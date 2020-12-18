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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2455245624572458

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:08

  _hunter написав:Да сколько можно уже? -- смертность на порядок отличается (в 10 раз, если что) -- поэтому сейчас и начали задумываться и "истерить".
Це де і що відрізняється в 10 разів?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:13

  freeze написав:Если никто не умер, то это сильно снижает остроту проблемы. Непонятно с чем вы спорите.


Спорите Вы, и, точно не понятно о чем.

Я же лишь поделился наблюдением из прошлых лет, когда один кашляет в офисе, а через неделю уже 5-ро кашляют.
И при этом тогда никто не "Пилил" кашляющего на тему "маску одень, или дома сиди"

Истерия ни к чему е ведет.
Маски не носят, дистанцию не соблюдают.
Толку истерить-то? Если 80% пофиг
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

justit написав:
  freeze написав:
Спорите Вы, и, точно не понятно о чем.

Я же лишь поделился наблюдением из прошлых лет, когда один кашляет в офисе, а через неделю уже 5-ро кашляют.
И при этом тогда никто не "Пилил" кашляющего на тему "маску одень, или дома сиди"


Сюр какой то, наверное это одни и те же люди, которые раньше в прошлые года позволяли себе кашлять в лицо, и пофигисты сейчас.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:37

  freeze написав:
vetka написав:
  freeze написав:В смысле ? Человек был антипрививочник, утверждал, что коронавирус сущая ерунда. В принципе вы с ним здесь пишите аналогичные вещи. Обычно люди со сходными взглядами как то благожелательно относятся друг к другу.

Я писала, если вы забыли, что это бандит, как и усопший Кернес, на руках которых души умерших людей, мне абсолютно все равно, были они за или против прививок, для меня это у.людки.


У вас во всех постах сквозит классовая ненависть к людям, которые чего то добились в жизни.
То кто то из них бандиты, кто то воры, кто то эксплуататоры трудового народа, кто то жулики.

Что за бред??? Люди, которые чего-то добились в жизни своим трудом, талантом, умом, способностями - я их уважаю и восхищаюсь. А вот воров, хапуг и бандитов, да, согласна, их я НЕ уважаю. Ротару, Ивасюк, Цисык, Мозговий, Яремчук, Зинкевич, Флеминг, Тесла, Пастер, Довженко, Леонид Быков, Миколайчук, Богдан Ступка, Хокинг, Сикорский, Роговцева, мать Тереза, Ганди, Авраам Линкольн и тд, да, эти люди естественно добились намного больше меня и они у меня вызывают не зависть, а восхищение и уважение!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:51

  freeze написав:Сюр какой то, наверное это одни и те же люди, которые раньше в прошлые года позволяли себе кашлять в лицо, и пофигисты сейчас.


Конечно одни и те же.
Других людей у нас нет.
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:58

  justit написав:
  freeze написав:Сюр какой то, наверное это одни и те же люди, которые раньше в прошлые года позволяли себе кашлять в лицо, и пофигисты сейчас.


Конечно одни и те же.
Других людей у нас нет.

Понятно. Ковен, одним словом :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:06

  freeze написав:
vetka написав:
  freeze написав:В смысле ? Человек был антипрививочник, утверждал, что коронавирус сущая ерунда. В принципе вы с ним здесь пишите аналогичные вещи. Обычно люди со сходными взглядами как то благожелательно относятся друг к другу.

Я писала, если вы забыли, что это бандит, как и усопший Кернес, на руках которых души умерших людей, мне абсолютно все равно, были они за или против прививок, для меня это у.людки.


У вас во всех постах сквозит классовая ненависть к людям, которые чего то добились в жизни.
То кто то из них бандиты, кто то воры, кто то эксплуататоры трудового народа, кто то жулики.

Увы и ах, но девушка права - в нашей стране подавляющее большинство людей, которые добились значительного успеха, являются или у(б)людками, или бандитами, или просто украинскими политиками. Таковы реалии нашего общества.
Кернес, кстати, подходил под все три ипостаси - начинал напёрсточником - у(б)людок; продолжил и политиком, и бандитом; вдобавок оказался гнойной подстилкой кремлинов - весна 14-го в Харькове. Скорбеть за таким мерде могут или лицемеры, или подельники.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:09

  justit написав:
  freeze написав:Сюр какой то, наверное это одни и те же люди, которые раньше в прошлые года позволяли себе кашлять в лицо, и пофигисты сейчас.


Конечно одни и те же.
Других людей у нас нет.


найдем..автоматы вперед мп-42.. :D
IgorZ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:29

  swan forever написав:У вас во всех постах сквозит классовая ненависть к людям, которые чего то добились в жизни.
То кто то из них бандиты, кто то воры, кто то эксплуататоры трудового народа, кто то жулики.

Увы и ах, но девушка права - в нашей стране подавляющее большинство людей, которые добились значительного успеха, являются или у(б)людками, или бандитами, или просто украинскими политиками. Таковы реалии нашего общества.
Кернес, кстати, подходил под все три ипостаси - начинал напёрсточником - у(б)людок; продолжил и политиком, и бандитом; вдобавок оказался гнойной подстилкой кремлинов - весна 14-го в Харькове. Скорбеть за таким мерде могут или лицемеры, или подельники.[/quote]
\\да жидок,парни..они стояли на базаре в 90-е..крутили наперсток,нет не инграл,в своей местности,нах мне надо,крутят наперсток.. спросил у себя и что прибыль-да..пойдешь к нам бокссер?
**а вам жиды,может вас оотпиздить-могу..
нет в наперстки не играл :D
IgorZ
 
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