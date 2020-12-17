Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2453245424552456 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 35% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 41 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 98 Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:22 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вкладчик1234 написав: _hunter написав: Что-то пока не сходится:

В Бельгии планируют вакцинировать население от коронавируса бесплатно и только добровольно Что-то пока не сходится:

Без проблем.

Для этого есть бюджет.

Сначала распилят на вакцинах. А потом на утилизации. Как Меркель со свинячим гриппом, или Украина с тамифлю Без проблем.Для этого есть бюджет.Сначала распилят на вакцинах. А потом на утилизации. Как Меркель со свинячим гриппом, или Украина с тамифлю



Какой утилизации ))) Тут очереди на месяцы вперёд и нехватка вакцин.



А насчёт свиного гриппа норм, лучше сделать больше, чем меньше.

С таким подходом государства, которые выделяют миллионы на систему ПВО можно обвинить в том, что они пилят свои бюджеты, ведь часто системы ПВО годами ни одной минуты не задействованы в деле. Какой утилизации ))) Тут очереди на месяцы вперёд и нехватка вакцин.А насчёт свиного гриппа норм, лучше сделать больше, чем меньше.С таким подходом государства, которые выделяют миллионы на систему ПВО можно обвинить в том, что они пилят свои бюджеты, ведь часто системы ПВО годами ни одной минуты не задействованы в деле. freeze 4 Повідомлень: 19514 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4669 раз. Подякували: 7411 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:56 justit написав: ЛАД написав:

А если не через 38, а через 8?

И речь не об облегчении жизни, а об отношении к "простуде". А если не через 38, а через 8?И речь не об облегчении жизни, а об отношении к "простуде".



Ну пусть через 8.

Что делать-то?



Про отношение к "простуде" - не понял о чем это?

У меня было именно как простуда, относился к этому так же.

Ибо что я (пересічний громадянин) вообще мог предпринять? Ну пусть через 8.Что делать-то?Про отношение к "простуде" - не понял о чем это?У меня было именно как простуда, относился к этому так же.Ибо что я (пересічний громадянин) вообще мог предпринять?

Вы лично - ничего. Так же, как и любой заболевший (или здоровый).

Общество в целом могло бы относиться не как к простуде и соблюдать хотя бы элементарные карантинные требования.

Вы, когда заболели, относились как к простуде правильно, и я рад, что у Вас так и прошло. Вы лично - ничего. Так же, как и любой заболевший (или здоровый).Общество в целом могло бы относиться не как к простуде и соблюдать хотя бы элементарные карантинные требования.Вы, когда заболели, относились как к простуде правильно, и я рад, что у Вас так и прошло. ЛАД 2 Повідомлень: 17998 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4631 раз. Подякували: 4331 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:04 freeze написав: Вкладчик1234 написав: .......

Без проблем.

Для этого есть бюджет.

Сначала распилят на вакцинах. А потом на утилизации. Как Меркель со свинячим гриппом, или Украина с тамифлю



Какой утилизации ))) Тут очереди на месяцы вперёд и нехватка вакцин.



А насчёт свиного гриппа норм, лучше сделать больше, чем меньше.

С таким подходом государства, которые выделяют миллионы на систему ПВО можно обвинить в том, что они пилят свои бюджеты, ведь часто системы ПВО годами ни одной минуты не задействованы в деле. Какой утилизации ))) Тут очереди на месяцы вперёд и нехватка вакцин.А насчёт свиного гриппа норм, лучше сделать больше, чем меньше.С таким подходом государства, которые выделяют миллионы на систему ПВО можно обвинить в том, что они пилят свои бюджеты, ведь часто системы ПВО годами ни одной минуты не задействованы в деле.

А многие системы или, точнее, части ПВО никогда.

А уж РВСН точно никогда не были задействованы. И, надеюсь, не будут.

К нашей армии многие годы тоже относились как к бесполезным тратам бюджета. С соответствующими последствиями.

