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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2449245024512452 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 35% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 41 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 98 Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:27 Вкладчик1234 написав: freeze написав: ......

Пока нет никаких данных за то, что коронавирус имеет сезонный характер, поэтому откуда растут ноги от таких часто встречаемых утверждений, непонятно.

График 2020 года этого не показывает.

В Бразилии тропики, в самой густонаселённой части страны вообще лето, и идёт рост. ......Пока нет никаких данных за то, что коронавирус имеет сезонный характер, поэтому откуда растут ноги от таких часто встречаемых утверждений, непонятно.График 2020 года этого не показывает.В Бразилии тропики, в самой густонаселённой части страны вообще лето, и идёт рост.

В Одессе с апреля-мая соблюдали карантин?

Так почему на пляжах не было "гор трупов"? "Инкубационный период" с лета до Нового Года?



А сейчас пляжей и генделыков нет (или почти нет) - но ВНЕЗАПНО подкралась корона В Одессе с апреля-мая соблюдали карантин?Так почему на пляжах не было "гор трупов"? "Инкубационный период" с лета до Нового Года?А сейчас пляжей и генделыков нет (или почти нет) - но ВНЕЗАПНО подкралась корона

В марте-апреле "гор трупов" тоже не было, были достаточно редкие случаи. Если помните, тогда здесь пытались рассказывать, что вообще нет никакого такого особенного ковида. В марте-апреле "гор трупов" тоже не было, были достаточно редкие случаи. Если помните, тогда здесь пытались рассказывать, что вообще нет никакого такого особенного ковида. ЛАД 2 Повідомлень: 17988 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4630 раз. Подякували: 4331 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:31 Вкладчик1234 написав: В Одессе с апреля-мая соблюдали карантин?

Так почему на пляжах не было "гор трупов"? "Инкубационный период" с лета до Нового Года?



А сейчас пляжей и генделыков нет (или почти нет) - но ВНЕЗАПНО подкралась корона В Одессе с апреля-мая соблюдали карантин?Так почему на пляжах не было "гор трупов"? "Инкубационный период" с лета до Нового Года?А сейчас пляжей и генделыков нет (или почти нет) - но ВНЕЗАПНО подкралась корона



Причём здесь пляжи ? На пляжах сложно получить корону, давно уже разобрались, что передаётся через тесный контакт, в основном при не соблюдении социальной дистанции полтора метра. Летом в частности в основном в помещениях, в которых из-за жары закрыты окна и включена система кондиционирования и воздух часами бегает по кругу. Причём здесь пляжи ? На пляжах сложно получить корону, давно уже разобрались, что передаётся через тесный контакт, в основном при не соблюдении социальной дистанции полтора метра. Летом в частности в основном в помещениях, в которых из-за жары закрыты окна и включена система кондиционирования и воздух часами бегает по кругу. freeze 4 Повідомлень: 19502 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4663 раз. Подякували: 7407 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:33 ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: freeze написав: ......

Пока нет никаких данных за то, что коронавирус имеет сезонный характер, поэтому откуда растут ноги от таких часто встречаемых утверждений, непонятно.

График 2020 года этого не показывает.

В Бразилии тропики, в самой густонаселённой части страны вообще лето, и идёт рост. ......Пока нет никаких данных за то, что коронавирус имеет сезонный характер, поэтому откуда растут ноги от таких часто встречаемых утверждений, непонятно.График 2020 года этого не показывает.В Бразилии тропики, в самой густонаселённой части страны вообще лето, и идёт рост.

В Одессе с апреля-мая соблюдали карантин?

Так почему на пляжах не было "гор трупов"? "Инкубационный период" с лета до Нового Года?



А сейчас пляжей и генделыков нет (или почти нет) - но ВНЕЗАПНО подкралась корона В Одессе с апреля-мая соблюдали карантин?Так почему на пляжах не было "гор трупов"? "Инкубационный период" с лета до Нового Года?А сейчас пляжей и генделыков нет (или почти нет) - но ВНЕЗАПНО подкралась корона

В марте-апреле "гор трупов" тоже не было, были достаточно редкие случаи. Если помните, тогда здесь пытались рассказывать, что вообще нет никакого такого особенного ковида. В марте-апреле "гор трупов" тоже не было, были достаточно редкие случаи. Если помните, тогда здесь пытались рассказывать, что вообще нет никакого такого особенного ковида.



