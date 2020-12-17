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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2446244724482449

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

antey1969 написав:
  ЛАД написав:antey1969
Вы уже тоже собрались? :(

Мне уже поздно
Почему?
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:30

  alter написав:
antey1969 написав:
  ЛАД написав:antey1969
Вы уже тоже собрались? :(

Мне уже поздно
Почему?

Я и здесь не нуждаюсь, да и жена против
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:52

Вслед за Bloomberg и Economist опубликовал карту мира в контексте вакцины от ковида - тут все еще "веселее". Нам прочат соседство с самыми отсталыми странами, которым раньше 2-го квартала 2022-го вообще не светит никакой массовой иммунизации! У меня один вопрос - у нас есть Кабмин, или нет?

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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:57

zРадио, пусть Белые люди сначала на себе ее испытают)
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:58

  zРадио написав:У меня один вопрос - у нас есть Кабмин, или нет?


Со Шмыгалём никто не общается, даже коронавирус. Человек-невидимка, от которого ничего не зависит и с которым никто не считается. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:25

  Ромасик написав:zРадио, пусть Белые люди сначала на себе ее испытают)

В точку. Забадяжили якись коктейль за півроку то нехай спочатку себе обколять перевірять та доопрацюють косяки. А тоді вже і українцям можна колоти без тривоги.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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