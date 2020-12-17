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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2450245124522453 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 35% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 41 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 98 Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:51 freeze написав: .....

А теперь представьте, что какая-то авария и 10 000 литров коронавируса выливаются из треснувшего чана ))) Поэтому самую надёжную вакцину из цельного коронавируса будут производить в Китае, России, Иране, Казахстане, но не в США или в Англии, те дорого заплатят за отсутствие риска при производстве.

.... .....А теперь представьте, что какая-то авария и 10 000 литров коронавируса выливаются из треснувшего чана ))) Поэтому самую надёжную вакцину из цельного коронавируса будут производить в Китае, России, Иране, Казахстане, но не в США или в Англии, те дорого заплатят за отсутствие риска при производстве.....

Не знаком с производством вакцин, поэтому утверждать не буду, но сомневаюсь, что все "старые добрые инактивированные вакцины" производятся в Китае, Индии или ещё где-то, а не в "цивилизованных странах". И не думаю, что для этих стран так уж сложно обеспечить безопасность производства. Не знаком с производством вакцин, поэтому утверждать не буду, но сомневаюсь, что все "старые добрые инактивированные вакцины" производятся в Китае, Индии или ещё где-то, а не в "цивилизованных странах". И не думаю, что для этих стран так уж сложно обеспечить безопасность производства. ЛАД 2 Повідомлень: 17993 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4630 раз. Подякували: 4331 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:52 Igneus написав: С другой стороны повторяю, что в декабре я, к сожалению, участвовал в похоронах двух близких людей с чистейшими инсультами без каких-либо простуд. С другой стороны повторяю, что в декабре я, к сожалению, участвовал в похоронах двух близких людей с чистейшими инсультами без каких-либо простуд.



Естественно, или Вы думаете, что инсульты происходят только как осложнения после коронавируса, совсем нет, основная масса инсультников умирает от инсульта без всяких инфекция. Инфаркт и инсульт остаются самыми распространенными причинами смерти, как до появления коронавируса, так и после останутся.



Igneus написав: Поэтому, во-первых, не нужно натягивать на основные заболевания побочные, даже если они были Поэтому, во-первых, не нужно натягивать на основные заболевания побочные, даже если они были



Это вопрос к врачам, мы тут с Вами некомпетентны свои диагнозы ставить, хотя я в университете и изучал вирусологию, но то было давно, так что я считаю натягивать диагнозы это не в моей компетенции, есть профильные специалисты, которые годы отдали теме.



Igneus написав: а, во-вторых, делать необоснованные предположения о степени информированности оппонентов. а, во-вторых, делать необоснованные предположения о степени информированности оппонентов.

Это бросается в глаза, Ваша неинформировнность собственно о течении и проблемах коронавирусной инфекции, Вы не знаете базовых основ проблемы, к которым медицинский мир пришёл к консенсусу. Только сторонники заговора и ковид-отрицатели, которые не имеют профильного медицинского образования, пытаются домыслы какие-то делать, но тут уже достаточно бессмысленно спорить. Если человек убеждён, что Земля плоская, то тут наука бессильна, имхо. Естественно, или Вы думаете, что инсульты происходят только как осложнения после коронавируса, совсем нет, основная масса инсультников умирает от инсульта без всяких инфекция. Инфаркт и инсульт остаются самыми распространенными причинами смерти, как до появления коронавируса, так и после останутся.Это вопрос к врачам, мы тут с Вами некомпетентны свои диагнозы ставить, хотя я в университете и изучал вирусологию, но то было давно, так что я считаю натягивать диагнозы это не в моей компетенции, есть профильные специалисты, которые годы отдали теме.Это бросается в глаза, Ваша неинформировнность собственно о течении и проблемах коронавирусной инфекции, Вы не знаете базовых основ проблемы, к которым медицинский мир пришёл к консенсусу. Только сторонники заговора и ковид-отрицатели, которые не имеют профильного медицинского образования, пытаются домыслы какие-то делать, но тут уже достаточно бессмысленно спорить. Если человек убеждён, что Земля плоская, то тут наука бессильна, имхо. freeze 4 Повідомлень: 19509 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4664 раз. Подякували: 7408 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:54 ЛАД написав: freeze написав: .....

