Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Вкладчик1234 написав:То, что я говорю уже давно. Но в этой ветке подобные мысли клеймятся "теорией заговора" и "ты что, специалист?", "миллионы докторов, учёных, министров, президентов,.., не могут ошибаться"
Комаровский, вообще-то, больше говорит о нашей украинской практике, а не о ПЦР-тестах вообще.
Может вообще не про тесты, а про мошеничество. Есть мнение, что часть жуликоватых лабораторий не делает тесты вообще, имеется в виду не ПЦР-тесты, которые относительно более жестко контролируются минздравом и идёт по ним какая-то отчётность, а тесты ИФА, образцы сразу выкидываются, а результаты пишутся от фонаря, для экономии средств. У нас всё возможно, имхо.
ЛАД написав:antey1969, не объясните, чем вызвана достаточно активная в последнее время реклама "Диапроф-Мед" и насколько она соответствует истине? Может, кто ещё из знающих людей прокомментирует.
Напомним, что украинский тест на антиген в 75 раз чувствительнее за один из лучших экспресс-тестов на антиген в мире. Поэтому эта тест-система DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R позволяет выявлять больного COVID-19 раньше всех остальных существующих диагностикумов на антиген: за 7 дней до появления первых симптомов.
Ранее украинские ученые "Диапроф-Мед" сообщили, что положительный результат на короновирус нового отечественного теста на антиген не требует подтверждения ПЦР-тестом.
Регулирующие органы США пересмотрят информацию по использованию вакцины Covid-19 компании Pfizer и BioNTech SE, после того как у некоторых пациентов наблюдались редкие аллергические реакции. Об этом пишет Bloomberg.
Допишут в инструкцию, что людям, имеющие склонность к аллергическим реакциям, наблюдаться у врача в течение часа после прививки. Мой знакомый стоматолог говорит, что в основном падают в обморок после укола обезболивающего не от аллергии, а от страха перед самим уколом.
Ukrainian написав:Весною літом все піде природньо на спад
Пока нет никаких данных за то, что коронавирус имеет сезонный характер, поэтому откуда растут ноги от таких часто встречаемых утверждений, непонятно. График 2020 года этого не показывает. В Бразилии тропики, в самой густонаселённой части страны вообще лето, и идёт рост.
Ukrainian написав:Весною літом все піде природньо на спад
Пока нет никаких данных за то, что коронавирус имеет сезонный характер, поэтому откуда растут ноги от таких часто встречаемых утверждений, непонятно. График 2020 года этого не показывает. В Бразилии тропики, в самой густонаселённой части страны вообще лето, и идёт рост.
С плоскоземельцами аргументированно спорить -- только время тратить. Все аргументы вида "лето придет -- порядок наведет" еще в апреле/марте переобсудили...
Ukrainian написав:Весною літом все піде природньо на спад
Пока нет никаких данных за то, что коронавирус имеет сезонный характер, поэтому откуда растут ноги от таких часто встречаемых утверждений, непонятно. График 2020 года этого не показывает. В Бразилии тропики, в самой густонаселённой части страны вообще лето, и идёт рост.
В Одессе с апреля-мая соблюдали карантин? Так почему на пляжах не было "гор трупов"? "Инкубационный период" с лета до Нового Года?
А сейчас пляжей и генделыков нет (или почти нет) - но ВНЕЗАПНО подкралась корона
Регулирующие органы США пересмотрят информацию по использованию вакцины Covid-19 компании Pfizer и BioNTech SE, после того как у некоторых пациентов наблюдались редкие аллергические реакции. Об этом пишет Bloomberg.
Допишут в инструкцию, что людям, имеющие склонность к аллергическим реакциям, наблюдаться у врача в течение часа после прививки. Мой знакомый стоматолог говорит, что в основном падают в обморок после укола обезболивающего не от аллергии, а от страха перед самим уколом.
Согласен, что допишут какие-то ограничения, но, по-видимому, что-то другое кроме аллергических реакций. В зарегистрированных случаях сообщалось, что склонности к аллергии не было. Если определят, на что возникает аллергия, возможно, введут какую-то пробу.
По "Диапроф-мед" больше интересует, почему такая реклама, кто заинтересован - просто фармкомпания или есть ещё что-то.