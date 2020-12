Додано: П'ят 18 гру, 2020 01:15





https://lb.ua/society/2020/12/18/473339 ... plato.html



это же надо иметь наглость рассказывать про плато заболеваемости. но впрочем это тоже, что и про пустующие места в больницах с кислородом.



через полгода думаю мы узнаем сколько на самом деле людей болело в 4-м квартале - пересчитав из избыточной смертности, которая продолжает скрываться.



и главное это гав-о 90% соотечественников сжирают, принимая вероятно за чистую монету.



