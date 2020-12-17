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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2449245024512452>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

действуем решительно
Зображення
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:29

  alter написав:Мне уже поздноПочему?


Возраст ведь тоже играет роль :(
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:37

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:нельзя будет выходить на улицу.

Там вирус?
А в 4 стенах нет, и квартиры функционируют автономно, как космические корабли?

А что Вам так позарез нужно на улице? Туалет в квартире есть?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:29

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:То, что я говорю уже давно.
Но в этой ветке подобные мысли клеймятся "теорией заговора" и "ты что, специалист?", "миллионы докторов, учёных, министров, президентов,.., не могут ошибаться"

Комаровский, вообще-то, больше говорит о нашей украинской практике, а не о ПЦР-тестах вообще.


Может вообще не про тесты, а про мошеничество.
Есть мнение, что часть жуликоватых лабораторий не делает тесты вообще, имеется в виду не ПЦР-тесты, которые относительно более жестко контролируются минздравом и идёт по ним какая-то отчётность, а тесты ИФА, образцы сразу выкидываются, а результаты пишутся от фонаря, для экономии средств. У нас всё возможно, имхо.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:38

  ЛАД написав:antey1969, не объясните, чем вызвана достаточно активная в последнее время реклама "Диапроф-Мед" и насколько она соответствует истине?
Может, кто ещё из знающих людей прокомментирует.
Напомним, что украинский тест на антиген в 75 раз чувствительнее за один из лучших экспресс-тестов на антиген в мире. Поэтому эта тест-система DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R позволяет выявлять больного COVID-19 раньше всех остальных существующих диагностикумов на антиген: за 7 дней до появления первых симптомов.

Ранее украинские ученые "Диапроф-Мед" сообщили, что положительный результат на короновирус нового отечественного теста на антиген не требует подтверждения ПЦР-тестом.

https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1908286-revolyutsiyna-tekhnologiya-proti-pandemiyi-doktor-medichnikh-nauk-pro-rozrobku-testiv-na-antigen


Вот пример недобросовестной рекламы.
Трэш какой-то, выявляет раньше всех за 7 дней до появления симптомов.
Многие еще и с вирусом не повстречались за 7 дней до появления симптомов.

Плюс экспресс-тесты по определению и ко всем болезням не только к коронавирусу, служат для быстрого, но предварительного анализа, который требует дальнейшего уточнения.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:45

  ЛАД написав:
Регулирующие органы США пересмотрят информацию по использованию вакцины Covid-19 компании Pfizer и BioNTech SE, после того как у некоторых пациентов наблюдались редкие аллергические реакции. Об этом пишет Bloomberg.

Источник: https://world.comments.ua/news/usa/ssha ... 67835.html


Допишут в инструкцию, что людям, имеющие склонность к аллергическим реакциям, наблюдаться у врача в течение часа после прививки. Мой знакомый стоматолог говорит, что в основном падают в обморок после укола обезболивающего не от аллергии, а от страха перед самим уколом.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:52

  Ukrainian написав:Весною літом все піде природньо на спад


Пока нет никаких данных за то, что коронавирус имеет сезонный характер, поэтому откуда растут ноги от таких часто встречаемых утверждений, непонятно.
График 2020 года этого не показывает.
В Бразилии тропики, в самой густонаселённой части страны вообще лето, и идёт рост.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:06

  freeze написав:
  Ukrainian написав:Весною літом все піде природньо на спад


Пока нет никаких данных за то, что коронавирус имеет сезонный характер, поэтому откуда растут ноги от таких часто встречаемых утверждений, непонятно.
График 2020 года этого не показывает.
В Бразилии тропики, в самой густонаселённой части страны вообще лето, и идёт рост.

С плоскоземельцами аргументированно спорить -- только время тратить. Все аргументы вида "лето придет -- порядок наведет" еще в апреле/марте переобсудили...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:22

  freeze написав:
  Ukrainian написав:Весною літом все піде природньо на спад


Пока нет никаких данных за то, что коронавирус имеет сезонный характер, поэтому откуда растут ноги от таких часто встречаемых утверждений, непонятно.
График 2020 года этого не показывает.
В Бразилии тропики, в самой густонаселённой части страны вообще лето, и идёт рост.

В Одессе с апреля-мая соблюдали карантин?
Так почему на пляжах не было "гор трупов"? "Инкубационный период" с лета до Нового Года? :)

А сейчас пляжей и генделыков нет (или почти нет) - но ВНЕЗАПНО подкралась корона
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:23

  freeze написав:
  ЛАД написав:
Регулирующие органы США пересмотрят информацию по использованию вакцины Covid-19 компании Pfizer и BioNTech SE, после того как у некоторых пациентов наблюдались редкие аллергические реакции. Об этом пишет Bloomberg.

Источник: https://world.comments.ua/news/usa/ssha ... 67835.html


Допишут в инструкцию, что людям, имеющие склонность к аллергическим реакциям, наблюдаться у врача в течение часа после прививки. Мой знакомый стоматолог говорит, что в основном падают в обморок после укола обезболивающего не от аллергии, а от страха перед самим уколом.

Согласен, что допишут какие-то ограничения, но, по-видимому, что-то другое кроме аллергических реакций. В зарегистрированных случаях сообщалось, что склонности к аллергии не было. Если определят, на что возникает аллергия, возможно, введут какую-то пробу.

По "Диапроф-мед" больше интересует, почему такая реклама, кто заинтересован - просто фармкомпания или есть ещё что-то.
ЛАД
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