Думаю, год назад об оборудовании больниц кислородными магистралями и емкостями тоже написали бы - "распил бюджета". Сегодня оказалось, что они нужны и их не хватает. А многие системы или, точнее, части ПВО никогда.А уж РВСН точно никогда не были задействованы. И, надеюсь, не будут.К нашей армии многие годы тоже относились как к бесполезным тратам бюджета. С соответствующими последствиями.Думаю, год назад об оборудовании больниц кислородными магистралями и емкостями тоже написали бы - "распил бюджета". Сегодня оказалось, что они нужны и их не хватает. ЛАД 2 Повідомлень: 17998 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4631 раз. Подякували: 4331 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:07 ruvex написав: https://www.facebook.com/jack.dillinger.165470/videos/232059191597862

А это Вы к чему?

Вы тоже противник вакцин и верите, что врачи чуть ли не специально гробят больных? А это Вы к чему?Вы тоже противник вакцин и верите, что врачи чуть ли не специально гробят больных? ЛАД 2 Повідомлень: 17998 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4631 раз. Подякували: 4331 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:18 freeze написав: Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.



Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего.

Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория. Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего.Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория.

А случайно ли она опубликовала? А случайно ли она опубликовала? vetka Повідомлень: 6790 З нами з: 04.03.14 Подякував: 423 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:19 zРадио написав: vetka написав: zРадио написав: Это не особо афишируемый факт (как и положено быть личной информации о здоровье), но если уже вы заговорили - Кернесу в Шарите делали пересадку легких. Ссылку показать не могу. Просто поверьте Это не особо афишируемый факт (как и положено быть личной информации о здоровье), но если уже вы заговорили - Кернесу в Шарите делалилегких. Ссылку показать не могу. Просто поверьте

И яичек. Ссылку показать не могу. Просто поверьте И яичек. Ссылку показать не могу. Просто поверьте



Очень уместный юмор. Вы не жена Петросяна, случаем?



Вот вам пруф. Вы счастливы?

https://t.me/rogimov/12380 Очень уместный юмор. Вы не жена Петросяна, случаем?Вот вам пруф. Вы счастливы?

Не. Я вообще не замужем Не. Я вообще не замужем vetka Повідомлень: 6790 З нами з: 04.03.14 Подякував: 423 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:20 IgorZ написав: freeze написав: Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.



Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего.

Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория. Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего.Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория.





а я не буду колоть,я доволен своей физической форме,у меня организм работает нормально.. нет если мне прийдется умирать то что же -привет..завещание написал.. а я не буду колоть,я доволен своей физической форме,у меня организм работает нормально.. нет если мне прийдется умирать то что же -привет..завещание написал..

Здесь таких не любят))) Здесь таких не любят))) vetka Повідомлень: 6790 З нами з: 04.03.14 Подякував: 423 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:23 freeze написав: IgorZ написав:

а я не буду колоть,я доволен своей физической форме,у меня организм работает нормально.. нет если мне прийдется умирать то что же -привет..завещание написал.. а я не буду колоть,я доволен своей физической форме,у меня организм работает нормально.. нет если мне прийдется умирать то что же -привет..завещание написал..



Многие умершие так думали, но то что завещание написали, это хорошо.



Но в принципе психологи и бизнес-мотиваторы рекомендуют предпринимать шаги по предотвращению наезда надвигающегося поезда, а не играть в русскую рулетку - заденет или не заденет. Скорее всего со значительной степенью вероятности не заденет, но тут такое, бизнесмен Чёрный, которого я знал, тоже так думал, но вот похоже завещание не оставил, не планировал болеть насморком, теперь хорошо родственники если все нормально разойдутся, в остатке еще торговый центр, гостиница, недвижимости много. Так что с завещанием это Вы действительно удачно подумали, надо заботиться о родственниках. Многие умершие так думали, но то что завещание написали, это хорошо.Но в принципе психологи и бизнес-мотиваторы рекомендуют предпринимать шаги по предотвращению наезда надвигающегося поезда, а не играть в русскую рулетку - заденет или не заденет. Скорее всего со значительной степенью вероятности не заденет, но тут такое, бизнесмен Чёрный, которого я знал, тоже так думал, но вот похоже завещание не оставил, не планировал болеть насморком, теперь хорошо родственники если все нормально разойдутся, в остатке еще торговый центр, гостиница, недвижимости много. Так что с завещанием это Вы действительно удачно подумали, надо заботиться о родственниках.

