Вслед за Bloomberg и Economist опубликовал карту мира в контексте вакцины от ковида - тут все еще "веселее". Нам прочат соседство с самыми отсталыми странами, которым раньше 2-го квартала 2022-го вообще не светит никакой массовой иммунизации! У меня один вопрос - у нас есть Кабмин, или нет?
Ромасик написав:zРадио, пусть Белые люди сначала на себе ее испытают)
В точку. Забадяжили якись коктейль за півроку то нехай спочатку себе обколять перевірять та доопрацюють косяки. А тоді вже і українцям можна колоти без тривоги.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
zРадио написав:Вслед за Bloomberg и Economist опубликовал карту мира в контексте вакцины от ковида - тут все еще "веселее". Нам прочат соседство с самыми отсталыми странами, которым раньше 2-го квартала 2022-го вообще не светит никакой массовой иммунизации! У меня один вопрос - у нас есть Кабмин, или нет?
Батенька, это официоз.(реальная картина) Опускаем все кино(шоу) с нашими лицедеями.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
yanyura написав:Igneus Хотите ссылку на Законы? Нет проблем!
Впервые упоминание об обязательности прививок в Законах уже независимой Украины появилось в 1992-м, конкретизация (о запрете непривитыми детьми посещения учебных и дошкольных заведений) в 1994-м. До этого действовали соотв. юридические акты СССР. Пример:
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР ПРИКАЗ от 15 июля 1946 г. N 449
ОБ УЛУЧШЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ В ГОРОДАХ ... Реакции Пирке и Манту провести поголовно всем детям детских садов, школьникам I и II классов, остальным при наличии показаний. ... Обязать врачей школ и детских садов на основании данных осмотра: ... в) вакцинировать против туберкулеза, согласно Инструкции НКЗ СССР от 10.11.1945, детей детских садов и школьников I и II классов; ...
Редакция от 19.11.1992 ЗАКОН УКРАЇНИ Основи законодавства України про охорону здоров'я ... Стаття 30 ... Щодо окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов'язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи в порядку, встановленому законами України. ...
Редакция от 24.02.1994 ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ... Стаття 7 ... усувати за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби від роботи, навчання, відвідування дошкільних закладів осіб, які є носіями збудників інфекційних захворювань, хворих на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, або осіб, які були в контакті з такими хворими, з виплатою у встановленому порядку допомоги з соціального страхування, а також осіб, які ухиляються від обов'язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій, перелік яких встановлюється Міністерством охорони здоров'я України; ...
Т.е. недопущение к учебе и дошкольным учреждениям в Украине действует уже почти 37 лет.
Читаем Европейскую конвенцию по правам человека и видим, что это соответствует ЕКПЧ:
Статья 5 Право на свободу и личную неприкосновенность ... (e) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний, а также законное заключение под стражу душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг; ... Статья 18 Пределы использования ограничений в отношении прав Ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в отношении указанных прав и свобод, не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены. ...
Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине Овьедо, 4 апреля1997 года ... Статья 26 – Ограничения в осуществлении прав
1 Осуществление прав и положений о защите, содержащихся в настоящей Конвенции, не может быть предметом иных ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах общественной безопасности для предупреждения преступлений, защиты здоровья населения или защиты прав и свобод других. ...
По Бакунину. Тот пост, где он упоминался, был предназначен не юристам, поэтому в ответе юристу я его и не привел (частное мнение частного лица Бакунина).
По ДПЧГ.
Ну ладно, это касалось только одной страны,
Igneus ... В свою очередь, я напомню Вам лишь статистику: если на первоначальном этапе единоличные судьи Евросуда по представлениям его фильтрующей секции отклоняют около 90% жалоб, то из оставшихся 10% жалоб, которые прошли единоличного судью, ГОСУДАРСТВА проигрывают также 90%
Статистика и конкретное дело все-таки разные вещи. И мы живем не в Чехии, а в Украине, где такой Закон имеется с 1994-го, в Чехии же это всего лишь "Приказ министра здравоохранения № 439/2000". И да, вы упомянули о 10% в пользу государства. Вы на 100% уверены, что выиграют податели жалобы, а не государство Чехия?
Просьба к модераторам перенести все посты, мои и Igneus на эту "юридическую" тему в Політичні дискусії, чтобы не засорять тематическую ветку.
Окончательные Решения ЕСПЧ. По конфликтным вопросам с медициной в Украине - странным образом "умирают". Т.Е. не исполняются - банально суды в Украине блокируют исполнение Окончательного решения под предлогом "отсутствия специальных знаний", сроков рассмотрения, и т.д.. В то же время на исполнение Окончательных Решений блокируется передача в соответствующие структуры МЗ Украины.
Этакая игра в "тупой - ещё тупее", где судебным решением, с лёгкостью лечат безнадёжных больных. С Законом Украины "о всеобщем медикосоциальном страховании" - умер даже термин "специальное судебно-медицинское расследование" и Права гражданина Украины. ст. №3 Конституции Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Польша вводит национальный карантин с 28 декабря по 17 января. Закроют отели. Курорты. Торговые центры. Рестораны. Будут работать продуктовые и аптеки. 31 декабря с 19:00 до 1 января 6:00 – нельзя будет выходить на улицу.
Тенерифе (Испания) закрывается для туристов. Если брали билеты для отдыха на праздники – сдавайте.
В Дании на Рождество тоже все закроется. Турция – тоже. Латвия – тоже.
Король Швеции сообщил, что стратегия его страны против ковида («коллективный иммунитет») провалилась.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)