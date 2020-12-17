|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:51
freeze написав:
.....
А теперь представьте, что какая-то авария и 10 000 литров коронавируса выливаются из треснувшего чана ))) Поэтому самую надёжную вакцину из цельного коронавируса будут производить в Китае, России, Иране, Казахстане, но не в США или в Англии, те дорого заплатят за отсутствие риска при производстве.
....
Не знаком с производством вакцин, поэтому утверждать не буду, но сомневаюсь, что все "старые добрые инактивированные вакцины" производятся в Китае, Индии или ещё где-то, а не в "цивилизованных странах". И не думаю, что для этих стран так уж сложно обеспечить безопасность производства.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 17993
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4630 раз.
- Подякували: 4331 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:52
Igneus написав:
С другой стороны повторяю, что в декабре я, к сожалению, участвовал в похоронах двух близких людей с чистейшими инсультами без каких-либо простуд.
Естественно, или Вы думаете, что инсульты происходят только как осложнения после коронавируса, совсем нет, основная масса инсультников умирает от инсульта без всяких инфекция. Инфаркт и инсульт остаются самыми распространенными причинами смерти, как до появления коронавируса, так и после останутся.
Igneus написав:
Поэтому, во-первых, не нужно натягивать на основные заболевания побочные, даже если они были
Это вопрос к врачам, мы тут с Вами некомпетентны свои диагнозы ставить, хотя я в университете и изучал вирусологию, но то было давно, так что я считаю натягивать диагнозы это не в моей компетенции, есть профильные специалисты, которые годы отдали теме.
Igneus написав:
а, во-вторых, делать необоснованные предположения о степени информированности оппонентов.
Это бросается в глаза, Ваша неинформировнность собственно о течении и проблемах коронавирусной инфекции, Вы не знаете базовых основ проблемы, к которым медицинский мир пришёл к консенсусу. Только сторонники заговора и ковид-отрицатели, которые не имеют профильного медицинского образования, пытаются домыслы какие-то делать, но тут уже достаточно бессмысленно спорить. Если человек убеждён, что Земля плоская, то тут наука бессильна, имхо.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19506
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4664 раз.
- Подякували: 7408 раз.
-
- Профіль
-
5
22
5
Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:54
ЛАД написав: freeze написав:
.....
А теперь представьте, что какая-то авария и 10 000 литров коронавируса выливаются из треснувшего чана ))) Поэтому самую надёжную вакцину из цельного коронавируса будут производить в Китае, России, Иране, Казахстане, но не в США или в Англии, те дорого заплатят за отсутствие риска при производстве.
....
Не знаком с производством вакцин, поэтому утверждать не буду, но сомневаюсь, что все "старые добрые инактивированные вакцины" производятся в Китае, Индии или ещё где-то, а не в "цивилизованных странах". И не думаю, что для этих стран так уж сложно обеспечить безопасность производства.
Я почти дословно привёл объяснение Анчи Барановой, она из США, плотно занимается проблемой, думаю, больше в теме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19506
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4664 раз.
- Подякували: 7408 раз.
-
- Профіль
-
5
22
5
Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:57
freeze написав:
Вы не в теме просто, человек через две недели болезни в подавляющей части не заразен коронавирусом, и собственно коронавируса у него нет. Кернеса лечили от характерного осложнения после коронавируса в результате сгущения крови, произошёл тромбоз и инсульт. Кернеса в Шарите лечили уже от инсульта.
Про Чёрного Вы вообще не в теме, так что даже отвечать не буду, чтобы не засорять в эфир.
У Вас про юриспруденцию хорошо получается, остальное не очень, сразу видно, что собственно за темой коронавируса не следите.
Никогда не был в Шарите, но уверен, что там не лежат по 6 человек в палате и почти уверен, что там в палатках обеспечена качественная вентиляция и пр. антиинфекционные требования. А у Кернеса после ранения, действительно, было что лечить. И после его ранения инфекция могла вызвать тяжёлые осложнения. И вызвала. (И, кстати, хорошо помню, сколько домыслов и постов было в 2014 на тему, что никакого тяжёлого ранения у него не было, а в Израиль он уехал "просто спрятаться").
О Черном тоже писать не буду (ничего не знаю). Но хороша "простуда", от которой человек умер.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 18 гру, 2020 12:15, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 17993
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4630 раз.
- Подякували: 4331 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:04
freeze написав:
.......
Я почти дословно привёл объяснение Анчи Барановой, она из США, плотно занимается проблемой, думаю, больше в теме
.
Естественно и несомненно.
Но в жизни возможны всякие варианты.
Совершенно непредсказуемые и не угадываемые.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 17993
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4630 раз.
- Подякували: 4331 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7331
|1700854
|
|