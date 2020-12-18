vetka написав:Вы меня троллите?
В смысле ? Человек был антипрививочник, утверждал, что коронавирус сущая ерунда. В принципе вы с ним здесь пишите аналогичные вещи. Обычно люди со сходными взглядами как то благожелательно относятся друг к другу.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В смысле ? Человек был антипрививочник, утверждал, что коронавирус сущая ерунда. В принципе вы с ним здесь пишите аналогичные вещи. Обычно люди со сходными взглядами как то благожелательно относятся друг к другу.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:09
Я сразу говорил, что нужно завязывать с этой "гибридностью".
Для начала - определиться что у нас: "эпидемия", "пандемия", "вспышка", "ещё что-то". "Карантин", "ограничения", "локдаун", "смарт-диджитал сидение дома", "ещё что-то.
Уточнить эти понятия, и действовать согласно законодательству.
Это я ещё весной говорил, когда пошла тема "а давайте всех несогласных вжарим на 17-34к и посмотрим что будет"
А у нас "непойми что", и деньги пилятся "непонятно на что"
Но это не только у нас, а можно сказать по всему миру
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 18 гру, 2020 19:10, всього редагувалось 1 раз.
Biden's Laptop Matters
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:10
Я писала, если вы забыли, что это бандит, как и усопший Кернес, на руках которых души умерших людей, мне абсолютно все равно, были они за или против прививок, для меня это у.людки.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:24
Мы живем в свободной стране, так что нет... (Шутка, черный юмор)
а ведь до Ковид-а люди на работу с соплями и кашлем ходили. а на больничный - только если уже совсем кирдык.
При этом никто (вообще!) и не задумывался над тем, что "я сопя и кашляя - заражаю коллег"
Впрочем сейчас практически так же + "Короно-истерия в СМИ"
Увы.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
У вас во всех постах сквозит классовая ненависть к людям, которые чего то добились в жизни.
То кто то из них бандиты, кто то воры, кто то эксплуататоры трудового народа, кто то жулики.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:37
Да сколько можно уже? -- смертность на порядок отличается (в 10 раз, если что) -- поэтому сейчас и начали задумываться и "истерить".
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Странное сравнение, приведите хотя бы один пример смерти от насморка с трубкой ИВЛ в горле в прошлом году.
Сегодняшних примеров уже каждый почти может привести среди своих знакомых. Наверное, как Вы выражаетесь, истерия отсюда и идёт.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:57
Если мы в офисе, и нас 10 человек, я пришел 4 дня покашлял, потом кашлять стали еще 5-ро, то все фигня.
Никто ж не умер.
Ну, нормально, а что?
Истерия по-нашему - это постоянные вопли в СМИ, но при этом среди общества прослеживается 80%-й пофигизм.
p.s. Разве не в прошлом году появился термин "Атипичная пневмония", от которой вроде как многие пострадали ?
Да - это не насморк, но тогда как-то не афишировали сие.
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