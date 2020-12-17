freeze написав:..... Поэтому тут доверяю компетентным профильным специалистам.
Практически всегда доверяю компетентным профильным специалистам. Если обратили внимание, я здесь ни разу не высказывал своё мнение о методах лечения и пр. узкоспециальных вопросах. Вопрос о месте производства (тем более, в связи с безопасностью) не совсем специальный, побольше политический. Поэтому мнение специалиста (причём не в производстве, а генетика и патофизиолога) в данном случае не может восприниматься как абсолют. У человека могут быть самые разные мотивы.
Сейчас сложно искать - при запросах Гугл выбрасывает кучу сообщений о ковид, но вот один пример:
Швейцарская компания Lonza строит сразу три линии по производству вакцин в городе Висп, кантон Вале, стоимостью 210 миллионов долларов США. Они смогут обеспечить поставку 300 миллионов доз в год.
Производителем вакцины Превенар® 13 является фармацевтическая компания Pfizer, которая находится в США. Это огромная организация, которая имеет свои филиалы в разных странах Европы. Если на упаковке вакцины будет указано, что медикамент был изготовлен в Ирландии или Великобритании, то не следует думать, что это подделка.
zРадио написав:Это не особо афишируемый факт (как и положено быть личной информации о здоровье), но если уже вы заговорили - Кернесу в Шарите делали пересадку легких. Ссылку показать не могу. Просто поверьте
И яичек. Ссылку показать не могу. Просто поверьте
Очень уместный юмор. Вы не жена Петросяна, случаем?
Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.
Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего. Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория.
freeze написав:Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.
Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего. Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория.
а я не буду колоть,я доволен своей физической форме,у меня организм работает нормально.. нет если мне прийдется умирать то что же -привет..завещание написал..