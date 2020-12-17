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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2453245424552456

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:Что-то пока не сходится:
В Бельгии планируют вакцинировать население от коронавируса бесплатно и только добровольно

Без проблем.
Для этого есть бюджет.
Сначала распилят на вакцинах. А потом на утилизации. Как Меркель со свинячим гриппом, или Украина с тамифлю


Какой утилизации ))) Тут очереди на месяцы вперёд и нехватка вакцин.

А насчёт свиного гриппа норм, лучше сделать больше, чем меньше.
С таким подходом государства, которые выделяют миллионы на систему ПВО можно обвинить в том, что они пилят свои бюджеты, ведь часто системы ПВО годами ни одной минуты не задействованы в деле.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:56

  justit написав:
  ЛАД написав:
А если не через 38, а через 8?
И речь не об облегчении жизни, а об отношении к "простуде".


Ну пусть через 8.
Что делать-то?

Про отношение к "простуде" - не понял о чем это?
У меня было именно как простуда, относился к этому так же.
Ибо что я (пересічний громадянин) вообще мог предпринять? :-)

Вы лично - ничего. Так же, как и любой заболевший (или здоровый).
Общество в целом могло бы относиться не как к простуде и соблюдать хотя бы элементарные карантинные требования.
Вы, когда заболели, относились как к простуде правильно, и я рад, что у Вас так и прошло.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:04

  freeze написав:
Вкладчик1234 написав:.......
Без проблем.
Для этого есть бюджет.
Сначала распилят на вакцинах. А потом на утилизации. Как Меркель со свинячим гриппом, или Украина с тамифлю


Какой утилизации ))) Тут очереди на месяцы вперёд и нехватка вакцин.

А насчёт свиного гриппа норм, лучше сделать больше, чем меньше.
С таким подходом государства, которые выделяют миллионы на систему ПВО можно обвинить в том, что они пилят свои бюджеты, ведь часто системы ПВО годами ни одной минуты не задействованы в деле.

А многие системы или, точнее, части ПВО никогда.
А уж РВСН точно никогда не были задействованы. И, надеюсь, не будут.
К нашей армии многие годы тоже относились как к бесполезным тратам бюджета. С соответствующими последствиями.
Думаю, год назад об оборудовании больниц кислородными магистралями и емкостями тоже написали бы - "распил бюджета". Сегодня оказалось, что они нужны и их не хватает.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:07


А это Вы к чему?
Вы тоже противник вакцин и верите, что врачи чуть ли не специально гробят больных?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:18

  freeze написав:Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.

Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего.
Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория.

А случайно ли она опубликовала? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:19

  zРадио написав:
  vetka написав:
  zРадио написав:Это не особо афишируемый факт (как и положено быть личной информации о здоровье), но если уже вы заговорили - Кернесу в Шарите делали пересадку легких. Ссылку показать не могу. Просто поверьте

И яичек. Ссылку показать не могу. Просто поверьте :roll: :mrgreen:


Очень уместный юмор. Вы не жена Петросяна, случаем?

Вот вам пруф. Вы счастливы?
https://t.me/rogimov/12380

Не. Я вообще не замужем
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:20

  IgorZ написав:
  freeze написав:Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.

Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего.
Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория.



а я не буду колоть,я доволен своей физической форме,у меня организм работает нормально.. нет если мне прийдется умирать то что же -привет..завещание написал..

Здесь таких не любят)))
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:23

  freeze написав:
  IgorZ написав:
а я не буду колоть,я доволен своей физической форме,у меня организм работает нормально.. нет если мне прийдется умирать то что же -привет..завещание написал..


Многие умершие так думали, но то что завещание написали, это хорошо.

Но в принципе психологи и бизнес-мотиваторы рекомендуют предпринимать шаги по предотвращению наезда надвигающегося поезда, а не играть в русскую рулетку - заденет или не заденет. Скорее всего со значительной степенью вероятности не заденет, но тут такое, бизнесмен Чёрный, которого я знал, тоже так думал, но вот похоже завещание не оставил, не планировал болеть насморком, теперь хорошо родственники если все нормально разойдутся, в остатке еще торговый центр, гостиница, недвижимости много. Так что с завещанием это Вы действительно удачно подумали, надо заботиться о родственниках.

Сколько можно вспоминать этого Чёрного? Есть намного достойные усопшие от коронавируса.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:26

  Ukrainian написав:
  freeze написав:Чаще всего обсуждают двух работников британской Национальной системы здравоохранения (NHS), у которых возникла аллергия на вакцину от Pfizer и BioNTech. Важно уточнить, что оба человека - выраженные аллергики, которые вынуждены были постоянно в повседневной жизни носить с собой специальный шприц с адреналином. Сейчас они чувствуют себя хорошо. Кроме того, в один день с ними дозу вакцины получили тысячи человек, у которых подобных реакций не наблюдалось.

В штатах на Алясці в двох була алергічна реакція в перший же день вакцинації при чому одного з них вакцинували, і в історії алергічних реакцій не було. Я скажу більше більше навіть якщо олень (персона що погодилась на вакцинацію екперементальною вакциною) і відкине копита то влада це замне шоб решту оленів не розлякати від ягелю (вакцини).

В этом году и так рекорд по смертности, как по мне и без коронавируса. Год вообще трешевый, что будет в 2021 боюсь даже представить.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:28

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.

Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего.
Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория.

А пиплу скажут цены на порядок выше.
"Если бы корона-вируса не было - то для такого его стоило бы придумать" :)

Вы мне очень импонируете, точнее ваши суждения :oops:
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