А теперь представьте, что какая-то авария и 10 000 литров коронавируса выливаются из треснувшего чана ))) Поэтому самую надёжную вакцину из цельного коронавируса будут производить в Китае, России, Иране, Казахстане, но не в США или в Англии, те дорого заплатят за отсутствие риска при производстве.

.... .....А теперь представьте, что какая-то авария и 10 000 литров коронавируса выливаются из треснувшего чана ))) Поэтому самую надёжную вакцину из цельного коронавируса будут производить в Китае, России, Иране, Казахстане, но не в США или в Англии, те дорого заплатят за отсутствие риска при производстве.....

Не знаком с производством вакцин, поэтому утверждать не буду, но сомневаюсь, что все "старые добрые инактивированные вакцины" производятся в Китае, Индии или ещё где-то, а не в "цивилизованных странах". И не думаю, что для этих стран так уж сложно обеспечить безопасность производства. Не знаком с производством вакцин, поэтому утверждать не буду, но сомневаюсь, что все "старые добрые инактивированные вакцины" производятся в Китае, Индии или ещё где-то, а не в "цивилизованных странах". И не думаю, что для этих стран так уж сложно обеспечить безопасность производства.



Я почти дословно привёл объяснение Анчи Барановой, она из США, плотно занимается проблемой, думаю, больше в теме. Я почти дословно привёл объяснение Анчи Барановой, она из США, плотно занимается проблемой, думаю, больше в теме. freeze 4 Повідомлень: 19509 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4664 раз. Подякували: 7408 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:57 freeze написав: Igneus написав: freeze написав: Покойный Черный всё любил пофейсбучит за права человека и что ковида нет, жаль умер достаточно молодым. Покойный Черный всё любил пофейсбучит за права человека и что ковида нет, жаль умер достаточно молодым.

В клинике Шарите, где три месяца лечили Кернеса, нет, как такового, инфекционного отделения, и она специализируется на лечении онкологии, инсультов и инфарктов:

https://ru.bookimed.com/clinic/klinika-sharite/

https://bookinghealth.ru/universitetska ... otdelenija



Да и Черного в клинику Феофании не имело смысла с простудой из Одессы госпитализировать. В клинике Шарите, где три месяца лечили Кернеса,, и она специализируется на леченииДа и Черного в клинику Феофании не имело смысла с простудой из Одессы госпитализировать.



Вы не в теме просто, человек через две недели болезни в подавляющей части не заразен коронавирусом, и собственно коронавируса у него нет. Кернеса лечили от характерного осложнения после коронавируса в результате сгущения крови, произошёл тромбоз и инсульт. Кернеса в Шарите лечили уже от инсульта.



Про Чёрного Вы вообще не в теме, так что даже отвечать не буду, чтобы не засорять в эфир.



У Вас про юриспруденцию хорошо получается, остальное не очень, сразу видно, что собственно за темой коронавируса не следите. Вы не в теме просто, человек через две недели болезни в подавляющей части не заразен коронавирусом, и собственно коронавируса у него нет. Кернеса лечили от характерного осложнения после коронавируса в результате сгущения крови, произошёл тромбоз и инсульт. Кернеса в Шарите лечили уже от инсульта.Про Чёрного Вы вообще не в теме, так что даже отвечать не буду, чтобы не засорять в эфир.У Вас про юриспруденцию хорошо получается, остальное не очень, сразу видно, что собственно за темой коронавируса не следите.

Никогда не был в Шарите, но уверен, что там не лежат по 6 человек в палате и почти уверен, что там в палатках обеспечена качественная вентиляция и пр. антиинфекционные требования. А у Кернеса после ранения, действительно, было что лечить. И после его ранения инфекция могла вызвать тяжёлые осложнения. И вызвала. (И, кстати, хорошо помню, сколько домыслов и постов было в 2014 на тему, что никакого тяжёлого ранения у него не было, а в Израиль он уехал "просто спрятаться").



О Черном тоже писать не буду (ничего не знаю). Но хороша "простуда", от которой человек умер. Никогда не был в Шарите, но уверен, что там не лежат по 6 человек в палате и почти уверен, что там в палатках обеспечена качественная вентиляция и пр. антиинфекционные требования. А у Кернеса после ранения, действительно, было что лечить. И после его ранения инфекция могла вызвать тяжёлые осложнения. И вызвала. (И, кстати, хорошо помню, сколько домыслов и постов было в 2014 на тему, что никакого тяжёлого ранения у него не было, а в Израиль он уехал "просто спрятаться").О Черном тоже писать не буду (ничего не знаю). Но хороша "простуда", от которой человек умер. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 гру, 2020 12:15, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17993 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4630 раз. Подякували: 4331 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:04 freeze написав: .......

