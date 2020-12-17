zРадио написав:Вслед за Bloomberg и Economist опубликовал карту мира в контексте вакцины от ковида - тут все еще "веселее". Нам прочат соседство с самыми отсталыми странами, которым раньше 2-го квартала 2022-го вообще не светит никакой массовой иммунизации! У меня один вопрос - у нас есть Кабмин, или нет?
меня больше беспокоит тип вакцины ( бренд) ибо если уж и колоться то РНК вакциной той которая должна храниться при минус 70 . Я немного верю в конспирологические теории мирового заговора по сокращению населения и хочу колоться только тем чем колется цивилизованный мир (так называемый золотой миллиард Израиль Великобритания и т.д. ) , а не всякими непонятными штуками . Мне так спокойней . С другой стороны сторонникам заговоров в Украине можно выдохнуть ни о какой поголовной принудительной вакцинации пока что речи не идет ============================================================= и таки да в моем ближайшем окружении много колег болеет прямо сейчас , но сказать что это намного страшнее чем грипп или другие сезонные ОРВИ - я бы не сказал
Востаннє редагувалось yama в П'ят 18 гру, 2020 10:56, всього редагувалось 2 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
ЛАД написав:В марте-апреле "гор трупов" тоже не было
В том же и вопрос! Почему не было? Ведь "сезонности нет", карантина как такового не было, и на ограничения большинство забило. По всем "канонам" - все должны были умереть, или смертельно (почти) заболеть. Где в это время был ковид и горы трупов?
ЛАД написав:В марте-апреле "гор трупов" тоже не было
В том же и вопрос! Почему не было? Ведь "сезонности нет", карантина как такового не было, и на ограничения большинство забило. По всем "канонам" - все должны были умереть, или смертельно (почти) заболеть. Где в это время был ковид и горы трупов?
Странные вопросы Вы генерируете, ответы на которых очевидны, распространение коронавируса в популяции у нас в Украине в марте-апреле было ничтожным по сравнению с нынешним временем.
yama написав:меня больше беспокоит тип вакцины ( бренд) ибо если уж и колоться то РНК вакциной той которая должна храниться при минус 70
Самый надёжный иммунитет дает старая-добрая инактивированная вакцина из цельного коронавируса. Это в принципе очевидный и неоспоримый факт. Анча Баранова объясняла специально, почему мир, который называется цивилизованным, сразу отказался от надёжных проверенных способов вакцин, а стал разрабатывать гораздо более дорогие и требовательные к условиям хранения вакцины РНКовые и тд. Во-первых, у цивилизованного мира есть деньги, в крайнем случае допечатают. Во-вторых, представьте как готовится самая надежная вакцина из цельного коронавируса, есть чан на 10 000 литров, где выращивается собственно коронавирус, потом по достижению необходимой концентрации с помощью специальных реагентов вся эта масса убивается и разливается на миллионы ампул. А теперь представьте, что какая-то авария и 10 000 литров коронавируса выливаются из треснувшего чана ))) Поэтому самую надёжную вакцину из цельного коронавируса будут производить в Китае, России, Иране, Казахстане, но не в США или в Англии, те дорого заплатят за отсутствие риска при производстве.
Это как отказ от пластиковых пакетов, примерно та же тема. У меня сейчас головная контора вместо красивых пластиковых пакетиков, где находится товар, шнур, запчасти, начала заворачивать товар в упаковку из говнистой бумаги по структуре сильно напоминающей туалетную бумагу из СССР, но говорят быстро разлагается, Грета Тунберг плачет от счастья, но вид при распаковке товара убогий.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 18 гру, 2020 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Да и Черного в клинику Феофании не имело смысла с простудой из Одессы госпитализировать.
Вы не в теме просто, человек через две недели болезни в подавляющей части не заразен коронавирусом, и собственно коронавируса у него нет. Кернеса лечили от характерного осложнения после коронавируса в результате сгущения крови, произошёл тромбоз и инсульт. Кернеса в Шарите лечили уже от инсульта.
Про Чёрного Вы вообще не в теме, так что даже отвечать не буду, чтобы не засорять в эфир.
У Вас про юриспруденцию хорошо получается, остальное не очень, сразу видно, что собственно за темой коронавируса не следите.
zРадио написав:Вслед за Bloomberg и Economist опубликовал карту мира в контексте вакцины от ковида - тут все еще "веселее". Нам прочат соседство с самыми отсталыми странами, которым раньше 2-го квартала 2022-го вообще не светит никакой массовой иммунизации! У меня один вопрос - у нас есть Кабмин, или нет?
меня больше беспокоит тип вакцины ( бренд) ибо если уж и колоться то РНК вакциной той которая должна храниться при минус 70 . Я немного верю в конспирологические теории мирового заговора по сокращению населения и хочу колоться только тем чем колется цивилизованный мир (так называемый золотой миллиард Израиль Великобритания и т.д. ) , а не всякими непонятными штуками . Мне так спокойней .
Вас успокаивает температура -70°C?
и таки да в моем ближайшем окружении много колег болеет прямо сейчас , но сказать что это намного страшнее чем грипп или другие сезонные ОРВИ - я бы не сказал
Так оно и есть. Отличие в заметно большей частоте осложнений. Кроме того, не известны толком долговременные последствия болезни даже в неосложненных случаях.
ЛАД написав:В марте-апреле "гор трупов" тоже не было
В том же и вопрос! Почему не было? Ведь "сезонности нет", карантина как такового не было, и на ограничения большинство забило. По всем "канонам" - все должны были умереть, или смертельно (почти) заболеть. Где в это время был ковид и горы трупов?
Вы так быстро меняете тему, что я за Вами не успеваю. Только что писали о спаде эпидемии летом. Теперь о том, что не было "гор трупов" весной. Если Вы говорите о Европе, то там карантин был, и вполне нормальный. Что, возможно, и привело к летнему спаду.
freeze написав:Вы не в теме просто, человек через две недели болезни в подавляющей части не заразен коронавирусом, и собственно коронавируса у него нет. Кернеса лечили от характерного осложнения после коронавируса в результате сгущения крови, произошёл тромбоз и инсульт. Кернеса в Шарите лечили уже от инсульта.
Про Чёрного Вы вообще не в теме, так что даже отвечать не буду, чтобы не засорять в эфир.
У Вас про юриспруденцию хорошо получается, остальное не очень, сразу видно, что собственно за темой коронавируса не следите.
freeze, с одной стороны, народные депутаты Украины, в том числе, двое уже бывших из Одессы, редко пишут самостоятельно законопроекты, поэтому к ним подключают помощниками юристов, которые в курсе не только политической "кухни" С другой стороны повторяю, что в декабре я, к сожалению, участвовал в похоронах двух близких людей с чистейшими инсультами без каких-либо простуд. Поэтому, во-первых, не нужно натягивать на основные заболевания побочные, даже если они были, и выдавать их потом за основные, а, во-вторых, делать необоснованные предположения о степени информированности оппонентов.