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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 гру, 2020 23:39
freeze написав:
Польша вводит национальный карантин с 28 декабря по 17 января.
Закроют отели. Курорты. Торговые центры. Рестораны. Будут работать продуктовые и аптеки.
31 декабря с 19:00 до 1 января 6:00 – нельзя будет выходить на улицу.
Тенерифе (Испания) закрывается для туристов. Если брали билеты для отдыха на праздники – сдавайте.
В Дании на Рождество тоже все закроется. Турция – тоже. Латвия – тоже.
Король Швеции сообщил, что стратегия его страны против ковида («коллективный иммунитет») провалилась.
Отакая демократия и забота про граждан . Это не диктатура . Это совсем другое .
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Додано: Чет 17 гру, 2020 23:42
freeze написав:
нельзя будет выходить на улицу.
Там вирус?
А в 4 стенах нет, и квартиры функционируют автономно, как космические корабли?
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 00:05
Вьетнам успешно закончив испытания своей вакцины на первой стадии, перешёл ко второй фазе испытаний, началась вакцинация добровольцев.
Комитет экспертов рекомендовал использование вакцины Moderna в США, то есть в США вторая вакцина пошла в массы.
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