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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:24
antey1969 написав: ЛАД написав:antey1969
Вы уже тоже собрались?
Мне уже поздно
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Додано: Чет 17 гру, 2020 19:30
alter написав: antey1969 написав: ЛАД написав:antey1969
Вы уже тоже собрались?
Мне уже поздно
Почему?
Я и здесь не нуждаюсь, да и жена против
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antey1969
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Чет 17 гру, 2020 17:37
ЛОБ