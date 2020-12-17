RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2452245324542455

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:55

  freeze написав:Чаще всего обсуждают двух работников британской Национальной системы здравоохранения (NHS), у которых возникла аллергия на вакцину от Pfizer и BioNTech. Важно уточнить, что оба человека - выраженные аллергики, которые вынуждены были постоянно в повседневной жизни носить с собой специальный шприц с адреналином. Сейчас они чувствуют себя хорошо. Кроме того, в один день с ними дозу вакцины получили тысячи человек, у которых подобных реакций не наблюдалось.

В штатах на Алясці в двох була алергічна реакція в перший же день вакцинації при чому одного з них вакцинували, і в історії алергічних реакцій не було. Я скажу більше більше навіть якщо олень (персона що погодилась на вакцинацію екперементальною вакциною) і відкине копита то влада це замне шоб решту оленів не розлякати від ягелю (вакцини).
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9390
З нами з: 18.06.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:56

  budivelnik написав:Як бачимо
а - різниця в 486778-485734=1044особи або 0,2%
б - з них дітей( які як правило не помирають від короновірусу) - 216 осіб (або 20% від загальної різниці 2020-2019)


Эпидемия коронавируса у нас началась, де факто, только в октябре. И продлится, судя по графику поставки вакцин, еще 2 года.

При этом у нас есть карантинные ограничения, сдерживающие заболеваемость. Держать их еще 2 года - это значит усугубить итак тяжелый экономический кризис. Вероятно, этого делать не будут. Без карантинных ограничений смертность взлетит еще сильнее.

Ну и чисто статистическое замечание - так как население падает, должно падать и количество смертей, иначе показатели смертности будут расти.

Так, смертность в 2019-м составила 1,161%, а в 2020-м - 1,168%. Несущественно? Как сказать - для смертности и это существенно. Даже на больших цифрах (за которыми тысячи личных трагедий)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8800
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1666 раз.
Подякували: 3750 раз.
 
Профіль
12
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:00

  freeze написав:
  Ukrainian написав:Весною літом все піде природньо на спад


Пока нет никаких данных за то, что коронавирус имеет сезонный характер, поэтому откуда растут ноги от таких часто встречаемых утверждений, непонятно.
График 2020 года этого не показывает.
В Бразилии тропики, в самой густонаселённой части страны вообще лето, и идёт рост.

Відкрийте графік штатів там чітко видно ріст весною потім зниження літом не дивлячись на відміну усіх квітневих карантинів а потім сплеск восени та зимою
Тепла погода дозволяє бути на вулиці більше а там ризик передачі значно нижчий плюс імунітет влітку працює краще
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9390
З нами з: 18.06.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:04

  Ukrainian написав:
  freeze написав:
  Ukrainian написав:Весною літом все піде природньо на спад


Пока нет никаких данных за то, что коронавирус имеет сезонный характер, поэтому откуда растут ноги от таких часто встречаемых утверждений, непонятно.
График 2020 года этого не показывает.
В Бразилии тропики, в самой густонаселённой части страны вообще лето, и идёт рост.

Відкрийте графік штатів там чітко видно ріст весною потім зниження літом не дивлячись на відміну усіх квітневих карантинів а потім сплеск восени та зимою
Тепла погода дозволяє бути на вулиці більше а там ризик передачі значно нижчий плюс імунітет влітку працює краще

Кто-то подбрехивает маленько?
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
на Total Cases Обычный спокойный рост. На Daily New Cases вообще пик роста на середине июля...
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 18 гру, 2020 16:13, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлень: 3241
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.facebook.com/jack.dillinger.165470/videos/232059191597862
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10326
З нами з: 03.11.08
Подякував: 777 раз.
Подякували: 2281 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:08

Показують шоу для оленів як Пенс отримує вакцину.
Що там в шприці вакцина чи фіз розчин ? Буде алергічна реакція теж покажуть? Покажіть його після другого уколу і бажано перші двадцять чотири години.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9390
З нами з: 18.06.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:11

  freeze написав:Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.

Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего.
Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория.

А пиплу скажут цены на порядок выше.
"Если бы корона-вируса не было - то для такого его стоило бы придумать" :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13563
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7440 раз.
Подякували: 3566 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:14

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.

Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего.
Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория.

А пиплу скажут цены на порядок выше.
"Если бы корона-вируса не было - то для такого его стоило бы придумать" :)

Что-то пока не сходится:
В Бельгии планируют вакцинировать население от коронавируса бесплатно и только добровольно
_hunter
 
Повідомлень: 3241
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:25

Медсестра вирубилась а камеру після вакцинації
От на.. так позоритись
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9390
З нами з: 18.06.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:26

  _hunter написав:Что-то пока не сходится:
В Бельгии планируют вакцинировать население от коронавируса бесплатно и только добровольно

Без проблем.
Для этого есть бюджет.
Сначала распилят на вакцинах. А потом на утилизации. Как Меркель со свинячим гриппом, или Украина с тамифлю
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13563
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7440 раз.
Подякували: 3566 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 2452245324542455
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: headshaker, swodnix і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 732, 733, 734
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7331 1700985
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 гру, 2020 22:32
proftpd66

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
MTB BANK (591)
18.12.2020 16:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.