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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:08
_hunter написав:
Да сколько можно уже? -- смертность на порядок отличается (в 10 раз, если что) -- поэтому сейчас и начали задумываться и "истерить".
Це де і що відрізняється в 10 разів?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:13
freeze написав:
Если никто не умер, то это сильно снижает остроту проблемы. Непонятно с чем вы спорите.
Спорите Вы, и, точно не понятно о чем.
Я же лишь поделился наблюдением из прошлых лет, когда один кашляет в офисе, а через неделю уже 5-ро кашляют.
И при этом тогда никто не "Пилил" кашляющего на тему "маску одень, или дома сиди"
Истерия ни к чему е ведет.
Маски не носят, дистанцию не соблюдают.
Толку истерить-то? Если 80% пофиг
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justit
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:32
justit написав: freeze написав:
Спорите Вы, и, точно не понятно о чем.
Я же лишь поделился наблюдением из прошлых лет, когда один кашляет в офисе, а через неделю уже 5-ро кашляют.
И при этом тогда никто не "Пилил" кашляющего на тему "маску одень, или дома сиди"
Сюр какой то, наверное это одни и те же люди, которые раньше в прошлые года позволяли себе кашлять в лицо, и пофигисты сейчас.
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freeze
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:37
freeze написав: vetka написав: freeze написав:
В смысле ? Человек был антипрививочник, утверждал, что коронавирус сущая ерунда. В принципе вы с ним здесь пишите аналогичные вещи. Обычно люди со сходными взглядами как то благожелательно относятся друг к другу.
Я писала, если вы забыли, что это бандит, как и усопший Кернес, на руках которых души умерших людей, мне абсолютно все равно, были они за или против прививок, для меня это у.людки.
У вас во всех постах сквозит классовая ненависть к людям, которые чего то добились в жизни.
То кто то из них бандиты, кто то воры, кто то эксплуататоры трудового народа, кто то жулики.
Что за бред??? Люди, которые чего-то добились в жизни своим трудом, талантом, умом, способностями - я их уважаю и восхищаюсь. А вот воров, хапуг и бандитов, да, согласна, их я НЕ уважаю. Ротару, Ивасюк, Цисык, Мозговий, Яремчук, Зинкевич, Флеминг, Тесла, Пастер, Довженко, Леонид Быков, Миколайчук, Богдан Ступка, Хокинг, Сикорский, Роговцева, мать Тереза, Ганди, Авраам Линкольн и тд, да, эти люди естественно добились намного больше меня и они у меня вызывают не зависть, а восхищение и уважение!
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vetka
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:51
freeze написав:
Сюр какой то, наверное это одни и те же люди, которые раньше в прошлые года позволяли себе кашлять в лицо, и пофигисты сейчас.
Конечно одни и те же.
Других людей у нас нет.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:58
justit написав: freeze написав:
Сюр какой то, наверное это одни и те же люди, которые раньше в прошлые года позволяли себе кашлять в лицо, и пофигисты сейчас.
Конечно одни и те же.
Других людей у нас нет.
Понятно. Ковен, одним словом
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antey1969
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:06
freeze написав: vetka написав: freeze написав:
В смысле ? Человек был антипрививочник, утверждал, что коронавирус сущая ерунда. В принципе вы с ним здесь пишите аналогичные вещи. Обычно люди со сходными взглядами как то благожелательно относятся друг к другу.
Я писала, если вы забыли, что это бандит, как и усопший Кернес, на руках которых души умерших людей, мне абсолютно все равно, были они за или против прививок, для меня это у.людки.
У вас во всех постах сквозит классовая ненависть к людям, которые чего то добились в жизни.
То кто то из них бандиты, кто то воры, кто то эксплуататоры трудового народа, кто то жулики.
Увы и ах, но девушка права - в нашей стране подавляющее большинство людей, которые добились значительного успеха, являются или у(б)людками, или бандитами, или просто украинскими политиками. Таковы реалии нашего общества.
Кернес, кстати, подходил под все три ипостаси - начинал напёрсточником - у(б)людок; продолжил и политиком, и бандитом; вдобавок оказался гнойной подстилкой кремлинов - весна 14-го в Харькове. Скорбеть за таким мерде могут или лицемеры, или подельники.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:09
justit написав: freeze написав:
Сюр какой то, наверное это одни и те же люди, которые раньше в прошлые года позволяли себе кашлять в лицо, и пофигисты сейчас.
Конечно одни и те же.
Других людей у нас нет.
найдем..автоматы вперед мп-42..
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IgorZ
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:29
swan forever написав:
У вас во всех постах сквозит классовая ненависть к людям, которые чего то добились в жизни.
То кто то из них бандиты, кто то воры, кто то эксплуататоры трудового народа, кто то жулики.
Увы и ах, но девушка права - в нашей стране подавляющее большинство людей, которые добились значительного успеха, являются или у(б)людками, или бандитами, или просто украинскими политиками. Таковы реалии нашего общества.
Кернес, кстати, подходил под все три ипостаси - начинал напёрсточником - у(б)людок; продолжил и политиком, и бандитом; вдобавок оказался гнойной подстилкой кремлинов - весна 14-го в Харькове. Скорбеть за таким мерде могут или лицемеры, или подельники.[/quote]
\\да жидок,парни..они стояли на базаре в 90-е..крутили наперсток,нет не инграл,в своей местности,нах мне надо,крутят наперсток.. спросил у себя и что прибыль-да..пойдешь к нам бокссер?
**а вам жиды,может вас оотпиздить-могу..
нет в наперстки не играл
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IgorZ
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