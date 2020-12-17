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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:51

  freeze написав:.....
А теперь представьте, что какая-то авария и 10 000 литров коронавируса выливаются из треснувшего чана ))) Поэтому самую надёжную вакцину из цельного коронавируса будут производить в Китае, России, Иране, Казахстане, но не в США или в Англии, те дорого заплатят за отсутствие риска при производстве.
....

Не знаком с производством вакцин, поэтому утверждать не буду, но сомневаюсь, что все "старые добрые инактивированные вакцины" производятся в Китае, Индии или ещё где-то, а не в "цивилизованных странах". И не думаю, что для этих стран так уж сложно обеспечить безопасность производства.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:52

  Igneus написав:С другой стороны повторяю, что в декабре я, к сожалению, участвовал в похоронах двух близких людей с чистейшими инсультами без каких-либо простуд.


Естественно, или Вы думаете, что инсульты происходят только как осложнения после коронавируса, совсем нет, основная масса инсультников умирает от инсульта без всяких инфекция. Инфаркт и инсульт остаются самыми распространенными причинами смерти, как до появления коронавируса, так и после останутся.

  Igneus написав:Поэтому, во-первых, не нужно натягивать на основные заболевания побочные, даже если они были


Это вопрос к врачам, мы тут с Вами некомпетентны свои диагнозы ставить, хотя я в университете и изучал вирусологию, но то было давно, так что я считаю натягивать диагнозы это не в моей компетенции, есть профильные специалисты, которые годы отдали теме.

  Igneus написав:а, во-вторых, делать необоснованные предположения о степени информированности оппонентов.

Это бросается в глаза, Ваша неинформировнность собственно о течении и проблемах коронавирусной инфекции, Вы не знаете базовых основ проблемы, к которым медицинский мир пришёл к консенсусу. Только сторонники заговора и ковид-отрицатели, которые не имеют профильного медицинского образования, пытаются домыслы какие-то делать, но тут уже достаточно бессмысленно спорить. Если человек убеждён, что Земля плоская, то тут наука бессильна, имхо.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:54

  ЛАД написав:
  freeze написав:.....
А теперь представьте, что какая-то авария и 10 000 литров коронавируса выливаются из треснувшего чана ))) Поэтому самую надёжную вакцину из цельного коронавируса будут производить в Китае, России, Иране, Казахстане, но не в США или в Англии, те дорого заплатят за отсутствие риска при производстве.
....

Не знаком с производством вакцин, поэтому утверждать не буду, но сомневаюсь, что все "старые добрые инактивированные вакцины" производятся в Китае, Индии или ещё где-то, а не в "цивилизованных странах". И не думаю, что для этих стран так уж сложно обеспечить безопасность производства.


Я почти дословно привёл объяснение Анчи Барановой, она из США, плотно занимается проблемой, думаю, больше в теме.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:57

  freeze написав:
  Igneus написав:
  freeze написав:Покойный Черный всё любил пофейсбучит за права человека и что ковида нет, жаль умер достаточно молодым.

В клинике Шарите, где три месяца лечили Кернеса, нет, как такового, инфекционного отделения, и она специализируется на лечении онкологии, инсультов и инфарктов:
https://ru.bookimed.com/clinic/klinika-sharite/
https://bookinghealth.ru/universitetska ... otdelenija

Да и Черного в клинику Феофании не имело смысла с простудой из Одессы госпитализировать.


Вы не в теме просто, человек через две недели болезни в подавляющей части не заразен коронавирусом, и собственно коронавируса у него нет. Кернеса лечили от характерного осложнения после коронавируса в результате сгущения крови, произошёл тромбоз и инсульт. Кернеса в Шарите лечили уже от инсульта.

Про Чёрного Вы вообще не в теме, так что даже отвечать не буду, чтобы не засорять в эфир.

У Вас про юриспруденцию хорошо получается, остальное не очень, сразу видно, что собственно за темой коронавируса не следите.

Никогда не был в Шарите, но уверен, что там не лежат по 6 человек в палате и почти уверен, что там в палатках обеспечена качественная вентиляция и пр. антиинфекционные требования. А у Кернеса после ранения, действительно, было что лечить. И после его ранения инфекция могла вызвать тяжёлые осложнения. И вызвала. (И, кстати, хорошо помню, сколько домыслов и постов было в 2014 на тему, что никакого тяжёлого ранения у него не было, а в Израиль он уехал "просто спрятаться").

О Черном тоже писать не буду (ничего не знаю). Но хороша "простуда", от которой человек умер.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 гру, 2020 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:04

  freeze написав:.......
Я почти дословно привёл объяснение Анчи Барановой, она из США, плотно занимается проблемой, думаю, больше в теме.

Естественно и несомненно.
Но в жизни возможны всякие варианты.
Совершенно непредсказуемые и не угадываемые.
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