Я почти дословно привёл объяснение Анчи Барановой, она из США, плотно занимается проблемой, думаю, больше в теме . .......Я почти дословно привёл объяснение Анчи Барановой, она из США, плотно занимается проблемой, думаю,

Естественно и несомненно.

Но в жизни возможны всякие варианты.

Совершенно непредсказуемые и не угадываемые. Естественно и несомненно.Но в жизни возможны всякие варианты.Совершенно непредсказуемые и не угадываемые. ЛАД 2 Повідомлень: 17993 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4630 раз. Подякували: 4331 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:34 ЛАД написав: freeze написав: .......

Я почти дословно привёл объяснение Анчи Барановой, она из США, плотно занимается проблемой, думаю, больше в теме . .......Я почти дословно привёл объяснение Анчи Барановой, она из США, плотно занимается проблемой, думаю,

Естественно и несомненно.

Но в жизни возможны всякие варианты.

Совершенно непредсказуемые и не угадываемые. Естественно и несомненно.Но в жизни возможны всякие варианты.Совершенно непредсказуемые и не угадываемые.



Лекции Анчи Барановой о принципах вакцинации, иммунитете, производстве вакцин, различии между вакцинами, настолько глубокие, что я чувствую её как глубоководного драйвера, а себя в этой картинке как аматора, плещущегося на поверхности с трубкой во рту.

Поэтому тут доверяю компетентным профильным специалистам. Лекции Анчи Барановой о принципах вакцинации, иммунитете, производстве вакцин, различии между вакцинами, настолько глубокие, что я чувствую её как глубоководного драйвера, а себя в этой картинке как аматора, плещущегося на поверхности с трубкой во рту.Поэтому тут доверяю компетентным профильным специалистам. freeze 4 Повідомлень: 19509 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4664 раз. Подякували: 7408 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:44 ЛАД написав: freeze написав: .....

А теперь представьте, что какая-то авария и 10 000 литров коронавируса выливаются из треснувшего чана ))) Поэтому самую надёжную вакцину из цельного коронавируса будут производить в Китае, России, Иране, Казахстане, но не в США или в Англии, те дорого заплатят за отсутствие риска при производстве.

.... .....А теперь представьте, что какая-то авария и 10 000 литров коронавируса выливаются из треснувшего чана ))) Поэтому самую надёжную вакцину из цельного коронавируса будут производить в Китае, России, Иране, Казахстане, но не в США или в Англии, те дорого заплатят за отсутствие риска при производстве.....

Не знаком с производством вакцин, поэтому утверждать не буду, но сомневаюсь, что все "старые добрые инактивированные вакцины" производятся в Китае, Индии или ещё где-то, а не в "цивилизованных странах". И не думаю, что для этих стран так уж сложно обеспечить безопасность производства. Не знаком с производством вакцин, поэтому утверждать не буду, но сомневаюсь, что все "старые добрые инактивированные вакцины" производятся в Китае, Индии или ещё где-то, а не в "цивилизованных странах". И не думаю, что для этих стран так уж сложно обеспечить безопасность производства.



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Допустим Вы на 99% знаете, что переболевшие без осложнений, через 38 лет с вероятностью выше обычной на 40% будут иметь инсульт.



Разве это как-то облегчит жизнь? Допустим Вы на 99% знаете, что переболевшие без осложнений, через 38 лет с вероятностью выше обычной на 40% будут иметь инсульт.Разве это как-то облегчит жизнь? justit Повідомлень: 4941 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1537 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:55 Re: Эпидемия коронавируса в мире Чаще всего обсуждают двух работников британской Национальной системы здравоохранения (NHS), у которых возникла аллергия на вакцину от Pfizer и BioNTech. Важно уточнить, что оба человека - выраженные аллергики, которые вынуждены были постоянно в повседневной жизни носить с собой специальный шприц с адреналином. Сейчас они чувствуют себя хорошо. Кроме того, в один день с ними дозу вакцины получили тысячи человек, у которых подобных реакций не наблюдалось. freeze 4 Повідомлень: 19509 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4664 раз. Подякували: 7408 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2450245124522453 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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