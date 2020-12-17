freeze написав:Польша вводит национальный карантин с 28 декабря по 17 января. Закроют отели. Курорты. Торговые центры. Рестораны. Будут работать продуктовые и аптеки. 31 декабря с 19:00 до 1 января 6:00 – нельзя будет выходить на улицу.
Тенерифе (Испания) закрывается для туристов. Если брали билеты для отдыха на праздники – сдавайте.
В Дании на Рождество тоже все закроется. Турция – тоже. Латвия – тоже.
Король Швеции сообщил, что стратегия его страны против ковида («коллективный иммунитет») провалилась.
Отакая демократия и забота про граждан . Это не диктатура . Это совсем другое .
Там вирус? А в 4 стенах нет, и квартиры функционируют автономно, как космические корабли?
Вирус может быть везде. Но сидя дома вы можете заразить только свою семью, с которой вы и так всё время общаетесь. А выходя из дому и принимая участие в новогодних загулах, можно заразить многих. И Вы это прекрасно понимаете.
«В Украине 90% тест – систем, непосредственно ПЦР- систем, которые используют в бюджетном и частном секторе, российского производства. В будущем возникнет дефицит этих систем, так как в Российской Федерации увеличивается внутренний спрос. Это одна из причин снижения объема тестирования на коронавирус. .....», – сказал С. Кравченко (глава Национальной медицинской палаты, военный эпидемиолог Сергей Кравченко). ..... Напомним, в Украине за прошедшую неделю, с 7 по 13 декабря, сделали 244 391 ПЦР-тестов на коронавирус. Это на 34,8 тысячи меньше чем неделей ранее.
antey1969, не объясните, чем вызвана достаточно активная в последнее время реклама "Диапроф-Мед" и насколько она соответствует истине? Может, кто ещё из знающих людей прокомментирует.
Напомним, что украинский тест на антиген в 75 раз чувствительнее за один из лучших экспресс-тестов на антиген в мире. Поэтому эта тест-система DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R позволяет выявлять больного COVID-19 раньше всех остальных существующих диагностикумов на антиген: за 7 дней до появления первых симптомов.
Ранее украинские ученые "Диапроф-Мед" сообщили, что положительный результат на короновирус нового отечественного теста на антиген не требует подтверждения ПЦР-тестом.
Регулирующие органы США пересмотрят информацию по использованию вакцины Covid-19 компании Pfizer и BioNTech SE, после того как у некоторых пациентов наблюдались редкие аллергические реакции. Об этом пишет Bloomberg.