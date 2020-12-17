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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2449245024512452

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:27

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:......
Пока нет никаких данных за то, что коронавирус имеет сезонный характер, поэтому откуда растут ноги от таких часто встречаемых утверждений, непонятно.
График 2020 года этого не показывает.
В Бразилии тропики, в самой густонаселённой части страны вообще лето, и идёт рост.

В Одессе с апреля-мая соблюдали карантин?
Так почему на пляжах не было "гор трупов"? "Инкубационный период" с лета до Нового Года? :)

А сейчас пляжей и генделыков нет (или почти нет) - но ВНЕЗАПНО подкралась корона

В марте-апреле "гор трупов" тоже не было, были достаточно редкие случаи. Если помните, тогда здесь пытались рассказывать, что вообще нет никакого такого особенного ковида.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:31

  Вкладчик1234 написав:В Одессе с апреля-мая соблюдали карантин?
Так почему на пляжах не было "гор трупов"? "Инкубационный период" с лета до Нового Года?

А сейчас пляжей и генделыков нет (или почти нет) - но ВНЕЗАПНО подкралась корона


Причём здесь пляжи ? На пляжах сложно получить корону, давно уже разобрались, что передаётся через тесный контакт, в основном при не соблюдении социальной дистанции полтора метра. Летом в частности в основном в помещениях, в которых из-за жары закрыты окна и включена система кондиционирования и воздух часами бегает по кругу.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:33

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:......
Пока нет никаких данных за то, что коронавирус имеет сезонный характер, поэтому откуда растут ноги от таких часто встречаемых утверждений, непонятно.
График 2020 года этого не показывает.
В Бразилии тропики, в самой густонаселённой части страны вообще лето, и идёт рост.

В Одессе с апреля-мая соблюдали карантин?
Так почему на пляжах не было "гор трупов"? "Инкубационный период" с лета до Нового Года? :)

А сейчас пляжей и генделыков нет (или почти нет) - но ВНЕЗАПНО подкралась корона

В марте-апреле "гор трупов" тоже не было, были достаточно редкие случаи. Если помните, тогда здесь пытались рассказывать, что вообще нет никакого такого особенного ковида.


Покойный Черный всё любил пофейсбучит за права человека и что ковида нет, жаль умер достаточно молодым.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:36

  zРадио написав:Вслед за Bloomberg и Economist опубликовал карту мира в контексте вакцины от ковида - тут все еще "веселее". Нам прочат соседство с самыми отсталыми странами, которым раньше 2-го квартала 2022-го вообще не светит никакой массовой иммунизации! У меня один вопрос - у нас есть Кабмин, или нет?

Зображення

меня больше беспокоит тип вакцины ( бренд) ибо если уж и колоться то РНК вакциной той которая должна храниться при минус 70 . Я немного верю в конспирологические теории мирового заговора по сокращению населения :oops: и хочу колоться только тем чем колется цивилизованный мир (так называемый золотой миллиард Израиль Великобритания и т.д. ) , а не всякими непонятными штуками . Мне так спокойней . С другой стороны сторонникам заговоров в Украине можно выдохнуть ни о какой поголовной принудительной вакцинации пока что речи не идет :roll:
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и таки да в моем ближайшем окружении много колег более прямо сейчас , но сказать что єто намного страшнее чем грипп или другие сезонные ОРВИ - я бы не сказал
Востаннє редагувалось yama в П'ят 18 гру, 2020 10:50, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:37

  ЛАД написав:В марте-апреле "гор трупов" тоже не было

В том же и вопрос! Почему не было?
Ведь "сезонности нет", карантина как такового не было, и на ограничения большинство забило. По всем "канонам" - все должны были умереть, или смертельно (почти) заболеть.
Где в это время был ковид и горы трупов?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:45

  yama написав:меня больше беспокоит тип вакцины ( бренд) ибо если уж и колоться то РНК ...

Не совсем понимаю причины беспокойства: за какую заплатите -- той и "уколят". Инициативы COVAX с большой вероятностью -- не про вас.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:50

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:В марте-апреле "гор трупов" тоже не было

В том же и вопрос! Почему не было?
Ведь "сезонности нет", карантина как такового не было, и на ограничения большинство забило. По всем "канонам" - все должны были умереть, или смертельно (почти) заболеть.
Где в это время был ковид и горы трупов?


Странные вопросы Вы генерируете, ответы на которых очевидны, распространение коронавируса в популяции у нас в Украине в марте-апреле было ничтожным по сравнению с нынешним временем.
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