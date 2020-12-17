Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2452245324542455 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 35% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 41 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 98 Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:55 freeze написав: Чаще всего обсуждают двух работников британской Национальной системы здравоохранения (NHS), у которых возникла аллергия на вакцину от Pfizer и BioNTech. Важно уточнить, что оба человека - выраженные аллергики, которые вынуждены были постоянно в повседневной жизни носить с собой специальный шприц с адреналином. Сейчас они чувствуют себя хорошо. Кроме того, в один день с ними дозу вакцины получили тысячи человек, у которых подобных реакций не наблюдалось. Чаще всего обсуждают двух работников британской Национальной системы здравоохранения (NHS), у которых возникла аллергия на вакцину от Pfizer и BioNTech. Важно уточнить, что оба человека - выраженные аллергики, которые вынуждены были постоянно в повседневной жизни носить с собой специальный шприц с адреналином. Сейчас они чувствуют себя хорошо. Кроме того, в один день с ними дозу вакцины получили тысячи человек, у которых подобных реакций не наблюдалось.

В штатах на Алясці в двох була алергічна реакція в перший же день вакцинації при чому одного з них вакцинували, і в історії алергічних реакцій не було. Я скажу більше більше навіть якщо олень (персона що погодилась на вакцинацію екперементальною вакциною) і відкине копита то влада це замне шоб решту оленів не розлякати від ягелю (вакцини). В штатах на Алясці в двох була алергічна реакція в перший же день вакцинації при чому одного з них вакцинували, і в історії алергічних реакцій не було. Я скажу більше більше навіть якщо олень (персона що погодилась на вакцинацію екперементальною вакциною) і відкине копита то влада це замне шоб решту оленів не розлякати від ягелю (вакцини). Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9390 З нами з: 18.06.08 Подякував: 25 раз. Подякували: 652 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:56 budivelnik написав: Як бачимо

а - різниця в 486778-485734=1044особи або 0,2%

б - з них дітей( які як правило не помирають від короновірусу) - 216 осіб (або 20% від загальної різниці 2020-2019) Як бачимоа - різниця в 486778-485734=1044особи або 0,2%б - з них дітей( які як правило не помирають від короновірусу) - 216 осіб (або 20% від загальної різниці 2020-2019)



Эпидемия коронавируса у нас началась, де факто, только в октябре. И продлится, судя по графику поставки вакцин, еще 2 года.



При этом у нас есть карантинные ограничения, сдерживающие заболеваемость. Держать их еще 2 года - это значит усугубить итак тяжелый экономический кризис. Вероятно, этого делать не будут. Без карантинных ограничений смертность взлетит еще сильнее.



Ну и чисто статистическое замечание - так как население падает, должно падать и количество смертей, иначе показатели смертности будут расти.



Так, смертность в 2019-м составила 1,161%, а в 2020-м - 1,168%. Несущественно? Как сказать - для смертности и это существенно. Даже на больших цифрах (за которыми тысячи личных трагедий) Эпидемия коронавируса у нас началась, де факто, только в октябре. И продлится, судя по графику поставки вакцин, еще 2 года.При этом у нас есть карантинные ограничения, сдерживающие заболеваемость. Держать их еще 2 года - это значит усугубить итак тяжелый экономический кризис. Вероятно, этого делать не будут. Без карантинных ограничений смертность взлетит еще сильнее.Ну и чисто статистическое замечание - так как население падает, должно падать и количество смертей, иначе показатели смертности будут расти.Так, смертность в 2019-м составила 1,161%, а в 2020-м - 1,168%. Несущественно? Как сказать - для смертности и это существенно. Даже на больших цифрах (за которыми тысячи личных трагедий) zРадио

Повідомлень: 8800 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1666 раз. Подякували: 3750 раз. Профіль 12 5 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:00 freeze написав: Ukrainian написав: Весною літом все піде природньо на спад Весною літом все піде природньо на спад



Пока нет никаких данных за то, что коронавирус имеет сезонный характер, поэтому откуда растут ноги от таких часто встречаемых утверждений, непонятно.

График 2020 года этого не показывает.

В Бразилии тропики, в самой густонаселённой части страны вообще лето, и идёт рост. Пока нет никаких данных за то, что коронавирус имеет сезонный характер, поэтому откуда растут ноги от таких часто встречаемых утверждений, непонятно.График 2020 года этого не показывает.В Бразилии тропики, в самой густонаселённой части страны вообще лето, и идёт рост.

