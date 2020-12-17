freeze написав:Чаще всего обсуждают двух работников британской Национальной системы здравоохранения (NHS), у которых возникла аллергия на вакцину от Pfizer и BioNTech. Важно уточнить, что оба человека - выраженные аллергики, которые вынуждены были постоянно в повседневной жизни носить с собой специальный шприц с адреналином. Сейчас они чувствуют себя хорошо. Кроме того, в один день с ними дозу вакцины получили тысячи человек, у которых подобных реакций не наблюдалось.
В штатах на Алясці в двох була алергічна реакція в перший же день вакцинації при чому одного з них вакцинували, і в історії алергічних реакцій не було. Я скажу більше більше навіть якщо олень (персона що погодилась на вакцинацію екперементальною вакциною) і відкине копита то влада це замне шоб решту оленів не розлякати від ягелю (вакцини).
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
budivelnik написав:Як бачимо а - різниця в 486778-485734=1044особи або 0,2% б - з них дітей( які як правило не помирають від короновірусу) - 216 осіб (або 20% від загальної різниці 2020-2019)
Эпидемия коронавируса у нас началась, де факто, только в октябре. И продлится, судя по графику поставки вакцин, еще 2 года.
При этом у нас есть карантинные ограничения, сдерживающие заболеваемость. Держать их еще 2 года - это значит усугубить итак тяжелый экономический кризис. Вероятно, этого делать не будут. Без карантинных ограничений смертность взлетит еще сильнее.
Ну и чисто статистическое замечание - так как население падает, должно падать и количество смертей, иначе показатели смертности будут расти.
Так, смертность в 2019-м составила 1,161%, а в 2020-м - 1,168%. Несущественно? Как сказать - для смертности и это существенно. Даже на больших цифрах (за которыми тысячи личных трагедий)
Ukrainian написав:Весною літом все піде природньо на спад
Пока нет никаких данных за то, что коронавирус имеет сезонный характер, поэтому откуда растут ноги от таких часто встречаемых утверждений, непонятно. График 2020 года этого не показывает. В Бразилии тропики, в самой густонаселённой части страны вообще лето, и идёт рост.
Відкрийте графік штатів там чітко видно ріст весною потім зниження літом не дивлячись на відміну усіх квітневих карантинів а потім сплеск восени та зимою Тепла погода дозволяє бути на вулиці більше а там ризик передачі значно нижчий плюс імунітет влітку працює краще
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian написав:Весною літом все піде природньо на спад
Пока нет никаких данных за то, что коронавирус имеет сезонный характер, поэтому откуда растут ноги от таких часто встречаемых утверждений, непонятно. График 2020 года этого не показывает. В Бразилии тропики, в самой густонаселённой части страны вообще лето, и идёт рост.
Відкрийте графік штатів там чітко видно ріст весною потім зниження літом не дивлячись на відміну усіх квітневих карантинів а потім сплеск восени та зимою Тепла погода дозволяє бути на вулиці більше а там ризик передачі значно нижчий плюс імунітет влітку працює краще
Показують шоу для оленів як Пенс отримує вакцину. Що там в шприці вакцина чи фіз розчин ? Буде алергічна реакція теж покажуть? Покажіть його після другого уколу і бажано перші двадцять чотири години.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
freeze написав:Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.
Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего. Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория.
А пиплу скажут цены на порядок выше. "Если бы корона-вируса не было - то для такого его стоило бы придумать"
freeze написав:Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.
Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего. Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория.
А пиплу скажут цены на порядок выше. "Если бы корона-вируса не было - то для такого его стоило бы придумать"
Что-то пока не сходится:
В Бельгии планируют вакцинировать население от коронавируса бесплатно и только добровольно
Медсестра вирубилась а камеру після вакцинації От на.. так позоритись
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".