Сколько можно вспоминать этого Чёрного? Есть намного достойные усопшие от коронавируса. Сколько можно вспоминать этого Чёрного? Есть намного достойные усопшие от коронавируса. vetka Повідомлень: 6790 З нами з: 04.03.14 Подякував: 423 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:26 Ukrainian написав: freeze написав: Чаще всего обсуждают двух работников британской Национальной системы здравоохранения (NHS), у которых возникла аллергия на вакцину от Pfizer и BioNTech. Важно уточнить, что оба человека - выраженные аллергики, которые вынуждены были постоянно в повседневной жизни носить с собой специальный шприц с адреналином. Сейчас они чувствуют себя хорошо. Кроме того, в один день с ними дозу вакцины получили тысячи человек, у которых подобных реакций не наблюдалось. Чаще всего обсуждают двух работников британской Национальной системы здравоохранения (NHS), у которых возникла аллергия на вакцину от Pfizer и BioNTech. Важно уточнить, что оба человека - выраженные аллергики, которые вынуждены были постоянно в повседневной жизни носить с собой специальный шприц с адреналином. Сейчас они чувствуют себя хорошо. Кроме того, в один день с ними дозу вакцины получили тысячи человек, у которых подобных реакций не наблюдалось.

В штатах на Алясці в двох була алергічна реакція в перший же день вакцинації при чому одного з них вакцинували, і в історії алергічних реакцій не було. Я скажу більше більше навіть якщо олень (персона що погодилась на вакцинацію екперементальною вакциною) і відкине копита то влада це замне шоб решту оленів не розлякати від ягелю (вакцини). В штатах на Алясці в двох була алергічна реакція в перший же день вакцинації при чому одного з них вакцинували, і в історії алергічних реакцій не було. Я скажу більше більше навіть якщо олень (персона що погодилась на вакцинацію екперементальною вакциною) і відкине копита то влада це замне шоб решту оленів не розлякати від ягелю (вакцини).

В этом году и так рекорд по смертности, как по мне и без коронавируса. Год вообще трешевый, что будет в 2021 боюсь даже представить. В этом году и так рекорд по смертности, как по мне и без коронавируса. Год вообще трешевый, что будет в 2021 боюсь даже представить. vetka Повідомлень: 6790 З нами з: 04.03.14 Подякував: 423 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:28 Вкладчик1234 написав: freeze написав: Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.



Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего.

Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория. Госсекретарь Бельгии по бюджету случайно опубликовала в Twitter закупочные цены на вакцины: AstraZeneca - €1,78, Johnson & Johnson - $8,5, Sanofi и GSK - €7,56, BioNTech и Pfizer - €12, CureVac - €10, Moderna - $18. Потом удалила.Понятно, что цены централизованные для огромного объёма поставок для целого Евросоюза скорее всего.Но цена на АстраЗенека даже с учётом этого несколько смущает, имхо. Впрочем пока эта вакцина нигде и не одобрена, пока теория.

А пиплу скажут цены на порядок выше.

"Если бы корона-вируса не было - то для такого его стоило бы придумать" А пиплу скажут цены на порядок выше."Если бы корона-вируса не было - то для такого его стоило бы придумать"

Вы мне очень импонируете, точнее ваши суждения Вы мне очень импонируете, точнее ваши суждения vetka Повідомлень: 6790 З нами з: 04.03.14 Подякував: 423 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2453245424552456 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 18 гру, 2020 17:17