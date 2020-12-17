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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:12

  freeze написав:.....
Поэтому тут доверяю компетентным профильным специалистам. :roll:

Практически всегда доверяю компетентным профильным специалистам.
Если обратили внимание, я здесь ни разу не высказывал своё мнение о методах лечения и пр. узкоспециальных вопросах.
Вопрос о месте производства (тем более, в связи с безопасностью) не совсем специальный, побольше политический.
Поэтому мнение специалиста (причём не в производстве, а генетика и патофизиолога) в данном случае не может восприниматься как абсолют. У человека могут быть самые разные мотивы.

Сейчас сложно искать - при запросах Гугл выбрасывает кучу сообщений о ковид, но вот один пример:
Швейцарская компания Lonza строит сразу три линии по производству вакцин в городе Висп, кантон Вале, стоимостью 210 миллионов долларов США. Они смогут обеспечить поставку 300 миллионов доз в год.

https://www.swissinfo.ch/rus/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-19-/46083026
Ещё:
Производителем вакцины Превенар® 13 является фармацевтическая компания Pfizer, которая находится в США. Это огромная организация, которая имеет свои филиалы в разных странах Европы. Если на упаковке вакцины будет указано, что медикамент был изготовлен в Ирландии или Великобритании, то не следует думать, что это подделка.

https://bcph.com.ua/ru/news/prevenar/
Отнюдь не банановые республики.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:15

  justit написав:
  ЛАД написав:Кроме того, не известны толком долговременные последствия болезни даже в неосложненных случаях.


Допустим Вы на 99% знаете, что переболевшие без осложнений, через 38 лет с вероятностью выше обычной на 40% будут иметь инсульт.

Разве это как-то облегчит жизнь?

А если не через 38, а через 8?
И речь не об облегчении жизни, а об отношении к "простуде".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:29

  zРадио написав:
  Igneus написав:
  freeze написав:Покойный Черный всё любил пофейсбучит за права человека и что ковида нет, жаль умер достаточно молодым.

В клинике Шарите, где три месяца лечили Кернеса, нет, как такового, инфекционного отделения, и она специализируется на лечении онкологии, инсультов и инфарктов:
https://ru.bookimed.com/clinic/klinika-sharite/
https://bookinghealth.ru/universitetska ... otdelenija


Это не особо афишируемый факт (как и положено быть личной информации о здоровье), но если уже вы заговорили - Кернесу в Шарите делали пересадку легких. Ссылку показать не могу. Просто поверьте

И яичек. Ссылку показать не могу. Просто поверьте :roll: :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:34

  vetka написав:
  zРадио написав:Это не особо афишируемый факт (как и положено быть личной информации о здоровье), но если уже вы заговорили - Кернесу в Шарите делали пересадку легких. Ссылку показать не могу. Просто поверьте

И яичек. Ссылку показать не могу. Просто поверьте :roll: :mrgreen:


Очень уместный юмор. Вы не жена Петросяна, случаем?

Вот вам пруф. Вы счастливы?
https://t.me/rogimov/12380
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:02

  ЛАД написав:
А если не через 38, а через 8?
И речь не об облегчении жизни, а об отношении к "простуде".


Ну пусть через 8.
Что делать-то?

Про отношение к "простуде" - не понял о чем это?
У меня было именно как простуда, относился к этому так же.
Ибо что я (пересічний громадянин) вообще мог предпринять? :-)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.

Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего.
Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:22

  freeze написав:Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.

Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего.
Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория.



а я не буду колоть,я доволен своей физической форме,у меня организм работает нормально.. нет если мне прийдется умирать то что же -привет..завещание написал..
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