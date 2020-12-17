Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:27
действуем решительно
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:29
alter написав: Мне уже поздно
Почему?
Возраст ведь тоже играет роль
justit
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:37
Вкладчик1234 написав: freeze написав:
нельзя будет выходить на улицу.
Там вирус?
А в 4 стенах нет, и квартиры функционируют автономно, как космические корабли?
А что Вам так позарез нужно на улице? Туалет в квартире есть?
BIGor
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