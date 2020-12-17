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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2448244924502451

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

действуем решительно
Зображення
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:29

  alter написав:Мне уже поздноПочему?


Возраст ведь тоже играет роль :(
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:37

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:нельзя будет выходить на улицу.

Там вирус?
А в 4 стенах нет, и квартиры функционируют автономно, как космические корабли?

А что Вам так позарез нужно на улице? Туалет в квартире есть?
BIGor
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  #<1 ... 2448244924502451
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