорился с тамошними специалистами.
Говорят, основная масса подающих сейчас на апостиль в Киеве: медики, юристы и немного технарей еще есть. То есть, четко прослеживается миграция за рубеж специалистов определенных специальностей
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:40

antey1969
Вы уже тоже собрались? :(
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:49

  ЛАД написав:antey1969
Вы уже тоже собрались? :(

Мне уже поздно
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 17 гру, 2020 17:58, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:22

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:antey1969
Вы уже тоже собрались? :(

Мне уже поздно. Сын готовится

Медик?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:39

Igneus
Хотите ссылку на Законы? Нет проблем!

Впервые упоминание об обязательности прививок в Законах уже независимой Украины появилось в 1992-м, конкретизация (о запрете непривитыми детьми посещения учебных и дошкольных заведений) в 1994-м. До этого действовали соотв. юридические акты СССР.
Пример:
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
ПРИКАЗ
от 15 июля 1946 г. N 449

ОБ УЛУЧШЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ В ГОРОДАХ
...
Реакции Пирке и Манту провести поголовно всем детям детских садов, школьникам I и II классов, остальным при наличии показаний.
...
Обязать врачей школ и детских садов на основании данных осмотра:
...
в) вакцинировать против туберкулеза, согласно Инструкции НКЗ СССР от 10.11.1945, детей детских садов и школьников I и II классов;
...

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4607.htm

По Украине.
Редакция от 19.11.1992
ЗАКОН УКРАЇНИ
Основи законодавства України про охорону здоров'я
...
Стаття 30
...
Щодо окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов'язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи в порядку, встановленому законами України.
...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280 ... 21119#Text

Конкретизация была еще в Законе
Редакция от 24.02.1994
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення
...
Стаття 7
...
усувати за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби від роботи, навчання, відвідування дошкільних закладів осіб, які є носіями збудників інфекційних захворювань, хворих на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, або осіб, які були в контакті з такими хворими, з виплатою у встановленому порядку допомоги з соціального страхування, а також осіб, які ухиляються від обов'язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій, перелік яких встановлюється Міністерством охорони здоров'я України;
...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/400 ... 40224#Text

Эта часть статьи практически в неизмененном виде остается и в последней редакции Закона от 16.10.2020 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/400 ... 01016#Text

Т.е. недопущение к учебе и дошкольным учреждениям в Украине действует уже почти 37 лет.

Читаем Европейскую конвенцию по правам человека и видим, что это соответствует ЕКПЧ:

Статья 5
Право на свободу и личную неприкосновенность
...
(e) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний, а также законное заключение под стражу душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг;
...
Статья 18
Пределы использования ограничений в отношении прав
Ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в отношении указанных прав и свобод, не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены.
...

https://www.echr.coe.int/documents/convention_rus.pdf


Также читаем
Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине
Овьедо, 4 апреля1997 года
...
Статья 26 – Ограничения в осуществлении прав

1 Осуществление прав и положений о защите, содержащихся в настоящей Конвенции, не может быть предметом иных ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах общественной безопасности для предупреждения преступлений, защиты здоровья населения или защиты прав и свобод других.
...

https://rm.coe.int/168007d004
(Оригинал здесь - https://www.coe.int/ru/web/conventions/ ... 168007cf98)

По Бакунину. Тот пост, где он упоминался, был предназначен не юристам, поэтому в ответе юристу я его и не привел (частное мнение частного лица Бакунина).

По ДПЧГ.
Ну ладно, это касалось только одной страны,


Igneus
...
В свою очередь, я напомню Вам лишь статистику: если на первоначальном этапе единоличные судьи Евросуда по представлениям его фильтрующей секции отклоняют около 90% жалоб, то из оставшихся 10% жалоб, которые прошли единоличного судью, ГОСУДАРСТВА проигрывают также 90%


Статистика и конкретное дело все-таки разные вещи. И мы живем не в Чехии, а в Украине, где такой Закон имеется с 1994-го, в Чехии же это всего лишь "Приказ министра здравоохранения № 439/2000". И да, вы упомянули о 10% в пользу государства. Вы на 100% уверены, что выиграют податели жалобы, а не государство Чехия?


Просьба к модераторам перенести все посты, мои и Igneus на эту "юридическую" тему в Політичні дискусії, чтобы не засорять тематическую ветку.
Востаннє редагувалось yanyura в Чет 17 гру, 2020 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:46

Президент Франции Эммануэль Макрон получил положительный тест на коронавирус. Это подтверждает Елисейский дворец.

Об этом сообщает AFP.

В Елисейском дворце заявили, что его проверили после выявления первых симптомов.

Теперь он будет изолирован на семь дней, но продолжит работать и выполнять свою деятельность удаленно.

https://kurs.com.ua/novost/256603-makron-zarazilsja-koronavirusom
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:58

ЛАД
Ну да. Язык уже сдал.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:14

Украина законтрактовала лишь 2,1 млн доз вакцин - Блумберг. Это 5% покрытия (по официальному населению). Ну пусть будет 6% по реальному. Для сравнения, соседняя Польша - 172% (централизовано в рамках ЕС), РФ - 55%, Турция - 30%.

Скажем спасибо бездействующему Премьеру. Не забудем поблагодарить и Президента, просящего послов выпрашивать вакцину у других стран...

COVID Vaccine Global Distribution Tracker
https://www.bloomberg.com/graphics/covi ... m-N93X6jSA
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:34

  ЛАД написав:
К тестам на коронавирус нужно относиться скептически. Во время явного коронавируса ПЦР в 30% случаев показывает отрицательный результат, а количество людей, которые просто продают тесты с любыми необходимыми вам результатами — очень велико. Об этом заявил врач Евгений Комаровский во время интервью на своем канале в YouTube.

"Теоретически я хочу знать, какой государственный орган проверяет, контролирует лаборатории. Кто это и почему мы с вами не имеем регулярных отчетов. И вообще, какой процент результатов — ложный. Я знаю, что в США этим занимаются постоянно. У нас исследований на эту тему не вижу и не слышу", — сказал Комаровский.

По словам врача, его знакомые получали тест с очень высоким уровнем антител, но "искренне удивлялись, так как никаких симптомов у них не было". Тогда они обратились в другую лабораторию, где получили наоборот результат с нулевым показателем антител.

https://youtu.be/Tuh6jhcdmws
Советую послушать с 21 мин до 24.40

То, что я говорю уже давно.
Но в этой ветке подобные мысли клеймятся "теорией заговора" и "ты что, специалист?", "миллионы докторов, учёных, министров, президентов,.., не могут ошибаться"
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