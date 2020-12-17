Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:24
antey1969 написав: ЛАД написав: antey1969
Вы уже тоже собрались?
Мне уже поздно
Почему?
alter
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Додано: Чет 17 гру, 2020 19:30
alter написав: antey1969 написав: ЛАД написав: antey1969
Вы уже тоже собрались?
Мне уже поздно
Почему?
Я и здесь не нуждаюсь, да и жена против
antey1969
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Додано: Чет 17 гру, 2020 20:52
Вслед за Bloomberg и Economist опубликовал карту мира в контексте вакцины от ковида - тут все еще "веселее". Нам прочат соседство с самыми отсталыми странами, которым раньше 2-го квартала 2022-го вообще не светит никакой массовой иммунизации! У меня один вопрос - у нас есть Кабмин, или нет?
zРадио
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Додано: Чет 17 гру, 2020 20:57
zРадио, пусть Белые люди сначала на себе ее испытают)
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Ромасик
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Додано: Чет 17 гру, 2020 20:58
zРадио написав:
У меня один вопрос - у нас есть Кабмин, или нет?
Со Шмыгалём никто не общается, даже коронавирус. Человек-невидимка, от которого ничего не зависит и с которым никто не считается.
freeze
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