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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2447244824492450

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:39

  freeze написав:Польша вводит национальный карантин с 28 декабря по 17 января.
Закроют отели. Курорты. Торговые центры. Рестораны. Будут работать продуктовые и аптеки.
31 декабря с 19:00 до 1 января 6:00 – нельзя будет выходить на улицу.

Тенерифе (Испания) закрывается для туристов. Если брали билеты для отдыха на праздники – сдавайте.

В Дании на Рождество тоже все закроется. Турция – тоже. Латвия – тоже.

Король Швеции сообщил, что стратегия его страны против ковида («коллективный иммунитет») провалилась.


Отакая демократия и забота про граждан . Это не диктатура . Это совсем другое .
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:42

  freeze написав:нельзя будет выходить на улицу.

Там вирус?
А в 4 стенах нет, и квартиры функционируют автономно, как космические корабли?
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 00:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вьетнам успешно закончив испытания своей вакцины на первой стадии, перешёл ко второй фазе испытаний, началась вакцинация добровольцев.

Комитет экспертов рекомендовал использование вакцины Moderna в США, то есть в США вторая вакцина пошла в массы.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 01:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

цинизм власти просто зашкаливает

https://lb.ua/society/2020/12/18/473339 ... plato.html

это же надо иметь наглость рассказывать про плато заболеваемости. но впрочем это тоже, что и про пустующие места в больницах с кислородом.

через полгода думаю мы узнаем сколько на самом деле людей болело в 4-м квартале - пересчитав из избыточной смертности, которая продолжает скрываться.

и главное это гав-о 90% соотечественников сжирают, принимая вероятно за чистую монету.

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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 02:25

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:
К тестам на коронавирус нужно относиться скептически. ....

https://youtu.be/Tuh6jhcdmws
Советую послушать с 21 мин до 24.40

То, что я говорю уже давно.
Но в этой ветке подобные мысли клеймятся "теорией заговора" и "ты что, специалист?", "миллионы докторов, учёных, министров, президентов,.., не могут ошибаться"

Комаровский, вообще-то, больше говорит о нашей украинской практике, а не о ПЦР-тестах вообще.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 02:29

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:нельзя будет выходить на улицу.

Там вирус?
А в 4 стенах нет, и квартиры функционируют автономно, как космические корабли?

Вирус может быть везде. Но сидя дома вы можете заразить только свою семью, с которой вы и так всё время общаетесь. А выходя из дому и принимая участие в новогодних загулах, можно заразить многих.
И Вы это прекрасно понимаете.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 02:37

«В Украине 90% тест – систем, непосредственно ПЦР- систем, которые используют в бюджетном и частном секторе, российского производства. В будущем возникнет дефицит этих систем, так как в Российской Федерации увеличивается внутренний спрос. Это одна из причин снижения объема тестирования на коронавирус. .....», – сказал С. Кравченко (глава Национальной медицинской палаты, военный эпидемиолог Сергей Кравченко).
.....
Напомним, в Украине за прошедшую неделю, с 7 по 13 декабря, сделали 244 391 ПЦР-тестов на коронавирус. Это на 34,8 тысячи меньше чем неделей ранее.

https://golos.ua/news/medyk-rasskazal-pochemu-v-ukrayne-upal-obem-testyrovanyya-na-covid-19
Часть высказываний опускаю, т.к. они , по-моему, политически мотивированы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 02:44

antey1969, не объясните, чем вызвана достаточно активная в последнее время реклама "Диапроф-Мед" и насколько она соответствует истине?
Может, кто ещё из знающих людей прокомментирует.
Напомним, что украинский тест на антиген в 75 раз чувствительнее за один из лучших экспресс-тестов на антиген в мире. Поэтому эта тест-система DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R позволяет выявлять больного COVID-19 раньше всех остальных существующих диагностикумов на антиген: за 7 дней до появления первых симптомов.

Ранее украинские ученые "Диапроф-Мед" сообщили, что положительный результат на короновирус нового отечественного теста на антиген не требует подтверждения ПЦР-тестом.

https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1908286-revolyutsiyna-tekhnologiya-proti-pandemiyi-doktor-medichnikh-nauk-pro-rozrobku-testiv-na-antigen
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 02:48

Регулирующие органы США пересмотрят информацию по использованию вакцины Covid-19 компании Pfizer и BioNTech SE, после того как у некоторых пациентов наблюдались редкие аллергические реакции. Об этом пишет Bloomberg.

Источник: https://world.comments.ua/news/usa/ssha ... 67835.html
ЛАД
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