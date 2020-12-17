Вслед за Bloomberg и Economist опубликовал карту мира в контексте вакцины от ковида - тут все еще "веселее". Нам прочат соседство с самыми отсталыми странами, которым раньше 2-го квартала 2022-го вообще не светит никакой массовой иммунизации! У меня один вопрос - у нас есть Кабмин, или нет?
Ромасик написав:zРадио, пусть Белые люди сначала на себе ее испытают)
В точку. Забадяжили якись коктейль за півроку то нехай спочатку себе обколять перевірять та доопрацюють косяки. А тоді вже і українцям можна колоти без тривоги.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".