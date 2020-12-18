Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:09

freeze написав: Обычно одни и те же люди предъявляют властям (любой страны) противоположные претензии, потратили деньги на предотвращение форс-мажорной ситуации - что ж вы гады запили деньги, а когда произошла беда, и не были выделены заранее средства - что ж вы гады не подготовились, угробить нас захотели ? ))))) Обычно одни и те же люди предъявляют властям (любой страны) противоположные претензии, потратили деньги на предотвращение форс-мажорной ситуации - что ж вы гады запили деньги, а когда произошла беда, и не были выделены заранее средства - что ж вы гады не подготовились, угробить нас захотели ? )))))

Я сразу говорил, что нужно завязывать с этой "гибридностью".Для начала - определиться что у нас: "эпидемия", "пандемия", "вспышка", "ещё что-то". "Карантин", "ограничения", "локдаун", "смарт-диджитал сидение дома", "ещё что-то.Уточнить эти понятия, и действовать согласно законодательству.Это я ещё весной говорил, когда пошла тема "а давайте всех несогласных вжарим на 17-34к и посмотрим что будет"А у нас "непойми что", и деньги пилятся "непонятно на что"Но это не только у нас, а можно сказать по всему миру