Покойный Черный всё любил пофейсбучит за права человека и что ковида нет, жаль умер достаточно молодым. Покойный Черный всё любил пофейсбучит за права человека и что ковида нет, жаль умер достаточно молодым. freeze 4 Повідомлень: 19502 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4663 раз. Подякували: 7407 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:36 zРадио написав: Вслед за Bloomberg и Economist опубликовал карту мира в контексте вакцины от ковида - тут все еще "веселее". Нам прочат соседство с самыми отсталыми странами, которым раньше 2-го квартала 2022-го вообще не светит никакой массовой иммунизации! У меня один вопрос - у нас есть Кабмин, или нет?



Вслед за Bloomberg и Economist опубликовал карту мира в контексте вакцины от ковида - тут все еще "веселее". Нам прочат соседство с самыми отсталыми странами, которым раньше 2-го квартала 2022-го вообще не светит никакой массовой иммунизации! У меня один вопрос - у нас есть Кабмин, или нет?

меня больше беспокоит тип вакцины ( бренд) ибо если уж и колоться то РНК вакциной той которая должна храниться при минус 70 . Я немного верю в конспирологические теории мирового заговора по сокращению населения и хочу колоться только тем чем колется цивилизованный мир (так называемый золотой миллиард Израиль Великобритания и т.д. ) , а не всякими непонятными штуками . Мне так спокойней . С другой стороны сторонникам заговоров в Украине можно выдохнуть ни о какой поголовной принудительной вакцинации пока что речи не идет

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и таки да в моем ближайшем окружении много колег более прямо сейчас , но сказать что єто намного страшнее чем грипп или другие сезонные ОРВИ - я бы не сказал меня больше беспокоит тип вакцины ( бренд) ибо если уж и колоться то РНК вакциной той которая должна храниться при минус 70 . Я немного верю в конспирологические теории мирового заговора по сокращению населенияи хочу колоться только тем чем колется цивилизованный мир (так называемый золотой миллиард Израиль Великобритания и т.д. ) , а не всякими непонятными штуками . Мне так спокойней . С другой стороны сторонникам заговоров в Украине можно выдохнуть ни о какой поголовной принудительной вакцинации пока что речи не идет======================================и таки да в моем ближайшем окружении много колег более прямо сейчас , но сказать что єто намного страшнее чем грипп или другие сезонные ОРВИ - я бы не сказал Востаннє редагувалось yama в П'ят 18 гру, 2020 10:50, всього редагувалось 1 раз. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3126 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6195 раз. Подякували: 651 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:37 ЛАД написав: В марте-апреле "гор трупов" тоже не было В марте-апреле "гор трупов" тоже не было

В том же и вопрос! Почему не было?

Ведь "сезонности нет", карантина как такового не было, и на ограничения большинство забило. По всем "канонам" - все должны были умереть, или смертельно (почти) заболеть.

Где в это время был ковид и горы трупов? В том же и вопрос! Почему не было?Ведь "сезонности нет", карантина как такового не было, и на ограничения большинство забило. По всем "канонам" - все должны были умереть, или смертельно (почти) заболеть.Где в это время был ковид и горы трупов? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13560 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7441 раз. Подякували: 3565 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:45 yama написав: меня больше беспокоит тип вакцины ( бренд) ибо если уж и колоться то РНК ... меня больше беспокоит тип вакцины ( бренд) ибо если уж и колоться то РНК ...

Не совсем понимаю причины беспокойства: за какую заплатите -- той и "уколят". Инициативы COVAX с большой вероятностью -- не про вас. Не совсем понимаю причины беспокойства: за какую заплатите -- той и "уколят". Инициативы COVAX с большой вероятностью -- не про вас. _hunter Повідомлень: 3235 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 286 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:50 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: В марте-апреле "гор трупов" тоже не было В марте-апреле "гор трупов" тоже не было

В том же и вопрос! Почему не было?

Ведь "сезонности нет", карантина как такового не было, и на ограничения большинство забило. По всем "канонам" - все должны были умереть, или смертельно (почти) заболеть.

Где в это время был ковид и горы трупов? В том же и вопрос! Почему не было?Ведь "сезонности нет", карантина как такового не было, и на ограничения большинство забило. По всем "канонам" - все должны были умереть, или смертельно (почти) заболеть.Где в это время был ковид и горы трупов?



Странные вопросы Вы генерируете, ответы на которых очевидны, распространение коронавируса в популяции у нас в Украине в марте-апреле было ничтожным по сравнению с нынешним временем. Странные вопросы Вы генерируете, ответы на которых очевидны, распространение коронавируса в популяции у нас в Украине в марте-апреле было ничтожным по сравнению с нынешним временем. freeze 4 Повідомлень: 19502 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4663 раз. Подякували: 7407 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2449245024512452 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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proftpd66 Чет 17 гру, 2020 22:32