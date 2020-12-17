Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:12

freeze написав: .....

Поэтому тут доверяю компетентным профильным специалистам. .....Поэтому тут доверяю компетентным профильным специалистам.

человека

Швейцарская компания Lonza строит сразу три линии по производству вакцин в городе Висп, кантон Вале, стоимостью 210 миллионов долларов США. Они смогут обеспечить поставку 300 миллионов доз в год.

Производителем вакцины Превенар® 13 является фармацевтическая компания Pfizer, которая находится в США. Это огромная организация, которая имеет свои филиалы в разных странах Европы. Если на упаковке вакцины будет указано, что медикамент был изготовлен в Ирландии или Великобритании, то не следует думать, что это подделка.

Практически всегда доверяю компетентным профильным специалистам.Если обратили внимание, я здесь ни разу не высказывал своё мнение о методах лечения и пр. узкоспециальных вопросах.Вопрос о месте производства (тем более, в связи с безопасностью) не совсем специальный, побольше политический.Поэтому мнение специалиста (причём не в производстве, а генетика и патофизиолога) в данном случае не может восприниматься как абсолют. Умогут быть самые разные мотивы.Сейчас сложно искать - при запросах Гугл выбрасывает кучу сообщений о ковид, но вот один пример:Ещё:Отнюдь не банановые республики.