Відкрийте графік штатів там чітко видно ріст весною потім зниження літом не дивлячись на відміну усіх квітневих карантинів а потім сплеск восени та зимою

Тепла погода дозволяє бути на вулиці більше а там ризик передачі значно нижчий плюс імунітет влітку працює краще Відкрийте графік штатів там чітко видно ріст весною потім зниження літом не дивлячись на відміну усіх квітневих карантинів а потім сплеск восени та зимоюТепла погода дозволяє бути на вулиці більше а там ризик передачі значно нижчий плюс імунітет влітку працює краще Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9390 З нами з: 18.06.08 Подякував: 25 раз. Подякували: 652 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:04 Ukrainian написав: freeze написав: Ukrainian написав: Весною літом все піде природньо на спад Весною літом все піде природньо на спад



Пока нет никаких данных за то, что коронавирус имеет сезонный характер, поэтому откуда растут ноги от таких часто встречаемых утверждений, непонятно.

График 2020 года этого не показывает.

В Бразилии тропики, в самой густонаселённой части страны вообще лето, и идёт рост. Пока нет никаких данных за то, что коронавирус имеет сезонный характер, поэтому откуда растут ноги от таких часто встречаемых утверждений, непонятно.График 2020 года этого не показывает.В Бразилии тропики, в самой густонаселённой части страны вообще лето, и идёт рост.

Відкрийте графік штатів там чітко видно ріст весною потім зниження літом не дивлячись на відміну усіх квітневих карантинів а потім сплеск восени та зимою

Тепла погода дозволяє бути на вулиці більше а там ризик передачі значно нижчий плюс імунітет влітку працює краще не дивлячись на відміну усіх квітневих карантинів а потім сплеск восени та зимоюТепла погода дозволяє бути на вулиці більше а там ризик передачі значно нижчий плюс імунітет влітку працює краще

Кто-то подбрехивает маленько?

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

на Total Cases Обычный спокойный рост. На Daily New Cases вообще пик роста на середине июля... Кто-то подбрехивает маленько?на Total Cases Обычный спокойный рост. На Daily New Cases вообще пик роста на середине июля... Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 18 гру, 2020 16:13, всього редагувалось 1 раз. _hunter Повідомлень: 3241 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире https://www.facebook.com/jack.dillinger.165470/videos/232059191597862 Black Jack - White Business

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Повідомлень: 10326 З нами з: 03.11.08 Подякував: 777 раз. Подякували: 2281 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:08 Показують шоу для оленів як Пенс отримує вакцину.

Що там в шприці вакцина чи фіз розчин ? Буде алергічна реакція теж покажуть? Покажіть його після другого уколу і бажано перші двадцять чотири години. Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9390 З нами з: 18.06.08 Подякував: 25 раз. Подякували: 652 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:11 freeze написав: Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.



Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего.

Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория. Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего.Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория.

А пиплу скажут цены на порядок выше.

"Если бы корона-вируса не было - то для такого его стоило бы придумать" А пиплу скажут цены на порядок выше."Если бы корона-вируса не было - то для такого его стоило бы придумать" Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13563 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7440 раз. Подякували: 3566 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:14 Вкладчик1234 написав: freeze написав: Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.



Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего.

Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория. Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего.Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория.

А пиплу скажут цены на порядок выше.

"Если бы корона-вируса не было - то для такого его стоило бы придумать" "Если бы корона-вируса не было - то для такого его стоило бы придумать"

Что-то пока не сходится:

В Бельгии планируют вакцинировать население от коронавируса бесплатно и только добровольно Что-то пока не сходится: _hunter Повідомлень: 3241 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:25 Медсестра вирубилась а камеру після вакцинації

От на.. так позоритись

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9390 З нами з: 18.06.08 Подякував: 25 раз. Подякували: 652 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:26 _hunter написав: Что-то пока не сходится:

В Бельгии планируют вакцинировать население от коронавируса бесплатно и только добровольно Что-то пока не сходится:

Без проблем.

Для этого есть бюджет.

Сначала распилят на вакцинах. А потом на утилизации. Как Меркель со свинячим гриппом, или Украина с тамифлю Без проблем.Для этого есть бюджет.Сначала распилят на вакцинах. А потом на утилизации. Как Меркель со свинячим гриппом, или Украина с тамифлю Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13563 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7440 раз. Подякували: 3566 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2452245324542455 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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