В Бельгии планируют вакцинировать население от коронавируса бесплатно и только добровольно
Без проблем. Для этого есть бюджет. Сначала распилят на вакцинах. А потом на утилизации. Как Меркель со свинячим гриппом, или Украина с тамифлю
Какой утилизации ))) Тут очереди на месяцы вперёд и нехватка вакцин.
А насчёт свиного гриппа норм, лучше сделать больше, чем меньше. С таким подходом государства, которые выделяют миллионы на систему ПВО можно обвинить в том, что они пилят свои бюджеты, ведь часто системы ПВО годами ни одной минуты не задействованы в деле.
ЛАД написав: А если не через 38, а через 8? И речь не об облегчении жизни, а об отношении к "простуде".
Ну пусть через 8. Что делать-то?
Про отношение к "простуде" - не понял о чем это? У меня было именно как простуда, относился к этому так же. Ибо что я (пересічний громадянин) вообще мог предпринять?
Вы лично - ничего. Так же, как и любой заболевший (или здоровый). Общество в целом могло бы относиться не как к простуде и соблюдать хотя бы элементарные карантинные требования. Вы, когда заболели, относились как к простуде правильно, и я рад, что у Вас так и прошло.
Вкладчик1234 написав:....... Без проблем. Для этого есть бюджет. Сначала распилят на вакцинах. А потом на утилизации. Как Меркель со свинячим гриппом, или Украина с тамифлю
Какой утилизации ))) Тут очереди на месяцы вперёд и нехватка вакцин.
А насчёт свиного гриппа норм, лучше сделать больше, чем меньше. С таким подходом государства, которые выделяют миллионы на систему ПВО можно обвинить в том, что они пилят свои бюджеты, ведь часто системы ПВО годами ни одной минуты не задействованы в деле.
А многие системы или, точнее, части ПВО никогда. А уж РВСН точно никогда не были задействованы. И, надеюсь, не будут. К нашей армии многие годы тоже относились как к бесполезным тратам бюджета. С соответствующими последствиями. Думаю, год назад об оборудовании больниц кислородными магистралями и емкостями тоже написали бы - "распил бюджета". Сегодня оказалось, что они нужны и их не хватает.
freeze написав:Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.
Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего. Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория.
zРадио написав:Это не особо афишируемый факт (как и положено быть личной информации о здоровье), но если уже вы заговорили - Кернесу в Шарите делали пересадку легких. Ссылку показать не могу. Просто поверьте
И яичек. Ссылку показать не могу. Просто поверьте
Очень уместный юмор. Вы не жена Петросяна, случаем?
freeze написав:Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.
Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего. Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория.
а я не буду колоть,я доволен своей физической форме,у меня организм работает нормально.. нет если мне прийдется умирать то что же -привет..завещание написал..
IgorZ написав: а я не буду колоть,я доволен своей физической форме,у меня организм работает нормально.. нет если мне прийдется умирать то что же -привет..завещание написал..
Многие умершие так думали, но то что завещание написали, это хорошо.
Но в принципе психологи и бизнес-мотиваторы рекомендуют предпринимать шаги по предотвращению наезда надвигающегося поезда, а не играть в русскую рулетку - заденет или не заденет. Скорее всего со значительной степенью вероятности не заденет, но тут такое, бизнесмен Чёрный, которого я знал, тоже так думал, но вот похоже завещание не оставил, не планировал болеть насморком, теперь хорошо родственники если все нормально разойдутся, в остатке еще торговый центр, гостиница, недвижимости много. Так что с завещанием это Вы действительно удачно подумали, надо заботиться о родственниках.
Сколько можно вспоминать этого Чёрного? Есть намного достойные усопшие от коронавируса.
freeze написав:Чаще всего обсуждают двух работников британской Национальной системы здравоохранения (NHS), у которых возникла аллергия на вакцину от Pfizer и BioNTech. Важно уточнить, что оба человека - выраженные аллергики, которые вынуждены были постоянно в повседневной жизни носить с собой специальный шприц с адреналином. Сейчас они чувствуют себя хорошо. Кроме того, в один день с ними дозу вакцины получили тысячи человек, у которых подобных реакций не наблюдалось.
В штатах на Алясці в двох була алергічна реакція в перший же день вакцинації при чому одного з них вакцинували, і в історії алергічних реакцій не було. Я скажу більше більше навіть якщо олень (персона що погодилась на вакцинацію екперементальною вакциною) і відкине копита то влада це замне шоб решту оленів не розлякати від ягелю (вакцини).
В этом году и так рекорд по смертности, как по мне и без коронавируса. Год вообще трешевый, что будет в 2021 боюсь даже представить.
freeze написав:Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.
Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего. Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория.
А пиплу скажут цены на порядок выше. "Если бы корона-вируса не было - то для такого его стоило бы придумать"