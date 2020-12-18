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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2454245524562457

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:Вы меня троллите?


В смысле ? Человек был антипрививочник, утверждал, что коронавирус сущая ерунда. В принципе вы с ним здесь пишите аналогичные вещи. Обычно люди со сходными взглядами как то благожелательно относятся друг к другу.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:09

  freeze написав:Обычно одни и те же люди предъявляют властям (любой страны) противоположные претензии, потратили деньги на предотвращение форс-мажорной ситуации - что ж вы гады запили деньги, а когда произошла беда, и не были выделены заранее средства - что ж вы гады не подготовились, угробить нас захотели ? )))))

Я сразу говорил, что нужно завязывать с этой "гибридностью".
Для начала - определиться что у нас: "эпидемия", "пандемия", "вспышка", "ещё что-то". "Карантин", "ограничения", "локдаун", "смарт-диджитал сидение дома", "ещё что-то.
Уточнить эти понятия, и действовать согласно законодательству.
Это я ещё весной говорил, когда пошла тема "а давайте всех несогласных вжарим на 17-34к и посмотрим что будет"

А у нас "непойми что", и деньги пилятся "непонятно на что"

Но это не только у нас, а можно сказать по всему миру
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 18 гру, 2020 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:10

  freeze написав:
vetka написав:Вы меня троллите?


В смысле ? Человек был антипрививочник, утверждал, что коронавирус сущая ерунда. В принципе вы с ним здесь пишите аналогичные вещи. Обычно люди со сходными взглядами как то благожелательно относятся друг к другу.

Я писала, если вы забыли, что это бандит, как и усопший Кернес, на руках которых души умерших людей, мне абсолютно все равно, были они за или против прививок, для меня это у.людки.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:24

  ЛАД написав:и соблюдать хотя бы элементарные карантинные требования.


Мы живем в свободной стране, так что нет... (Шутка, черный юмор)

  ЛАД написав:Вы, когда заболели, относились как к простуде правильно, и я рад, что у Вас так и прошло.


а ведь до Ковид-а люди на работу с соплями и кашлем ходили. а на больничный - только если уже совсем кирдык.

При этом никто (вообще!) и не задумывался над тем, что "я сопя и кашляя - заражаю коллег"

Впрочем сейчас практически так же + "Короно-истерия в СМИ"
Увы.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  freeze написав:В смысле ? Человек был антипрививочник, утверждал, что коронавирус сущая ерунда. В принципе вы с ним здесь пишите аналогичные вещи. Обычно люди со сходными взглядами как то благожелательно относятся друг к другу.

Я писала, если вы забыли, что это бандит, как и усопший Кернес, на руках которых души умерших людей, мне абсолютно все равно, были они за или против прививок, для меня это у.людки.


У вас во всех постах сквозит классовая ненависть к людям, которые чего то добились в жизни.
То кто то из них бандиты, кто то воры, кто то эксплуататоры трудового народа, кто то жулики.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:37

  justit написав:
  ЛАД написав:и соблюдать хотя бы элементарные карантинные требования.


Мы живем в свободной стране, так что нет... (Шутка, черный юмор)

  ЛАД написав:Вы, когда заболели, относились как к простуде правильно, и я рад, что у Вас так и прошло.


а ведь до Ковид-а люди на работу с соплями и кашлем ходили. а на больничный - только если уже совсем кирдык.

При этом никто (вообще!) и не задумывался над тем, что "я сопя и кашляя - заражаю коллег"

Впрочем сейчас практически так же + "Короно-истерия в СМИ"
Увы.

Да сколько можно уже? -- смертность на порядок отличается (в 10 раз, если что) -- поэтому сейчас и начали задумываться и "истерить".
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

justit написав:При этом никто (вообще!) и не задумывался над тем, что "я сопя и кашляя - заражаю коллег"

Впрочем сейчас практически так же + "Короно-истерия в СМИ"
Увы.


Странное сравнение, приведите хотя бы один пример смерти от насморка с трубкой ИВЛ в горле в прошлом году.
Сегодняшних примеров уже каждый почти может привести среди своих знакомых. Наверное, как Вы выражаетесь, истерия отсюда и идёт.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:51

Немного юмора по теме:

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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

За первые 10 месяцев текущего года в Украине родились 247,3 тысяч человек (за тот же период прошлого года – 262,3 тысяч), умерли 485,7 тысяч человек, из них 1,6 тысяч детей в возрасте до года (за тот же период прошлого года – 486,8 тысяч и 1,9 тысяч соответственно).
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:57

Странное сравнение, приведите хотя бы один пример смерти от насморка с трубкой ИВЛ в горле в прошлом году.
Сегодняшних примеров уже каждый почти может привести среди своих знакомых. Наверное, как Вы выражаетесь, истерия отсюда и идёт.


Если мы в офисе, и нас 10 человек, я пришел 4 дня покашлял, потом кашлять стали еще 5-ро, то все фигня.
Никто ж не умер. :mrgreen:

Ну, нормально, а что?

Истерия по-нашему - это постоянные вопли в СМИ, но при этом среди общества прослеживается 80%-й пофигизм.

p.s. Разве не в прошлом году появился термин "Атипичная пневмония", от которой вроде как многие пострадали ?
Да - это не насморк, но тогда как-то не афишировали сие.
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