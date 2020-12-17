RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2446244724482449

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 97
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
41%
40
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
17
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

antey1969 написав:
  ЛАД написав:antey1969
Вы уже тоже собрались? :(

Мне уже поздно
Почему?
alter
 
Повідомлень: 518
З нами з: 14.05.08
Подякував: 301 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:30

  alter написав:
antey1969 написав:
  ЛАД написав:antey1969
Вы уже тоже собрались? :(

Мне уже поздно
Почему?

Я и здесь не нуждаюсь, да и жена против
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10271
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1257 раз.
Подякували: 2907 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 2446244724482449
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 731, 732, 733
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7329 1700125
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 гру, 2020 17:37
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9769)
17.12.2020 19:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.